Sau Đỗ Thị Hà, một Á hậu Việt cũng trở thành cô dâu tháng 10

Trước đó, Quỳnh Châu đã dành thời gian đi mời cưới những đồng nghiệp thân thiết. Theo hình ảnh thiệp cưới được chia sẻ từ các nghệ sĩ, lễ vu quy của cô và bạn trai doanh nhân sẽ diễn ra vào ngày 25/10, trước khi tiệc cưới chính được tổ chức tại một trung tâm sang trọng ở TP.HCM. Khách mời được đề nghị mặc trang phục với hai tông màu chủ đạo là pastel và đen.