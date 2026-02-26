Mới nhất
Lịch cúp điện Tây Ninh ngày 27/2/2026: Cúp điện gần 10 tiếng/ngày nhiều khu dân cư

Thứ năm, 19:56 26/02/2026 | Sản phẩm - Dịch vụ
GĐXH - Theo thông báo về lịch cúp điện mới nhất của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), ngày 27/2/2026 nhiều khu dân cư, đơn vị thuộc khu vực tỉnh Tây Ninh sẽ không có điện để dùng.

Lịch cúp điện Tây Ninh 

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Tây Ninh (lịch cắt điện Tây Ninh ) ngày 27/2/2026 để người dân có sự chuẩn bị trước những lần cúp điện đột xuất, gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt, các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh, hoãn ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Tây Ninh ngày 27/2/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật liên tục để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị kế hoạch trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Tây Ninh ngày 27/2/2026: Cúp điện gần 10 tiếng/ngày nhiều khu dân cư - Ảnh 1.

Lịch cúp điện Tây Ninh ngày 27/2/2026 được Chuyên trang Gia đình & Xã hội cập nhật liên tục.

Chi tiết lịch cúp điện Tây Ninh ngày 27/2/2026

Lịch cúp điện Tân Ninh

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện trong ngày 27/2/2026.

Lịch cúp điện Gò Dầu

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện trong ngày 27/2/2026.

Lịch cúp điện Trảng Bàng


KHU VỰC: Khách hàng Lê Văn Ra; Điểm làm lạnh Nguyễn Thị Kim; Khách hàng Nguyễn Thị Hận; Công ty TNHH MTV Thiết bị máy móc Quang Minh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/02/2026 đến 17:00:00 ngày 27/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Tân Châu

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện trong ngày 27/2/2026.

Lịch cúp điện Thái Bình


KHU VỰC: Ấp Gò Nổi xã Ninh Điền

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/02/2026 đến 14:00:00 ngày 27/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Khách hàng: Công ty TNHH MTV Minh Phú

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/02/2026 đến 14:00:00 ngày 27/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Dương Minh Châu


KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng: Chi cục Thi hành án Dương Minh Châu

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/02/2026 đến 09:30:00 ngày 27/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Tân Biên


KHU VỰC: Ấp Thạnh Lộc Thạnh Bình

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/02/2026 đến 11:30:00 ngày 27/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Hòa Thành

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện trong ngày 27/2/2026.

Lịch cúp điện Bến Cầu


KHU VỰC: Ấp Phước Tân xã Phước Chỉ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/02/2026 đến 17:00:00 ngày 27/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp Phước Đông xã Phước Chỉ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/02/2026 đến 17:00:00 ngày 27/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp Phước Hội xã Phước Chỉ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/02/2026 đến 17:00:00 ngày 27/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.

