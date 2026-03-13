Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

Một Hoa hậu Việt Nam lộ ảnh hẹn hò, khán giả tò mò thân thế bạn trai người đẹp

Thứ sáu, 12:16 13/03/2026 | Giải trí
Đỗ Quyên
Đỗ Quyên
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Hoa hậu Thanh Thủy mới đây đã khiến khán giả bất ngờ khi lộ hình ảnh thân mật cùng ca sĩ Trịnh Thăng Bình. Ngay lập tức, người hâm mộ đã truy tìm thân thế của nam ca sĩ.

Vì sao thời gian qua Trịnh Thăng Bình kín tiếng, ít khi xuất hiện trong showbiz?Vì sao thời gian qua Trịnh Thăng Bình kín tiếng, ít khi xuất hiện trong showbiz?

Từng là một ca sĩ đắt show nhưng vài năm gần đây, vì sao Trịnh Thăng Bình lại ít đi diễn, cũng hiếm khi xuất hiện trong các sự kiện showbiz?

Mạng xã hội ngày 11/3 đã lan truyền hình ảnh ghi lại khoảnh khắc Trịnh Thăng Bình và Thanh Thủy đi cùng nhau trên đường phố TP.HCM. Trong clip, Hoa hậu Việt Nam 2022 khoác tay nam ca sĩ khá thân mật khi băng qua đường, cả hai bước đi sát bên nhau khiến nhiều người tin rằng họ đang trong mối quan hệ tình cảm.

Một Hoa hậu Việt Nam lộ ảnh hẹn hò, khán giả tò mò thân thế bạn trai người đẹp - Ảnh 2.

Hoa hậu Thanh Thủy bị lộ ảnh hẹn hò, tuy nhiên, cặp đôi vẫn chưa lên tiếng xác nhận.

Trước đó cùng ngày, Hoa hậu Thanh Thủy được thấy đến công ty riêng của Trịnh Thăng Bình. Sau đó, cả hai rời đi cùng nhau vào buổi tối. Những hình ảnh này nhanh chóng lan truyền và gây bàn tán trên các diễn đàn giải trí. Ngoài việc tranh cãi "hẹn hò hay không hẹn hò" của Thanh Thủy, khán giả còn tò mò về thân thế của Trịnh Thăng Bình.

Trịnh Thăng Bình là ai?

Trịnh Thăng Bình là ca sĩ, nhạc sĩ và nhà sản xuất âm nhạc quen thuộc của làng giải trí Việt Nam, được khán giả biết đến qua nhiều bản hit nhạc trẻ giàu cảm xúc. Sinh năm 1988 tại TP.HCM, anh sớm bộc lộ niềm đam mê với âm nhạc và từng bước khẳng định tên tuổi trong Vpop bằng cả vai trò ca sĩ lẫn người sáng tác.

Một Hoa hậu Việt Nam lộ ảnh hẹn hò, khán giả tò mò thân thế bạn trai người đẹp - Ảnh 3.

Trịnh Thăng Bình là ca sĩ nổi tiếng trong làng nhạc trẻ Việt.

Trịnh Thăng Bình bắt đầu được chú ý khi tham gia nhóm nhạc La Thăng vào khoảng năm 2006. Sau một thời gian hoạt động, anh rời nhóm để theo đuổi con đường solo. Đây cũng là giai đoạn nam nghệ sĩ tập trung phát triển khả năng sáng tác và sản xuất âm nhạc, từ đó dần xây dựng phong cách riêng với những ca khúc pop – ballad nhẹ nhàng, giàu cảm xúc.

Trong sự nghiệp của mình, Trịnh Thăng Bình ghi dấu ấn với nhiều ca khúc được khán giả trẻ yêu thích như: Người ấy, Đã biết sẽ có ngày hôm qua, Tâm sự tuổi 30 hay Khác biệt to lớn... Các sáng tác của anh thường có giai điệu dễ nghe, ca từ gần gũi với những câu chuyện tình yêu và tâm trạng của người trẻ, nhờ đó nhanh chóng lan tỏa trên nhiều nền tảng âm nhạc.

Không chỉ hoạt động với vai trò ca sĩ, Trịnh Thăng Bình còn được đánh giá là nhạc sĩ có nhiều đóng góp cho thị trường nhạc Việt khi sáng tác và sản xuất ca khúc cho nhiều nghệ sĩ khác. Bên cạnh đó, anh cũng thử sức ở lĩnh vực diễn xuất và tham gia một số dự án phim ảnh, chương trình giải trí.

Gia thế Trịnh Thăng Bình ra sao?

