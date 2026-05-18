Mẹ 9X mang 'quán hủ tiếu gõ' vào bếp nhà để chiều sở thích các con

"Tụi nhỏ thích lắm, cứ chạy tới chạy lui xem mẹ chuẩn bị rồi ngồi chờ gọi món", chị kể.

Bà mẹ 33 tuổi cho biết vốn thích nấu ăn cho gia đình và luôn tìm cách thay đổi không khí bữa cơm để các con thấy hào hứng hơn. Sau vài lần cả nhà ăn hủ tiếu gõ ngoài hàng, chị nảy ý tưởng tái hiện không gian này ngay tại nhà để chiều sở thích của chồng con.

Để chuẩn bị cho buổi ăn, Hoàng mua thêm tô nhựa, rổ, khay đựng nguyên liệu và một tủ kính mini để bày thực phẩm. Phần lớn vật dụng được mua tại chợ và các cửa hàng gia dụng với tổng chi phí khoảng 1,4-1,5 triệu đồng.

Quầy hủ tiếu được sắp xếp giống hàng quán ngoài đường với tủ kính, thực đơn viết tay, đũa muỗng và các khay nguyên liệu riêng biệt. Chồng và các con trở thành "khách" của quán, ngồi chờ Hoàng trụng hủ tiếu, chan nước dùng rồi bê từng tô ra bàn.

Ngày 12/5, video ghi lại quầy hủ tiếu gõ tại nhà của Thu Hoàng thu hút gần một triệu lượt xem. Nhiều người xem cho biết thoạt nhìn họ tưởng đây là một quán ăn đang hoạt động tại khu dân cư.

Ngoài cách bày trí, nhiều người còn chú ý phần thịt trong tô được cắt dày hơn thường thấy ở các quán hủ tiếu gõ. Trước bình luận cho rằng "không đúng tinh thần hủ tiếu gõ", Thu Hoàng trả lời vui: "Khách còi quá nên phải cắt thịt bự cho mau lớn".

Dưới phần bình luận, nhiều tài khoản gọi đây là "chơi đồ hàng phiên bản luxury", một số khác hỏi quán có mở bán thường xuyên hay không. Đáp lại, chị nói đùa: "Hủ tiếu bán 2-4-6, bánh canh bán 3-5-7".

Thu Hoàng cho biết cũng từng làm nhiều mô hình hàng quán tại gia cho con như quầy hamburger, quầy kem và các bữa ăn theo chủ đề để thay đổi không khí sinh hoạt trong gia đình .

"Mình muốn các con có thêm trải nghiệm mới từ những điều đơn giản trong nhà. Các bé thích nên mình cũng có động lực làm thêm nhiều kiểu khác", chị nói.