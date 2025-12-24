Mondelez Kinh Đô khởi động mùa Tết 2026 với bộ sưu tập 'Kinh Đô Lộc' cao cấp

Bộ sưu tập được thiết kế theo đa dạng nhu cầu biếu tặng

Năm nay, Mondelez Kinh Đô giới thiệu danh mục quà Tết với quy mô lớn với hơn 30 bộ sản phẩm, được thiết kế phù hợp cho nhiều mục đích sử dụng, từ biếu tặng trang trọng, hiếu kính tổ tiên, đến thưởng thức tại gia. Đáp ứng nhu cầu đa dạng ấy, mỗi bộ quà được gửi gắm một câu chuyện và thông điệp riêng cho mùa Tết mới.

Mondelez Kinh Đô giới thiệu danh mục quà Tết với hơn 30 bộ sản phẩm, đáp ứng đa dạng nhu cầu của người tiêu dùng mùa Tết 2026.

Lấy cảm hứng từ chữ "Lộc" – biểu trưng cho may mắn, đủ đầy và khởi đầu tốt lành, bộ quà Tết Kinh Đô Lộc 2026 được thiết kế như một lời chúc trọn vẹn gửi trao trong dịp đầu năm, dành cho gia đình, đối tác và những mối quan hệ trân quý.

Các phiên bản nổi bật trong bộ sưu tập Kinh Đô Lộc 2026 gồm có:

• Lộc Thịnh Vượng: mang thông điệp "An Khang – Thịnh Vượng", kết hợp các sản phẩm quen thuộc cùng điểm nhấn là bánh quy LU Choco Lava và bánh bông lan Solite vị Xoài – hương vị mới ra mắt độc quyền cho mùa Tết 2026.

• Lộc Vinh Hoa: phiên bản cao cấp với thiết kế cứng cáp, gam xanh trang nhã, tích hợp quai xách tiện lợi, phân phối độc quyền trên kênh thương mại điện tử, đáp ứng xu hướng mua sắm số.

• Lộc Phú Quý Đỏ và Phú Quý Vàng: lựa chọn mang đậm sắc Tết truyền thống, phù hợp cho biếu tặng gia đình và đối tác.

Bao bì bộ quà Tết Kinh Đô Lộc 2026 được nâng cấp với chất liệu và hiệu ứng in cao cấp, sử dụng gam đỏ – vàng đặc trưng, kết hợp các biểu tượng quen thuộc như hoa mai, hoa đào, chim én, phượng hoàng… tạo nên tổng thể sang trọng và mang đậm chất Tết.

Bên trong mỗi hộp quà là sự hội tụ của những thương hiệu đã trở thành biểu tượng đối với người Việt, từ các nhãn hàng trong nước quen thuộc như Kinh Đô, Cosy, Solite, AFC đến những thương hiệu toàn cầu hàng đầu như LU, Oreo, Ritz, Slide, Cadbury Dairy Milk. Sự kết hợp hài hòa giữa sức mạnh thương hiệu quốc tế và địa phương tạo nên dấu ấn khác biệt cho bộ quà Tết Kinh Đô được người tiêu dùng tin yêu và lựa chọn qua thời gian. Toàn bộ sản phẩm Tết của Mondelez Kinh Đô đều được sản xuất theo tiêu chuẩn chất lượng quốc tế của Mondelēz International, với quy trình kiểm soát nghiêm ngặt nhằm đảm bảo an toàn và chất lượng ở mức cao nhất.

"Thấy Kinh Đô là thấy Tết" – Chiến dịch tiếp nối cảm xúc đoàn viên

Tại Mondelez Kinh Đô, tình yêu dành cho người tiêu dùng và các thương hiệu luôn được xem là kim chỉ nam trong mọi hoạt động. Trải qua nhiều thế hệ, Kinh Đô đã trở thành một phần ký ức thân thương, gắn liền với những khoảnh khắc sum vầy và giá trị văn hóa của gia đình Việt. Chính sự yêu mến và tin tưởng ấy là động lực để Mondelez Kinh Đô không ngừng đầu tư vào chất lượng, đổi mới sản phẩm và nâng cao trải nghiệm người tiêu dùng. Bộ quà Tết Kinh Đô Lộc 2026 tiếp tục thể hiện cam kết đó, là sự kết tinh hài hòa giữa di sản thương hiệu, tinh thần sáng tạo và tâm huyết, để mỗi hộp quà trao đi đều gói trọn tình cảm và góp phần vun đắp những ký ức đoàn viên ý nghĩa cho các gia đình Việt.

Song hành cùng bộ quà Tết 2026, Mondelez Kinh Đô chính thức khởi động chiến dịch truyền thông với thông điệp quen thuộc "Thấy Kinh Đô là thấy Tết", tiếp tục khẳng định vai trò của thương hiệu như một dấu ấn không thể thiếu trong mùa đoàn viên của người Việt. Dù ở thành phố hay quê nhà, chỉ cần có sự kết nối, có những khoảnh khắc bên nhau và hình ảnh thân quen của Kinh Đô, nơi đó Tết vẫn trọn vẹn và ấm áp.

Để thông điệp ấy lan tỏa rộng khắp, chiến dịch được triển khai đồng bộ trên các nền tảng truyền thông và hệ thống phân phối toàn quốc, với hàng trăm nghìn điểm bán từ kênh truyền thống, siêu thị, cửa hàng tiện lợi đến các gian hàng chính hãng trên Shopee, Lazada và TikTok Shop.

Mondelez Kinh Đô duy trì mức giá hợp lý ở tất cả các phân khúc, cùng nhiều chương trình ưu đãi linh hoạt, giúp người tiêu dùng dễ dàng lựa chọn sản phẩm trong mùa mua sắm Tết.

Không dừng lại ở hoạt động truyền thông và bán lẻ, tinh thần sum vầy của chiến dịch còn được lan tỏa qua các hoạt động cộng đồng ý nghĩa. Năm nay, Mondelez Kinh Đô tiếp tục đồng hành cùng Saigon Co.op triển khai chương trình "Chuyến Xe Hạnh Phúc", trao tặng quà và đưa 900 người lao động có hoàn cảnh khó khăn từ TP.HCM về quê đoàn viên trên 20 chuyến xe 0 đồng. Mỗi chuyến xe không chỉ chở người về quê ăn Tết, mà còn mang theo sự sẻ chia, yêu thương và hy vọng khi Xuân về.

