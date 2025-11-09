Món ngon cực dễ làm giúp nuôi dưỡng 'thân an, tâm an' của Hồ Quỳnh Hương
GĐXH - Cơm gạo lứt ăn kèm nấm kho, canh rau ngót, bầu luộc của Hồ Quỳnh Hương chỉ mất khoảng 20 phút chuẩn bị song cung cấp đủ nhóm dinh dưỡng cho cơ thể, sắc vóc.
Theo đuổi chay trường nhiều năm nay, Hồ Quỳnh Hương quan niệm ăn chay là cách để chữa lành, chăm sóc và yêu thương cơ thể nhiều hơn mỗi ngày. Cô thường vào bếp làm những món chay đơn giản, đủ dinh dưỡng, tốt cho sức khỏe thể chất lẫn tinh thần. Ca sĩ cho biết trên Ngôi sao: Bữa cơm chay đủ dinh dưỡng gồm cơm gạo lứt hạt sen, nấm kho tiêu xanh, bầu luộc chấm mè đen và dầu mè, canh nấm bào ngư rau ngót.
Công thức ăn chay giữ dáng trong 3 ngày tiêu biểu mà ca sĩ Hồ Quỳnh Hương đã áp dụng, từng được chia sẻ từ cách đây nhiều năm.
+ Ngày 1:
– Sáng: Bánh mì
– Bữa phụ sáng: 1 quả xoài chín.
– Trưa: Cơm với canh bí đỏ, đậu hũ chiên. Tráng miệng bằng một múi bưởi.
– Chiều: Canh bí xanh, nấm kho.
+ Ngày 2:
– Sáng: Bún xào cà rốt, nấm, đậu hũ. Tráng miệng bằng 1 loại quả mà bạn thích.
– Trưa: Cơm với đậu hũ sốt cà chua nấm, canh cải xanh. Tráng miệng bằng 1 quả táo.
– Bữa phụ trưa: 1 cốc sữa đậu nành không đường.
– Chiều: Cơm với mướp đắng hầm, cải thảo xào.
+ Ngày 3:
– Sáng: Bún riêu chay.
– Trưa: Cơm với bí luộc, rau xào. Tráng miệng bằng 5 quả mận.
– Chiều: Cơm, canh rau dền, đậu phụ. 5 quả mận tráng miệng.
Với công thức ăn chay giữ dáng này, ca sĩ Hồ Quỳnh Hương đã áp dụng lặp đi lặp lại và có sự thay đổi các món trong công thức riêng của mình thường xuyên. Trong nhiều năm ăn chay trường đã giúp Hồ Quỳnh Hương có được thân hình thon gọn, rắn chắc, không bị phá dáng. Đảm bảo tình trạng sức khoẻ ổn định, bảo vệ môi trường và giúp lòng nhẹ nhàng và bao dung hơn.