Trịnh Thăng Bình lớn lên trong một gia đình có điều kiện kinh tế ổn định khi bố mẹ làm kinh doanh. Tuổi thơ của anh vì thế khá êm đềm, không phải quá lo lắng về chuyện tài chính. Trong một chương trình, Trấn Thành còn trêu đùa khi gọi nam ca sĩ là "cậu ấm".

Một Hoa hậu Việt Nam lộ ảnh hẹn hò, khán giả tò mò thân thế bạn trai người đẹp - Ảnh 4.

Anh cũng được coi là thiếu gia con nhà giàu.

Trong nhiều chia sẻ với truyền thông, Trịnh Thăng Bình chỉ khiêm tốn cho biết gia đình không phải "đại gia" như lời đồn, nhưng cũng thuộc dạng khá giả. Chính môi trường sống thoải mái đã giúp anh có cơ hội tiếp xúc với âm nhạc từ sớm và phát triển năng khiếu nghệ thuật.

Từ nhỏ, anh đã yêu thích ca hát, chơi đàn và thường xuyên tham gia các hoạt động văn nghệ ở trường. Khi bày tỏ mong muốn theo con đường nghệ thuật, gia đình không ngăn cản mà còn tạo điều kiện để anh học hỏi và phát triển đam mê.

Dù có tuổi thơ khá đầy đủ, cuộc sống của Trịnh Thăng Bình cũng từng trải qua giai đoạn khó khăn. Khi bước vào tuổi đôi mươi, gia đình anh gặp biến cố về kinh tế. Chính biến cố này khiến nam ca sĩ sớm học cách tự lập. Anh nhận ra mình cần nghiêm túc theo đuổi âm nhạc nếu muốn tồn tại lâu dài trong showbiz.

Một Hoa hậu Việt Nam lộ ảnh hẹn hò, khán giả tò mò thân thế bạn trai người đẹp - Ảnh 5.

Trịnh Thăng Bình muốn tự mình đi lên bằng năng lực.

Trước khi được khán giả biết đến rộng rãi, Trịnh Thăng Bình từng trải qua nhiều giai đoạn chật vật. Anh tự bỏ tiền làm sản phẩm, tìm kiếm cơ hội biểu diễn và từng chấp nhận hát ở nhiều sân khấu nhỏ để quảng bá tên tuổi.

Khán giả đồng loạt tẩy chay Hiền Hồ và Trịnh Thăng Bình, BTC phải hủy showKhán giả đồng loạt tẩy chay Hiền Hồ và Trịnh Thăng Bình, BTC phải hủy show

Sau những lùm xùm tình ái và đời tư, có vẻ như Hiền Hồ vẫn chưa được khán giả đón nhận trở lại.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

Thượng tướng Hà Đình Quân bất ngờ trước tình cảm của con gái với Minh Kiên

Thượng tướng Hà Đình Quân bất ngờ trước tình cảm của con gái với Minh Kiên

Xem - nghe - đọc - 1 giờ trước

GĐXH - Sự quan tâm đặc biệt của Lam Anh dành cho Minh Kiên khiến Thượng tướng Hà Đình Quân bắt đầu chú ý.

Ca sĩ Vũ Cát Tường nhập viện cấp cứu, sức khỏe hiện ra sao?

Ca sĩ Vũ Cát Tường nhập viện cấp cứu, sức khỏe hiện ra sao?

Giải trí - 2 giờ trước

GĐXH - Ca sĩ Vũ Cát Tường gặp vấn đề về sức khỏe và nhập viện cấp cứu, nghệ sĩ này cũng đã phải ngừng một số show diễn.

'Phú bà' Thơ (Lan Phương) trừng phạt 'phi công' Chiến (Bình An) vì dám phụ tình

'Phú bà' Thơ (Lan Phương) trừng phạt 'phi công' Chiến (Bình An) vì dám phụ tình

Xem - nghe - đọc - 2 giờ trước

GĐXH - Thơ bắt Chiến và giam trong một căn phòng tối để tra tấn và hành hạ Chiến vì đã phụ tình sau khi có được nhà, xe từ "phú bà".

Thượng tướng Hà Đình Quân yêu cầu điều tra vụ Trung tá Minh Kiên bị vu khống

Thượng tướng Hà Đình Quân yêu cầu điều tra vụ Trung tá Minh Kiên bị vu khống

Xem - nghe - đọc - 2 giờ trước

GĐXH - Trước hàng loạt video vu khống Trung tá Minh Kiên, Thượng tướng Hà Đình Quân đã yêu cầu điều tra làm rõ sự việc.

Đầu tư sản xuất cho phim đầu tay của Mai Tài Phến, Mỹ Tâm có mạo hiểm?

Đầu tư sản xuất cho phim đầu tay của Mai Tài Phến, Mỹ Tâm có mạo hiểm?

