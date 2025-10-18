Mới nhất
Sau Đỗ Thị Hà, một Á hậu Việt cũng trở thành cô dâu tháng 10

Thứ bảy, 15:39 18/10/2025
GĐXH - Sau Hoa hậu Đỗ Thị Hà, Á hậu Chế Nguyễn Quỳnh Châu cũng trở thành cô dâu tháng 10.

Đỗ Thị Hà và Chế Nguyễn Quỳnh Châu: Hai người đẹp theo chồng về dinh trong tháng 10 - Ảnh 1.Đỗ Mỹ Linh tiết lộ bí mật thú vị về Đỗ Thị Hà

GĐXH - Đỗ Mỹ Linh chúc mừng Đỗ Thị Hà trong lễ ăn hỏi, hé lộ bí mật thú vị của đàn em khiến fan bất ngờ.

Đỗ Thị Hà và Chế Nguyễn Quỳnh Châu: Hai người đẹp theo chồng về dinh trong tháng 10 - Ảnh 2.

Sau Đỗ Thị Hà, trong tháng 10, showbiz Việt tiếp tục chứng kiến một người đẹp "theo chồng về dinh" đó là Á hậu Chế Nguyễn Quỳnh Châu.

Đỗ Thị Hà và Chế Nguyễn Quỳnh Châu: Hai người đẹp theo chồng về dinh trong tháng 10 - Ảnh 3.

Mới đây, Á hậu Quỳnh Châu đã tung ra bộ ảnh cưới ngọt ngào bên doanh nhân Nguyễn Ngọc Phát, đồng thời hé lộ thời gian tổ chức đám cưới vào ngày 26/10 tới đây.

Đỗ Thị Hà và Chế Nguyễn Quỳnh Châu: Hai người đẹp theo chồng về dinh trong tháng 10 - Ảnh 4.

Trong bộ ảnh, Quỳnh Châu lựa chọn váy cưới hai dây nhẹ nhàng, trang điểm tự nhiên cùng phụ kiện tinh giản. Chú rể Phát Nguyễn diện vest lịch lãm, nở nụ cười rạng rỡ bên cô dâu xinh đẹp.

Đỗ Thị Hà và Chế Nguyễn Quỳnh Châu: Hai người đẹp theo chồng về dinh trong tháng 10 - Ảnh 5.

Cả hai thoải mái thể hiện sự ngọt ngào, tình cảm trong từng khung hình.

Đỗ Thị Hà và Chế Nguyễn Quỳnh Châu: Hai người đẹp theo chồng về dinh trong tháng 10 - Ảnh 6.

“Trong đời mình đã có rất nhiều bộ ảnh, nhưng khi chụp bộ ảnh cưới là một cảm xúc rất đặc biệt. Bộ ảnh mà không phải là anh đẹp hay em đẹp, mà là bộ ảnh thấy rõ ý nghĩa nhất của hai chữ ‘chúng ta’", Á hậu tâm sự.

Đỗ Thị Hà và Chế Nguyễn Quỳnh Châu: Hai người đẹp theo chồng về dinh trong tháng 10 - Ảnh 7.

Ngay sau khi được chia sẻ, bộ ảnh cưới nhanh chóng nhận lời khen, lời chúc phúc từ khán giả và đồng nghiệp trong showbiz.

Đỗ Thị Hà và Chế Nguyễn Quỳnh Châu: Hai người đẹp theo chồng về dinh trong tháng 10 - Ảnh 8.

Trước đó, Quỳnh Châu đã dành thời gian đi mời cưới những đồng nghiệp thân thiết. Theo hình ảnh thiệp cưới được chia sẻ từ các nghệ sĩ, lễ vu quy của cô và bạn trai doanh nhân sẽ diễn ra vào ngày 25/10, trước khi tiệc cưới chính được tổ chức tại một trung tâm sang trọng ở TP.HCM. Khách mời được đề nghị mặc trang phục với hai tông màu chủ đạo là pastel và đen.

Đỗ Thị Hà và Chế Nguyễn Quỳnh Châu: Hai người đẹp theo chồng về dinh trong tháng 10 - Ảnh 9.

Quỳnh Châu và Phát Nguyễn bắt đầu tìm hiểu từ năm 2020, chính thức công khai tình cảm vào dịp Giáng sinh 2022. Trong suốt 5 năm bên nhau, cả hai luôn giữ mối quan hệ kín đáo, ít chia sẻ với truyền thông. Được biết, doanh nhân Phát Nguyễn sinh năm 1980, hoạt động trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ lưu trú và du lịch, có nhiều kinh nghiệm trong quản trị vận hành.

Đỗ Thị Hà và Chế Nguyễn Quỳnh Châu: Hai người đẹp theo chồng về dinh trong tháng 10 - Ảnh 10.

Trước đó cặp đôi đã làm lễ ăn hỏi vào cuối tháng 9.

 

An Khánh
