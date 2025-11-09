Mới nhất
Món ngon cực dễ làm giúp nuôi dưỡng 'thân an, tâm an' của Hồ Quỳnh Hương

Chủ nhật, 14:32 09/11/2025 | Ăn
GĐXH - Cơm gạo lứt ăn kèm nấm kho, canh rau ngót, bầu luộc của Hồ Quỳnh Hương chỉ mất khoảng 20 phút chuẩn bị song cung cấp đủ nhóm dinh dưỡng cho cơ thể, sắc vóc.

Theo đuổi chay trường nhiều năm nay, Hồ Quỳnh Hương quan niệm ăn chay là cách để chữa lành, chăm sóc và yêu thương cơ thể nhiều hơn mỗi ngày. Cô thường vào bếp làm những món chay đơn giản, đủ dinh dưỡng, tốt cho sức khỏe thể chất lẫn tinh thần. Ca sĩ cho biết trên Ngôi sao: Bữa cơm chay đủ dinh dưỡng gồm cơm gạo lứt hạt sen, nấm kho tiêu xanh, bầu luộc chấm mè đen và dầu mè, canh nấm bào ngư rau ngót.

Món ngon dễ làm giúp nuôi dưỡng sức khỏe và tâm hồn của Hồ Quỳnh Hương - Ảnh 1.

Cô nói cơm gạo lứt là nguồn tinh bột lý tưởng, vừa giúp no lâu, vừa hạn chế gia tăng đường huyết. 

Món ngon dễ làm giúp nuôi dưỡng sức khỏe và tâm hồn của Hồ Quỳnh Hương - Ảnh 2.

Món canh rau ngót nấu cùng nấm bào ngư thanh mát, ngon miệng, cung cấp chất xơ tốt cho tiêu hóa, từ đó giúp cơ thể nhẹ nhàng, dễ chịu. Nấm kho tiêu đậm đà vừa đưa cơm vừa bổ sung lượng protein thực vật cùng hàm lượng cao chất chống oxy hóa, có lợi cho sức khỏe lẫn sắc vóc. Món bầu luộc mát lành được Hồ Quỳnh Hương ăn kèm mè đen và dầu mè giúp hương vị thêm thơm ngon, bổ dưỡng. Hồ Quỳnh Hương nói nhiều người lo ngại ăn thuần chay không đủ dưỡng chất, song cô cho rằng chỉ cần biết kết hợp ngũ cốc, hạt, rau, nấm sẽ đáp ứng đủ các nhóm dinh dưỡng cơ thể cần.

Món ngon dễ làm giúp nuôi dưỡng sức khỏe và tâm hồn của Hồ Quỳnh Hương - Ảnh 3.

Hồ Quỳnh Hương 45 tuổi, quê tại Hạ Long, Quảng Ninh. Những năm 2010, 2011 được xem là đỉnh cao sự nghiệp của cô. Sau đó, cô chuyển hướng kinh doanh, hướng đến cuộc sống thiền tịnh, thỉnh thoảng dạy học tại Nhạc viện TP HCM. Sau những thăng trầm, hiện tại, Hồ Quỳnh Hương đã tìm được hạnh phúc cho riêng mình. Nhan sắc của cô ngày càng mặn mà, xinh đẹp hơn xưa.

Món ngon dễ làm giúp nuôi dưỡng sức khỏe và tâm hồn của Hồ Quỳnh Hương - Ảnh 4.

Hồ Quỳnh Hương từ lâu được nhiều người biết đến việc ăn chay trường. Cũng chính nhờ việc ăn chay, niệm phật, ngồi thiền mà nhiều năm qua, nữ ca sĩ tận hưởng cuộc sống bình yên, không bon chen trong showbiz Việt.

Món ngon dễ làm giúp nuôi dưỡng sức khỏe và tâm hồn của Hồ Quỳnh Hương - Ảnh 5.

Lựa chọn việc ăn chay không chỉ giúp Hồ Quỳnh Hương có được làn da khoẻ mạnh, vóc dáng thanh mảnh mà còn giúp nữ ca sĩ thấy an lành và nhẹ nhàng hơn trong cuộc sống thường ngày.