Giải trí - 4 giờ trước

GĐXH - Phim "Tài" - tác phẩm điện ảnh của Mai Tài Phến được Mỹ Tâm đầu tư sản xuất, liệu nữ ca sĩ gốc Đà Nẵng có mạo hiểm?

Sao nhí đóng Tây du ký: Bỏ diễn xuất vì xuống sắc, giờ thành 'ông trùm' giải trí

Sao nhí đóng Tây du ký: Bỏ diễn xuất vì xuống sắc, giờ thành 'ông trùm' giải trí

Thế giới showbiz - 6 giờ trước

Dù chỉ xuất hiện trong vài phân cảnh của "Tây du ký" năm 1986, diễn viên nhí này vẫn khiến người xem nhớ đến và yêu thích bởi ngoại hình dễ thương.

Vì sao thời gian qua Trịnh Thăng Bình kín tiếng, ít khi xuất hiện trong showbiz?

Vì sao thời gian qua Trịnh Thăng Bình kín tiếng, ít khi xuất hiện trong showbiz?

Câu chuyện văn hóa - 16 giờ trước

Từng là một ca sĩ đắt show nhưng vài năm gần đây, vì sao Trịnh Thăng Bình lại ít đi diễn, cũng hiếm khi xuất hiện trong các sự kiện showbiz?

Khán giả tò mò về thân thế nhạc sĩ nổi tiếng giữa nghi vấn lộ clip cãi vã với tài xế công nghệ

Khán giả tò mò về thân thế nhạc sĩ nổi tiếng giữa nghi vấn lộ clip cãi vã với tài xế công nghệ

Giải trí - 16 giờ trước

GĐXH - Nhạc sĩ Minh Khang đang trở thành tâm điểm giữa nghi vấn liên quan đến clip cãi vã với tài xế công nghệ. Thông tin này đã khiến khán giả tò mò tìm hiểu thân thế của nam nhạc sĩ.

Khoảnh khắc gây chú ý của Mỹ Tâm và Mai Tài Phến ở Hà Nội

Khoảnh khắc gây chú ý của Mỹ Tâm và Mai Tài Phến ở Hà Nội

Giải trí - 16 giờ trước

GĐXH - Mỹ Tâm và Mai Tài Phến khiến khán giả Hà Nội thích thú trước khoảnh khắc "tình bể bình" khi ra mắt phim vào chiều 12/3.

'Tiểu tam không có lỗi?' gây chú ý bởi dàn mỹ nhân gợi cảm và chuyện ngoại tình gay cấn

'Tiểu tam không có lỗi?' gây chú ý bởi dàn mỹ nhân gợi cảm và chuyện ngoại tình gay cấn

Giải trí - 17 giờ trước

GĐXH - Bộ phim "Tiểu tam không có lỗi?" thu hút khán giả bởi dàn diễn viên nữ xinh đẹp, câu chuyện ngoại tình gay cấn.

Xem nhiều

Bà xã giáo viên của MC Hạnh Phúc gây chú ý trong ngày đặc biệt

Bà xã giáo viên của MC Hạnh Phúc gây chú ý trong ngày đặc biệt

Giải trí

GĐXH - MC Hạnh Phúc chia sẻ niềm hạnh phúc trong ngày kỷ niệm 6 năm cưới. Nam MC bộc bạch về bộ ảnh kỷ niệm chỉ có hai vợ chồng, vừa để nhìn lại hành trình đã qua, vừa tự nhắc nhau rằng, vẫn còn rất nhiều chặng đường phía trước.

Cô đào đoàn cải lương Trần Hữu Trang phải bỏ nghề vì chảy máu trong mắt, tuổi 80 khiến nhiều người xót xa

Cô đào đoàn cải lương Trần Hữu Trang phải bỏ nghề vì chảy máu trong mắt, tuổi 80 khiến nhiều người xót xa

Giải trí
Nụ hôn 'tuyệt đối điện ảnh' của Steven Nguyễn và con gái Thượng tướng gây sốt

Nụ hôn 'tuyệt đối điện ảnh' của Steven Nguyễn và con gái Thượng tướng gây sốt

Giải trí
Khán giả tò mò về thân thế nhạc sĩ nổi tiếng giữa nghi vấn lộ clip cãi vã với tài xế công nghệ

Khán giả tò mò về thân thế nhạc sĩ nổi tiếng giữa nghi vấn lộ clip cãi vã với tài xế công nghệ

Giải trí
Khoảnh khắc gây chú ý của Mỹ Tâm và Mai Tài Phến ở Hà Nội

Khoảnh khắc gây chú ý của Mỹ Tâm và Mai Tài Phến ở Hà Nội

Giải trí

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top