Một mẫu SUV cỡ B bán ở Việt Nam giảm sốc tới 144 triệu đồng, rẻ hơn Toyota Vios

Ngang cỡ Mitsubishi Xforce, SUV điện dài 4,3 m, công suất 194 mã lực giá rẻ 255 triệu đồng phù hợp khách hàng đô thị GĐXH - SUV điện Leapmotor B03X được phát triển bởi hãng xe Trung Quốc Leapmotor với sự hậu thuẫn của Stellantis đã chính thức công bố giá bán tại thị trường Australia và bắt đầu nhận đặt hàng trước.

SUV cỡ B Jaecoo J5 bán ở Việt Nam giảm sốc

Jaecoo J5





Tháng 10, mẫu SUV cỡ B Jaecoo J5 có giá bán 505-605 triệu đồng, giảm hàng chục đến hàng trăm triệu đồng so với đề xuất. Với mức giá này, Jaecoo J5 còn rẻ hơn cả Toyota Vios 1.5G-CVT đang được niêm yết 545 triệu đồng.

J5 là một trong hai mẫu xe đầu tiên xuất xưởng từ nhà máy lắp ráp do liên doanh Geleximco - Chery vận hành từ tháng 8. Trong tháng 10, mẫu SUV cỡ B này tiếp tục được khuyến mãi mạnh để kích cầu.

Kích thước ở nhóm cỡ B nhưng hãng Trung Quốc định vị Jaecoo J5 (giá đề xuất 599-749 triệu đồng) ở phân khúc B+, nơi có các đối thủ như Toyota Corolla Cross (820-865 triệu đồng), Mazda CX-30 (699-749 triệu đồng), BYD Atto 3 (766-886 triệu đồng) và Lynk & Co 02 (818-898 triệu đồng). Hãng muốn J5 là một lựa chọn cao cấp hơn mẫu xe song sinh Omoda C5 (539-749 triệu đồng).

Jaecoo xác định J5 là mẫu xe chủ lực của hãng trong thời gian tới. Hãng không công bố số liệu bán hàng cụ thể nhưng cho biết có khoảng gần 1.000 xe J5 đến tay khách hàng trong tháng 9.

Bảng giá SUV cỡ B Jaecoo J5

Phiên bản Giá sau khuyến mãi Mức khuyến mãi Premium 505 94 SHS-H Premium 559 70 SHS-H Flagship 669 80 EV Flagship 605 144





SUV cỡ B Jaecoo J5 có gì hấp dẫn?

Không gian nội thất hiện đại trên Jaecoo J5





Theo Tạp chí Người quan sát, J5 là mẫu xe hiếm hoi trong phân khúc cung cấp ba hệ truyền động cho khách lựa chọn, gồm thuần xăng, hybrid và thuần điện. Ở bản thuần xăng J5 Premium, xe dùng động cơ xăng tăng áp 1,5 lít, công suất 145 mã lực, mô-men xoắn cực đại 210 Nm.

Bản hybrid J5 SHS-H kết hợp máy xăng tăng áp 1,5 lít và môtơ điện, tổng công suất 221 mã lực. Phạm vi hoạt động kết hợp khoảng 1.000 km theo chuẩn NEDC.

Phiên bản thuần điện J5 EV Flagship lắp môtơ điện công suất 208 mã lực, mô-men xoắn 288 Nm. Phạm vi hoạt động 461 km mỗi lần sạc đầy. Pin hỗ trợ sạc nhanh DC từ 30-80% trong 28 phút.

SUV giá chỉ từ 485 triệu đồng ở Việt Nam

Xe gầm cao SUV cỡ nhỏ trên thị trường Việt có mức giá hợp lý chỉ từ 539 triệu đồng đang được nhiều gia đình Việt lựa chọn.

SUV Mitsubishi Xforce GLX: 599 triệu đồng

Mitsubishi Xforce GLX đang được giảm 100% lệ phí trước bạ. Ảnh: MMV





Mitsubishi Xforce là một trong những mẫu B-SUV bán chạy nhất tại thị trường Việt Nam. Xe được ra mắt khách Việt vào đầu năm 2024 với 4 phiên bản, mức giá dao động từ 599-705 triệu đồng.