Món ngon dễ làm giúp nuôi dưỡng sức khỏe và tâm hồn của Hồ Quỳnh Hương - Ảnh 6.

Cô luôn tràn đầy sức sống cho những lịch làm việc dày đặc hàng ngày.

Món ngon dễ làm giúp nuôi dưỡng sức khỏe và tâm hồn của Hồ Quỳnh Hương - Ảnh 7.

Hồ Quỳnh Hương chia sẻ, cô đã theo đuổi chế độ ăn thuần chay từ nhiều năm nay. Trong khi nhiều người thường nghĩ ăn chay rất khó, rất nhanh chán. Nhưng cô cảm thấy mình vẫn giữ được trạng thái thoải mái, an lạc từng ngày. Việc ăn chay giúp cô không còn gặp căng thẳng nữa. Công thức ăn chay giữ dáng của Hồ Quỳnh Hương còn giúp cô có tinh thần tích cực, lạc quan hơn trong suy nghĩ và cảm nhận được cuộc sống rõ nét hơn.

Món ngon dễ làm giúp nuôi dưỡng sức khỏe và tâm hồn của Hồ Quỳnh Hương - Ảnh 8.

Mục đích ban đầu của Hồ Quỳnh Hương là ủng hộ Hiệp hội Bảo vệ Động vật châu Á (PETA). Sau một thời gian tham gia, cô nhận ra đây là phương pháp góp phần giữ gìn vóc dáng hiệu quả nhất. Bởi ăn chay là ăn thức ăn thuần tự nhiên, cắt bỏ trong thực đơn hoàn toàn những thức ăn có nguồn gốc từ động vật, thịt động vật. Tuy nhiên, việc ăn chay trường không phải ai cũng có thể thực hành được.

Công thức ăn chay giữ dáng trong 3 ngày tiêu biểu mà ca sĩ Hồ Quỳnh Hương đã áp dụng, từng được chia sẻ từ cách đây nhiều năm.

+ Ngày 1:

– Sáng: Bánh mì

– Bữa phụ sáng: 1 quả xoài chín.

– Trưa: Cơm với canh bí đỏ, đậu hũ chiên. Tráng miệng bằng một múi bưởi.

– Chiều: Canh bí xanh, nấm kho.

Món ngon dễ làm giúp nuôi dưỡng sức khỏe và tâm hồn của Hồ Quỳnh Hương - Ảnh 9.

Món bánh mì thuần chay.

+ Ngày 2:

– Sáng: Bún xào cà rốt, nấm, đậu hũ. Tráng miệng bằng 1 loại quả mà bạn thích.

– Trưa: Cơm với đậu hũ sốt cà chua nấm, canh cải xanh. Tráng miệng bằng 1 quả táo.

– Bữa phụ trưa: 1 cốc sữa đậu nành không đường.

– Chiều: Cơm với mướp đắng hầm, cải thảo xào.

+ Ngày 3:

– Sáng: Bún riêu chay.

– Trưa: Cơm với bí luộc, rau xào. Tráng miệng bằng 5 quả mận.

– Chiều: Cơm, canh rau dền, đậu phụ. 5 quả mận tráng miệng.

Món ngon dễ làm giúp nuôi dưỡng sức khỏe và tâm hồn của Hồ Quỳnh Hương - Ảnh 10.

Món bún xào cà rốt chay.

Với công thức ăn chay giữ dáng này, ca sĩ Hồ Quỳnh Hương đã áp dụng lặp đi lặp lại và có sự thay đổi các món trong công thức riêng của mình thường xuyên. Trong nhiều năm ăn chay trường đã giúp Hồ Quỳnh Hương có được thân hình thon gọn, rắn chắc, không bị phá dáng. Đảm bảo tình trạng sức khoẻ ổn định, bảo vệ môi trường và giúp lòng nhẹ nhàng và bao dung hơn.

Phương Nghi (t/h)
