Một loại mặt nạ kỳ quặc được 'nữ hoàng rating' xứ Hàn sử dụng hiệu quả trong quá trình chăm sóc da

Gong Hyo Jin từng đảm nhận các vai chính trong những bộ phim đình đám như: Crush and Blush (2008), Pasta (2010) và When the Camellia Blooms (2019). “Nữ hoàng rating” được xem là một trong gương mặt nổi bật trong làng giải trí Hàn Quốc, mà bất kỳ người hâm mộ K-drama nào cũng biết đến.