Hiện hãng Mítubishi cùng nhiều đại lý đã chủ động đưa ra ưu đãi 100% lệ phí trước bạ cho bản tiêu chuẩn GLX (giá 599 triệu đồng) và Premium (giá 680 triệu đồng), tương đương mức giảm giá lần lượt là 60 và 68 triệu đồng. Nhờ đó, Xforce bản GLX chỉ có giá tương đương 540 triệu đồng.

SUV Hyundai Creta bản tiêu chuẩn: 599 triệu đồng

Hyundai Creta giảm xuống chỉ còn từ 599 - 699

Hyundai Việt Nam cho biết, Hyundai Creta được làm mới vào tháng 6/2025 với 4 phiên bản, khoảng giá từ 599-715 triệu đồng. Trong đó, bản Creta bản tiêu chuẩn có giá thấp nhất là 599 triệu đồng giống như đối thủ Mitsubishi Xforce. Trong những tháng cuối năm, nhiều đại lý của Hyundai áp dụng chương trình giảm giá tiền mặt với mức 20-30 triệu đồng cho mẫu xe này, kèm theo một số quà tặng phụ kiện nhằm kích thích sức mua.

SUV Mazda CX-3 AT: 549 triệu đồng

Mazda CX-3 nằm trong phân khúc B-SUV

Theo Mazda Việt Nam, Mazda CX-3 nằm trong phân khúc B-SUV cùng với hàng loạt cái tên trẻ trung khác. Mẫu xe này vừa được đưa về lắp ráp tại Việt Nam, thay vì nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan như trước đây.

New Mazda CX-3 có tất cả 4 phiên bản: AT, Deluxe, Luxury và Premium, giá bán từ 549-659 triệu đồng. Trong đó, bản AT mới được bổ sung có giá 549 triệu, chưa kể một số ưu đãi từ các đại lý có thể là sự lựa chọn đáng để cân nhắc của nhiều người.

SUV Omoda C5 Luxury: 539 triệu đồng

Omoda C5 Luxury

Omoda C5 Luxury là một lựa chọn rất đáng chú ý trong tầm giá trên 500 triệu đồng. Thực tế, mẫu xe Trung Quốc định vị ở phân khúc SUV cỡ B+ cùng với Toyota Corolla Cross, tuy nhiên giá bán lại khá "mềm", dao động từ 539-669 triệu đồng. Trong đó, bản base Omoda C5 Luxury có giá 539 triệu đồng.

Ghi nhận trong những tháng cuối năm, các đại lý Omoda & Jaecoo đang hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ và trừ thẳng vào giá bán với mẫu xe này, đưa giá bán thực tế của C5 Luxury xuống còn khoảng 485 triệu đồng.

SUV Mitsubishi Xpander MT: 560 triệu đồng

Mitsubishi Xpander được lắp ráp tại Việt Nam.

Mitsubishi Xpander vẫn đang là chiếc MPV 7 chỗ bán chạy nhất thị trường Việt Nam trong nhiều tháng qua. Hiện, Xpander được phân phối với 4 phiên bản, trong đó bản MT lắp ráp trong nước có giá 560 triệu.

Xpander vừa được nâng cấp mới từ tháng 9/2025 và được phân phối với 4 phiên bản là MT, AT, AT Premium và Xpander Cross, đều sử dụng động cơ 1.5L, sản sinh công suất cực đại 103 mã lực và mô-men xoắn 141 Nm. Giá bán dao động từ 555-648 triệu đồng.

SUV Suzuki XL7 Hybrid: 599 triệu đồng

Suzuki XL7 Hybrid

Suzuki XL7 Hybrid là mẫu MPV lai SUV tương tự Mitsubishi Xpander Cross. Giống như đối thủ trong phân khúc xe MPV 7 chỗ, XL7 Hybrid được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia với 1 phiên bản duy nhất sử dụng động cơ hybrid nhẹ có giá 599,9 triệu đồng.

Tuy nhiên mẫu xe MPV lai SUV này đang được hãng giảm 100% lệ phí trước bạ, tương đương số tiền giảm 60 triệu đồng, đưa giá bán thực tế của mẫu xe này tại đại lý xuống còn 540 triệu. Đây được đánh giá là mức khá "hời" và đáng để những người mua xe cuối năm cân nhắc.



