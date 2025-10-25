Á hậu Chế Nguyễn Quỳnh Châu rạng rỡ trong lễ vu quy
GĐXH - Sau lễ hôn phối tại Nhà thờ Tân Định (TPHCM), Á hậu Chế Nguyễn Quỳnh Châu và doanh nhân Nguyễn Ngọc Phát tiếp tục hành trình trọng đại với lễ vu quy ấm cúng tại tư gia nhà gái.
VietnamNet đưa tin, sáng 25/10, sau lễ hôn phối tại Nhà thờ Tân Định (TPHCM), Á hậu Chế Nguyễn Quỳnh Châu và doanh nhân Nguyễn Ngọc Phát (Phát Nguyễn) tiếp tục hành trình trọng đại với lễ vu quy ấm cúng tại tư gia nhà gái trong sự chứng kiến của dàn sao đình đám.
Tư gia nhà gái được trang hoàng với cổng hoa ngập tràn sắc đỏ rực rỡ, tượng trưng cho may mắn và phước lành. Phông vải trắng kết hợp hoa tươi hồng - trắng tạo điểm nhấn nhẹ nhàng, hài hòa với kiến trúc hiện đại.
Không khí lễ vu quy của Á hậu Quỳnh Châu
Quỳnh Châu trang điểm nhẹ nhàng, diện áo dài truyền thống đỏ rực, chất liệu lụa cao cấp ôm sát tôn lên vóc dáng cao ráo 1,75m, trên ngực đính một nhành hoa làm điểm nhấn. Chú rể Phát Nguyễn cũng lịch lãm với áo dài đỏ toát lên vẻ nam tính.
Chia sẻ trên VnExpress, á hậu nói: "Tôi đã chờ đợi ngày này từ lâu. Sau 5 năm gắn bó, cả hai cảm nhận có sự chín chắn, trưởng thành để tiến tới hôn nhân".
Sau lễ gia tiên, Quỳnh Châu lên xe hoa về nhà trai ở Đồng Nai. Tiệc cưới của họ sẽ diễn ra tối 26/10 tại một trung tâm tổ chức sự kiện, dự kiến đón nhiều người nổi tiếng tham dự.
Quỳnh Châu và Phát Nguyễn bắt đầu tìm hiểu từ năm 2020, chính thức công khai tình cảm vào dịp Giáng sinh 2022. Trong suốt 5 năm bên nhau, cả hai luôn giữ mối quan hệ kín đáo, ít chia sẻ với truyền thông.
Chế Nguyễn Quỳnh Châu, sinh năm 1994 tại Lâm Đồng, là người mẫu, MC kiêm diễn viên. Cô được chú ý từ Vietnam’s Next Top Model 2014, sau đó mở rộng sang lĩnh vực dẫn chương trình và phim ảnh với các phim: Bố già, Hoa hậu giang hồ, Cây táo nở hoa... Năm 2022, Quỳnh Châu đoạt danh hiệu Á hậu 1 Miss Grand Vietnam.
Chồng cô, doanh nhân Phát Nguyễn sinh năm 1980, hoạt động trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ lưu trú và du lịch, có nhiều kinh nghiệm trong quản trị vận hành.
Hình ảnh Á hậu Nguyễn Chế Quỳnh Châu và chồng trong lễ vu quy ngày 25/10:
Nguồn ảnh, video: VietnamNet, VnExpress, Phụ nữ số, Dân Trí.
Hoa hậu Đỗ Thị Hà được khen xinh từ béThế giới showbiz - 13 giờ trước
GĐXH - Hoa hậu Đỗ Thị Hà đang là nhân vật được công chúng dành sự quan tâm trong thời gian gần đây. Cô nhận được nhiều khen ngợi của khán giả khi sở hữu nhan sắc xinh đẹp, hiền dịu từ bé.
