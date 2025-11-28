Nhan sắc tựa nữ thần của người đẹp Colombia vừa giành vương miện Miss International 2025
GĐXH - Catalina Duque Abréu đã xuất sắc vượt qua 79 thí sinh để giành vương miện Miss International 2025. Đây là kết quả xứng đáng bởi đại diện Colombia được đánh giá có nhan sắc tựa nữ thần.
Tối 27/11, tại Nhật Bản, Catalina Duque Abréu đã xuất sắc vượt qua 79 thí sinh đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ để giành vương miện Miss International 2025 (Hoa hậu Quốc tế). Đại diện của Việt Nam là Kiều Duy dù rất nỗ lực cố gắng nhưng không lọt top 20. Đây là lần thứ 3 Colombia giành vương miện Miss International 2025.
Trước khi đến với Miss International 2025, Catalina Duque đăng quang cuộc thi hoa hậu cấp quốc gia Señorita Colombia 2024.
Catalina Duque sinh năm 1999 tại Miami, Florida (Mỹ) nhưng lớn lên tại Colombia. Cô sở hữu gương mặt thanh tú tựa nữ thần, đôi mắt xanh cuốn hút và chiều cao ấn tượng cao 1,8 m. Trong suốt thời gian diễn ra cuộc thi, với phong thái tự tin, Catalina luôn được đánh giá là ứng viên nặng ký trong các phần thi. Đây là lý do để Catalina Duque Abréu giành thêm giải thưởng Thí sinh được yêu thích nhất do chuyên trang Missosology bình chọn, trở thành đại diện nhận được đồng thuận từ cả giám khảo và khán giả.
Ngoài sắc vóc, đại diện Colombia còn thông thạo ba thứ tiếng Anh, Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha. Cô có bằng Cử nhân Truyền thông Xã hội và chuyên ngành Marketing Kỹ thuật số, hiện làm việc tại công ty vật liệu xây dựng Cementos Argos trong bộ phận Truyền thông Đối ngoại.
Ngắm vẻ đẹp tựa nữ thần của tân Hoa hậu Quốc tế Catalina Duque Abréu đến từ Colombia.
