"Món canh thần kỳ" ngon đến mức sẽ khiến bạn "rụng cả lông mày" mà nấu chỉ trong 10 phút

Trong cuộc sống bận rộn, không gì dễ chịu hơn một bát canh thơm ngon, đậm đà tự nấu có thể xua than mọi mệt mỏi sau giờ làm việc. Hôm nay, tôi chia sẻ công thức súp cà chua, nấm và đậu phụ - một món ăn tuyệt vời. Món canh này không cần nêm nếm cầu kỳ hay ninh lâu; hương vị tự nhiên của các nguyên liệu đủ để chinh phục cả gia đình. Nước dùng cà chua đỏ tươi bao phủ đậu phụ mềm mịn và nấm giòn tan, khiến mỗi miếng ăn đều là một trải nghiệm tuyệt vời. Hơn nữa, món ăn này ít chất béo và giàu protein, rất thích hợp cho bữa tối giảm cân và cũng là món phù hợp cho người già và trẻ em.

Để nấu một món canh đậm đà và ngon miệng, việc lựa chọn và chuẩn bị nguyên liệu là vô cùng quan trọng. Chuẩn bị 2 đến 3 quả cà chua chín - tốt nhất là chọn quả hơi mềm khi chạm vào, màu đỏ tươi và có kết cấu mọng nước, bở. Vì như vậy nước cà chua sẽ dễ dàng hòa quyện khiến nước dùng đậm đà. Việc lựa chọn nấm rất linh hoạt, bạn có thể chọn nấm kim châm, nấm hương, nấm ngọc trắng hoặc nấm hải sản đều phù hợp, và bạn thậm chí có thể trộn nhiều loại để có hương vị phong phú hơn. Đối với đậu phụ, nên sử dụng đậu phụ mềm hoặc đậu phụ non, có kết cấu mịn như pudding. Ngoài ra, bạn cần một ít hành lá thái nhỏ để tăng thêm hương thơm. Khi chuẩn bị nguyên liệu, rửa sạch cà chua, khía hình chữ X trên đầu, chần qua nước sôi để dễ bóc vỏ, sau đó thái nhỏ. Rửa sạch nấm, bỏ cuống và xé nhỏ. Sau khi cắt đậu phụ mềm thành những miếng vuông nhỏ, bạn có thể ngâm chúng trong nước muối loãng vài phút; điều này giúp loại bỏ mùi tanh của đậu và ngăn đậu phụ bị nát trong khi nấu. Trứng gà bạn đập vào bát, đánh tan.

Bước tiếp theo là công đoạn quan trọng quyết định độ đậm đà của nước dùng - xào cà chua. Làm nóng dầu trong chảo, sau đó cho tỏi băm vào xào thơm. Tiếp theo, cho 1/2 lươngcà chua thái hạt lựu vào. Hãy kiên nhẫn, dùng lửa vừa để xào liên tục, dùng thìa ấn cà chua xuống khi nấu, cho đến khi cà chua tiết ra nước màu đỏ, mềm và trở thành hỗn hợp sền sệt. Nếu cà chua của bạn chưa chín, thiếu vị ngọt và chua, bạn có thể thêm một thìa tương cà để tăng hương vị. Chỉ khi làm nổi bật hương vị cơ bản của cà chua, nước dùng thành phẩm mới có màu đỏ tươi và sự cân bằng hoàn hảo giữa vị ngọt và chua, thay vì bị loãng và nhạt.

Khi cà chua đã tiết ra nước cốt, cho đủ nước nóng (phải là nước nóng để giữ được hương vị và nhiệt độ của nước dùng) vào nồi và đun sôi trên lửa lớn. Sau khi sôi, trước tiên cho nấm vào (loại nấm chịu được thời gian nấu lâu hơn) và nấu khoảng 2 phút để hương vị của nấm ngấm vào nước dùng cà chua. Tiếp theo, nhẹ nhàng cho các miếng đậu phụ đã ráo nước vào. Giảm lửa xuống mức trung bình thấp và đun nhỏ lửa khoảng ba phút để đậu phụ ngấm hoàn toàn nước dùng cà chua chua ngọt. Cẩn thận khi đảo đậu phụ; bạn có thể dùng mặt sau của thìa tì vào thành nồi để nhẹ nhàng đẩy đậu phụ, tránh làm vỡ đậu phụ non. Sau đó rưới trứng đã đánh tan vào.

Cuối cùng, đến lúc nêm nếm và hoàn thiện món ăn. Thêm một thìa nước tương vào nồi để tăng hương vị, và nêm muối cùng một chút tiêu trắng cho vừa ăn. Nếu bạn thích nước dùng sánh mịn hơn, bạn có thể làm đặc nước canh một chút bằng bột bắp pha loãng. Khi canh sôi nhẹ trở lại, tắt bếp. Trước khi dùng, rắc hành lá thái nhỏ lên trên. Nếu bạn thích hương vị của dầu mè, bạn cũng có thể thêm vài giọt. Món canh cà chua, nấm và đậu phụ thơm ngon, hấp dẫn đã sẵn sàng!

Nhìn vào bát canh với màu sắc bắt mắt và hương thơm chua ngọt hấp dẫn, sự mệt mỏi của cả ngày dường như tan biến ngay lập tức. Múc một thìa, đậu phụ mềm đến mức không cần nhai, nấm giòn dai, và nước dùng đậm đà, thanh mát và ngon miệng. Nấu ăn không nhất thiết phải cầu kỳ; những nguyên liệu đơn giản, không phô trương thường mang lại cảm giác xúc động sâu sắc nhất. Tối nay, tại sao không dành 10 phút để nấu món canh ấm lòng và dễ chịu này cho gia đình, sử dụng hương vị bình dị nhưng ngon tuyệt để chiêu đãi bản thân và những người thân yêu