Cận cảnh rạp cưới lung linh của hoa hậu Đỗ Thị Hà bên dòng Nhật LệThế giới showbiz - 3 ngày trước
GĐXH - Rạp cưới của hoa hậu Đỗ Thị Hà cùng chồng doanh nhân dựng sát bờ sông Nhật Lệ, được thiết kế, trang trí đặc biệt bằng hoa, đèn LED, các mô hình... Đội ngũ thi công gấp rút hoàn thiện các hạng mục còn lại trước khi diễn ra lễ cưới.
Báo Trung ca ngợi Liên Bỉnh Phát là 'Lương Triều Vỹ của Việt Nam'Thế giới showbiz - 5 ngày trước
Liên Bỉnh Phát trở thành tâm điểm truyền thông châu Á khi báo quốc tế hết lời khen ngợi diễn xuất tinh tế, ví anh như “Lương Triều Vỹ của Việt Nam”.
Những khoảnh khắc 'đốn tim' của mẹ con Khánh Huyền - bé SamThế giới showbiz - 1 tuần trước
GĐXH - Những khoảnh khắc đáng yêu như "đôi bạn thân" của hai mẹ con Lê Thị Khánh Huyền - bé Sam đã "đốn tim" hàng loạt người hâm mộ.
Diễn viên nhí 'Đừng làm mẹ cáu' tặng mẹ iPhone 17Thế giới showbiz - 1 tuần trước
GĐXH - Diễn viên nhí Cherry An Nhiên phim "Đừng làm mẹ cáu" đã khiến khán giả bất ngờ khi tặng iPhone 17 cho mẹ.
Nam vương 1m8 đóng cả vai công an lẫn giang hồ, vợ xoay từng đồng lúc tay trắngThế giới showbiz - 1 tuần trước
Xuân Phúc - cơ trưởng trong "Tử chiến trên không" - chia sẻ hành trình 10 năm từ Nam vương sinh viên đến diễn viên đa vai. Bà xã đồng hành, xoay sở tài chính lúc chồng Nam tiến khó khăn.
Anh Tú – Diệu Nhi kỷ niệm 10 năm bên nhau bằng bộ ảnh ‘không ai ngờ tới’Thế giới showbiz - 2 tuần trước
GĐXH - Mới đây, trên trang Facebook cá nhân Diệu Nhi đã đăng tải đoạn clip hài hước kỷ niệm 10 năm yêu nhau cùng Anh Tú. Vẫn là phong cách “tấu hài” quen thuộc, cặp đôi khiến fan cười ra nghiêng ngả.
'Hoa hậu làng hài' đi diễn cát-xê 10 nghìn đồng, giờ làm bà chủ, giàu 'nứt vách'Thế giới showbiz - 2 tuần trước
Là một trong những nữ danh hài Việt được săn đón nhất hiện nay, ít ai biết, người nghệ sĩ này từng trải qua khoảng thời gian rất khó khăn.
Nữ yêu quái mạnh nhất 'Tây du ký 1986' giờ ra sao?Thế giới showbiz - 2 tuần trước
Bọ Cạp Tinh là nhân vật xuất hiện trong "Tây du ký" 1986. Dù thời lượng lên hình ngắn, khán giả vẫn ấn tượng với sức mạnh của vai diễn này.
Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung khoe thành tích thời đi họcThế giới showbiz - 3 tuần trước
GĐXH - Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung mới đây đã khiến khán giả bất ngờ về thành tích thời đi học đáng nể của anh.
Anh Tú – Diệu Nhi kỷ niệm 10 năm bên nhau bằng bộ ảnh ‘không ai ngờ tới’Thế giới showbiz
GĐXH - Mới đây, trên trang Facebook cá nhân Diệu Nhi đã đăng tải đoạn clip hài hước kỷ niệm 10 năm yêu nhau cùng Anh Tú. Vẫn là phong cách “tấu hài” quen thuộc, cặp đôi khiến fan cười ra nghiêng ngả.