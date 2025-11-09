Món ngon cực dễ làm giúp nuôi dưỡng 'thân an, tâm an' của Hồ Quỳnh Hương

Hồ Quỳnh Hương chia sẻ, cô đã theo đuổi chế độ ăn thuần chay từ nhiều năm nay. Trong khi nhiều người thường nghĩ ăn chay rất khó, rất nhanh chán. Nhưng cô cảm thấy mình vẫn giữ được trạng thái thoải mái, an lạc từng ngày. Việc ăn chay giúp cô không còn gặp căng thẳng nữa. Công thức ăn chay giữ dáng của Hồ Quỳnh Hương còn giúp cô có tinh thần tích cực, lạc quan hơn trong suy nghĩ và cảm nhận được cuộc sống rõ nét hơn.