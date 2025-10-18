Sau Đỗ Thị Hà, một Á hậu Việt cũng trở thành cô dâu tháng 10
GĐXH - Sau Hoa hậu Đỗ Thị Hà, Á hậu Chế Nguyễn Quỳnh Châu cũng trở thành cô dâu tháng 10.
Tiết lộ điều ít biết về nữ ca sĩ hát 'Mời trầu' trong lễ nạp tài của Hoa hậu Đỗ Thị Hà và chồng doanh nhânGiải trí - 1 giờ trước
GĐXH - Ca sĩ Bảo Anh hát mời trầu quan viên hai họ trong lễ nạp tài của Hoa hậu Đỗ Hà và doanh nhân Viết Vương diễn ra tại Thanh Hóa hôm 16/10 và nhận được sự chú ý.
Lan Phương táo bạo sau ly hôn chồng TâyGiải trí - 2 giờ trước
GĐXH - Sau ly hôn chồng Tây, Lan Phương gây chú ý với vai diễn ấn tượng trong "Gió ngang khoảng trời xanh". Nữ diễn viên chia sẻ cảm xúc và những cảnh quay nóng bỏng gây tranh cãi.
Nghệ sĩ là Đại tá quân đội vừa tái xuất lập tức gây sốt, khán giả quả quyết 'từ bé chưa thấy ai đẹp trai như chú'Giải trí - 3 giờ trước
GĐXH - NSƯT Phạm Cường được mệnh danh là "nam thần" của điện ảnh phía Bắc thập niên 1990 đầu năm 2000, sự xuất hiện của anh trong phim "Lằn ranh" được đông đảo khán giả háo hức chờ đợi.
Gần 700 triệu đồng được quyên góp trong đêm nhạc thiện nguyện ‘Thắp lửa trái tim' để ủng hộ đồng bào vùng caoXem - nghe - đọc - 4 giờ trước
GĐXH - Đêm nhạc thiện nguyện “Thắp lửa trái tim” là hành trình âm nhạc mang thông điệp sẻ chia, hướng về những đồng bào đang oằn mình gượng dậy sau hoàn lưu bão số 10 và 11 tại Hà Giang - Tuyên Quang.
Bằng buông súng không tự sát sau câu nói của vợ, Chủ tịch xã Thứ xin từ chứcXem - nghe - đọc - 4 giờ trước
GĐXH - Trong tập 47 "Có anh, nơi ấy bình yên", Bằng định tự tử vì bị khởi tố, Vân đã nhẹ nhàng khuyên nhủ chồng buông súng, chọn đối mặt với sai lầm.
Đức cố tình né tránh gặp Tú, Biên là thuộc hạ băng đảng giang hồXem - nghe - đọc - 4 giờ trước
GĐXH - Tập 14 "Cách em 1 milimet" hé lộ sự trở về lần lượt của Biên, Đức và Bách mang đến hy vọng rằng đám bạn của "Đại bản doanh" ở làng Mây ngày nào sắp hội tụ.
Ai sẽ đăng quang Miss Grand International 2025?Giải trí - 6 giờ trước
Trước đêm chung kết, những gương mặt sáng giá cho vương miện Miss Grand International 2025 đã dần lộ diện.
Cuộc sống sau 7 năm của nam rapper vụt sáng nhờ bản hit trăm triệu viewCâu chuyện văn hóa - 9 giờ trước
"Người âm phủ" - ca khúc từng làm mưa làm gió một thời đã đưa tên tuổi của rapper Osad trở nên nổi đình đám.
Nhà văn Phạm Ngọc Tiến: Tôi và Khải Hưng ngược tính khác nết, va chạm như cơm bữaGiải trí - 22 giờ trước
GĐXH - Hỏi nhà văn Phạm Ngọc Tiến: "Hai con người cá tính và đều coi trời bằng… cái ống kính máy quay thì có va chạm nhiều không?", ông bảo: "Nó là cái chuyện cơm bữa rồi".
Huyền thoại Secret Garden mong khán giả tìm thấy sự bình an trong tâm hồn từ âm nhạcXem - nghe - đọc - 23 giờ trước
GĐXH - Bội đôi huyền thoại Secret Garden đã có cuộc gặp mặt với truyền thông Việt Nam và trong cuộc gặp gỡ này, họ đã nhắn gửi thông điệp ý nghĩa đến khán giả.
Ảnh cưới lãng mạn của Đỗ Thị Hà và chồng doanh nhân tại Pháp, Ý và Thụy SĩGiải trí
GĐXH - Đỗ Thị Hà mới đây gây chú ý với bức ảnh cưới hiếm hoi tại Pháp, Ý và Thụy Sĩ.