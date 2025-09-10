Bịa chuyện CSGT nhận tiền, nam thanh niên bị xử phạt
GĐXH - Bịa chuyện cảnh sát giao thông nhận tiền để "thử độ phản hồi" của đường dây nóng, nam thanh niên ở Hà Tĩnh bị công an xử phạt 2,5 triệu đồng.
Công an phường Vũng Áng vừa quyết định xử phạt hành chính 2,5 triệu đồng đối với N.Đ.A. (SN 1997, trú tại phường Vũng Áng) vì có hành vi "Báo tin giả, không đúng sự thật tới các cơ quan có thẩm quyền".
Trước đó, A. gọi đến đường dây nóng của Bộ Công an, tố cáo tổ CSGT nhận tiền để bỏ qua lỗi vi phạm của mình. Tuy nhiên, qua xác minh, lực lượng chức năng không ghi nhận bất kỳ hành vi sai phạm nào tương tự.
Tại cơ quan chức năng, A. thừa nhận việc báo tin giả đến đường dây điện thoại nóng của Bộ Công an mục đích để xác định đường dây điện thoại nóng có hoạt động không và cơ quan chức năng có vào cuộc để xác minh nội dung công dân phản ánh hay không.
