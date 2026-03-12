Món ngon "không điểm chê": Nấm đùi gà nướng xém cạnh, cắn một miếng nước tứa ra trọn vị

Nếu bạn đang tìm kiếm một món ăn vừa thanh đạm, vừa đậm đà, lại nhàn tênh không phải đứng bếp lách cách dầu mỡ, thì đây chính là "chân ái" cho bữa tối nay. Chỉ với vài cây nấm đùi gà tươi rói và chiếc nồi chiên không dầu quen thuộc, bạn sẽ có ngay một đĩa nấm nướng thơm lừng, bên ngoài dai giòn xém cạnh, bên trong mọng nước ngọt lịm. Một món ăn ngon, bổ, rẻ, đảm bảo từ người lớn đến các bạn nhỏ kén ăn nhất cũng phải mê mẩn gắp không ngừng đũa!

Bất ngờ ngã ngửa vì nguyên liệu quen thuộc nướng lên lại mang hương vị "mỹ vị nhân gian"

Trước giờ chúng ta vẫn quen mua nấm đùi gà về thái mỏng để xào thịt bò, nấu canh, hay nhúng lẩu. Những cách làm ấy tất nhiên là ngon, nhưng lại vô tình làm mất đi cái thú vị nhất của loại nấm được mệnh danh là "thịt của núi rừng" này: Đó chính là phần nước ngọt tự nhiên được giữ trọn vẹn bên trong thân nấm.

Gần đây, hội chị em yêu bếp đang rỉ tai nhau một cách chế biến khác hẳn, mộc mạc vô cùng nhưng lại mang đến hương vị bùng nổ: Nướng nguyên cây bằng nồi chiên không dầu. Ban đầu nghe qua, ai cũng nghĩ nấm nướng lên chắc sẽ bị khô và dai nhách. Thế nhưng, cứ thử làm một lần đi, tin mình nhé, bạn sẽ phải thốt lên rằng món này thực sự "không có một điểm nào để chê"!

Cái cảm giác cắn ngập răng vào khúc nấm nướng xém vàng, lớp vỏ ngoài hơi dai dai, sần sật, nhưng bên trong thì nước nấm tứa ra ngọt lịm, nóng hổi, nó mê mẩn không kém gì bạn đang ăn một miếng bào ngư hay một thớ thịt nướng hảo hạng vậy.

Công thức "nhắm mắt làm cũng thành công" cho những ngày lười biếng

Cái hay nhất của món ăn này chính là sự nhàn hạ. Sau một ngày làm việc mệt mỏi, đôi khi chúng ta chỉ muốn có một món gì đó đưa cơm mà không phải đứng canh bếp nóng nực. Tất cả những gì bạn cần làm là mua vài cây nấm đùi gà tươi, loại có thân mập mạp, chắc nịch. Mua về, bạn rửa sạch nấm dưới vòi nước. Ở bước này có một bí quyết nhỏ cực kỳ quan trọng: hãy dùng khăn giấy nhà bếp thấm thật khô lượng nước bám trên thân nấm. Nấm phải khô ráo thì khi nướng mới lên màu đẹp và xém cạnh, nếu nấm ướt, món nướng của bạn sẽ vô tình biến thành món hấp đấy.

Sau khi nấm đã khô ráo, bạn dùng cọ phết một lớp mỏng dầu ăn lên toàn bộ thân nấm. Nếu trong bếp có sẵn dầu mè (dầu vừng), hãy dùng nó thay cho dầu ăn thông thường hoặc pha chung một chút. Mùi thơm của dầu mè khi gặp nhiệt độ cao sẽ quyện vào nấm, tạo ra một hương vị quyến rũ đến mức nức mũi. Cuối cùng, bạn chỉ việc xếp những cây nấm mập mạp ấy vào nồi chiên không dầu. Cài đặt nhiệt độ ở mức 180 độ C và nướng trong vòng 20 phút . Nhớ canh chừng đến phút thứ 10 thì kéo khay ra, lật mặt nấm một lần để nấm được chín vàng đều mọi ngóc ngách nhé.

Thành phẩm vạn người mê, từ người lớn đến "búp măng non" đều vét sạch đĩa

Hết 20 phút, tiếng "ting" của nồi chiên không dầu vang lên cũng là lúc cả căn bếp của bạn ngập tràn một mùi thơm nức nở, ngầy ngậy mà lại rất thanh tao. Kéo khay nướng ra, những cây nấm đùi gà giờ đây đã teo lại đôi chút, lớp vỏ ngoài nhăn nheo, bóng bẩy và xém vàng cực kỳ bắt mắt. Lúc này, đừng vội vàng dùng dao thái nấm nhé! Cái thú ăn nấm đùi gà nướng nguyên cây là phải dùng tay xé thành từng dải dọc. Khi bạn xé, làn khói mỏng bốc lên mang theo hương thơm ngào ngạt, và bạn có thể nhìn thấy rõ từng thớ nấm mọng nước, bóng bẩy.

Món này ăn không vốn dĩ đã rất ngọt, nhưng để đưa vị lên một tầm cao mới, bạn nhất định phải chuẩn bị một chén muối ớt xanh, muối ớt chanh sệt sệt, hay đơn giản chỉ là muối tiêu chanh vắt thêm chút ớt tươi xắt lát. Gắp một dải nấm nướng dai giòn, chấm đẫm vào chén muối ớt chua cay mặn ngọt rồi đưa lên miệng... Ôi chao, vị ngọt của nấm quyện với sự kích thích của gia vị tạo nên một bản hòa tấu tuyệt vời trong khoang miệng. Món này làm mồi nhậu cho anh chồng thì lai rai tốn bia hết biết, mà làm món mặn ăn với cơm trắng thì các bạn nhỏ (những "búp măng" vốn lười ăn rau) cũng tự động gắp lia lịa vì nấm nhai sần sật như xúc xích, lại thơm lừng dễ chịu.

Chỉ tốn chưa đầy 5 phút chuẩn bị và 20 phút phó mặc cho nồi chiên không dầu, bạn đã hoàn thành một món ăn đúng tiêu chí: Ngon, bổ, rẻ, siêu nhanh gọn. Cuối tuần này hoặc ngay chiều nay đi làm về, bạn hãy ghé siêu thị nhặt vài cây nấm đùi gà và vào bếp làm ngay cho cả nhà thưởng thức nhé, đảm bảo nồi cơm nhà bạn sẽ "thủng đáy" vì món ăn đơn giản mà có võ này đấy!