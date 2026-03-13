Một Hoa hậu Việt Nam lộ ảnh hẹn hò, khán giả tò mò thân thế bạn trai người đẹp
GĐXH - Hoa hậu Thanh Thủy mới đây đã khiến khán giả bất ngờ khi lộ hình ảnh thân mật cùng ca sĩ Trịnh Thăng Bình. Ngay lập tức, người hâm mộ đã truy tìm thân thế của nam ca sĩ.
Mạng xã hội ngày 11/3 đã lan truyền hình ảnh ghi lại khoảnh khắc Trịnh Thăng Bình và Thanh Thủy đi cùng nhau trên đường phố TP.HCM. Trong clip, Hoa hậu Việt Nam 2022 khoác tay nam ca sĩ khá thân mật khi băng qua đường, cả hai bước đi sát bên nhau khiến nhiều người tin rằng họ đang trong mối quan hệ tình cảm.
Trước đó cùng ngày, Hoa hậu Thanh Thủy được thấy đến công ty riêng của Trịnh Thăng Bình. Sau đó, cả hai rời đi cùng nhau vào buổi tối. Những hình ảnh này nhanh chóng lan truyền và gây bàn tán trên các diễn đàn giải trí. Ngoài việc tranh cãi "hẹn hò hay không hẹn hò" của Thanh Thủy, khán giả còn tò mò về thân thế của Trịnh Thăng Bình.
Trịnh Thăng Bình là ai?
Trịnh Thăng Bình là ca sĩ, nhạc sĩ và nhà sản xuất âm nhạc quen thuộc của làng giải trí Việt Nam, được khán giả biết đến qua nhiều bản hit nhạc trẻ giàu cảm xúc. Sinh năm 1988 tại TP.HCM, anh sớm bộc lộ niềm đam mê với âm nhạc và từng bước khẳng định tên tuổi trong Vpop bằng cả vai trò ca sĩ lẫn người sáng tác.
Trịnh Thăng Bình bắt đầu được chú ý khi tham gia nhóm nhạc La Thăng vào khoảng năm 2006. Sau một thời gian hoạt động, anh rời nhóm để theo đuổi con đường solo. Đây cũng là giai đoạn nam nghệ sĩ tập trung phát triển khả năng sáng tác và sản xuất âm nhạc, từ đó dần xây dựng phong cách riêng với những ca khúc pop – ballad nhẹ nhàng, giàu cảm xúc.
Trong sự nghiệp của mình, Trịnh Thăng Bình ghi dấu ấn với nhiều ca khúc được khán giả trẻ yêu thích như: Người ấy, Đã biết sẽ có ngày hôm qua, Tâm sự tuổi 30 hay Khác biệt to lớn... Các sáng tác của anh thường có giai điệu dễ nghe, ca từ gần gũi với những câu chuyện tình yêu và tâm trạng của người trẻ, nhờ đó nhanh chóng lan tỏa trên nhiều nền tảng âm nhạc.
Không chỉ hoạt động với vai trò ca sĩ, Trịnh Thăng Bình còn được đánh giá là nhạc sĩ có nhiều đóng góp cho thị trường nhạc Việt khi sáng tác và sản xuất ca khúc cho nhiều nghệ sĩ khác. Bên cạnh đó, anh cũng thử sức ở lĩnh vực diễn xuất và tham gia một số dự án phim ảnh, chương trình giải trí.
Gia thế Trịnh Thăng Bình ra sao?
Trịnh Thăng Bình lớn lên trong một gia đình có điều kiện kinh tế ổn định khi bố mẹ làm kinh doanh. Tuổi thơ của anh vì thế khá êm đềm, không phải quá lo lắng về chuyện tài chính. Trong một chương trình, Trấn Thành còn trêu đùa khi gọi nam ca sĩ là "cậu ấm".
Trong nhiều chia sẻ với truyền thông, Trịnh Thăng Bình chỉ khiêm tốn cho biết gia đình không phải "đại gia" như lời đồn, nhưng cũng thuộc dạng khá giả. Chính môi trường sống thoải mái đã giúp anh có cơ hội tiếp xúc với âm nhạc từ sớm và phát triển năng khiếu nghệ thuật.
Từ nhỏ, anh đã yêu thích ca hát, chơi đàn và thường xuyên tham gia các hoạt động văn nghệ ở trường. Khi bày tỏ mong muốn theo con đường nghệ thuật, gia đình không ngăn cản mà còn tạo điều kiện để anh học hỏi và phát triển đam mê.
Dù có tuổi thơ khá đầy đủ, cuộc sống của Trịnh Thăng Bình cũng từng trải qua giai đoạn khó khăn. Khi bước vào tuổi đôi mươi, gia đình anh gặp biến cố về kinh tế. Chính biến cố này khiến nam ca sĩ sớm học cách tự lập. Anh nhận ra mình cần nghiêm túc theo đuổi âm nhạc nếu muốn tồn tại lâu dài trong showbiz.
Trước khi được khán giả biết đến rộng rãi, Trịnh Thăng Bình từng trải qua nhiều giai đoạn chật vật. Anh tự bỏ tiền làm sản phẩm, tìm kiếm cơ hội biểu diễn và từng chấp nhận hát ở nhiều sân khấu nhỏ để quảng bá tên tuổi.
