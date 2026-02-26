Lịch cúp điện Vĩnh Long ngày 27/2/2026: Cúp điện từ sáng đến chiều tối nhiều khu dân cư

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Lịch cúp điện Vĩnh Long

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Vĩnh Long (lịch cắt điện Vĩnh Long ) ngày 27/2/2026 để người dân có sự chuẩn bị trước những lần cúp điện đột xuất, gây ra những phiền phức không đáng có.

Chi tiết lịch cúp điện Vĩnh Long ngày 27/2/2026

Lịch cúp điện Trà Ôn





KHU VỰC: Tại hộ sử dụng điện thuộc trạm biến áp Trại Chăn Nuôi Trần Minh Dư, ấp Tích Phước, xã Trà Ôn.

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 27/02/2026 đến 09:45:00 ngày 27/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại hộ sử dụng điện thuộc trạm biến áp Nước Đá An Thới 1, ấp An Thới, xã Ngãi Tứ.

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 27/02/2026 đến 17:00:00 ngày 27/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại hộ sử dụng điện thuộc trạm biến áp Lê Thị Tố Mai, ấp Tích Phước, xã Trà Ôn

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 27/02/2026 đến 11:15:00 ngày 27/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại hộ sử dụng điện thuộc trạm biến áp Chăn Nuôi Nguyễn Văn E, ấp Tích Phú, xã Trà Ôn.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 27/02/2026 đến 14:15:00 ngày 27/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại hộ sử dụng điện thuộc trạm biến áp Chăn Nuôi Hồ Nhựt Linh, ấp Tích Phú, xã Trà Ôn.

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 27/02/2026 đến 15:30:00 ngày 27/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại hộ sử dụng điện thuộc trạm biến áp Nguyễn Trường Giang, ấp Tích Lộc, xã Trà Ôn.

THỜI GIAN: Từ 15:45:00 ngày 27/02/2026 đến 17:00:00 ngày 27/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Tam Bình

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện trong ngày 27/2/2026.

Lịch cúp điện Cái Vồn

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện trong ngày 27/2/2026.

Lịch cúp điện Trung Thành

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện trong ngày 27/2/2026.

Lịch cúp điện Long Hồ

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện trong ngày 27/2/2026.

Lịch cúp điện Cái Nhum

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện trong ngày 27/2/2026.

Lịch cúp điện Tân Quới





KHU VỰC: Cty Đông Phát Food, tuyến 471 Tân Quới, ấp Tân Phước, xã Tân Quới, tỉnh Vĩnh Long

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 27/02/2026 đến 10:30:00 ngày 27/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm Khu Hành Chánh huyện Bình Tân, tuyến 475 Tân Quới, ấp Thành Quới, xã Tân Quới, tỉnh Vĩnh Long

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 27/02/2026 đến 13:00:00 ngày 27/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm Cơ Sở Nước Đá Bá Ngọc, tuyến 471 Tân Quới, ấp Tân Hậu, xã Tân Quới, tỉnh Vĩnh Long

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 27/02/2026 đến 16:30:00 ngày 27/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.