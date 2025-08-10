Diễm My 9X làm dâu hào môn sống thượng lưu nhưng không phô trương

Diễm My 9X là ai?

Diễm My sinh năm 1990 tại TP.HCM. Cô đóng phim từ khi 5 tuổi và theo đuổi diễn xuất chuyên nghiệp sau khi vào đại học. Cô ghi dấu ấn trong lòng khán giả qua các bộ phim Mùa hè sôi động, Gái già lắm chiêu, 1990, Tình yêu và thù hận, Giấc mơ của mẹ… Tính đến thời điểm hiện tại, Diễm My đã sở hữu một bộ sưu tập các bộ phim và giải thưởng danh giá.

Diễm My và ông xã lần đầu gặp nhau năm năm 2016 khi cùng tham dự liên hoan phim tại Úc. Từ đó, cả hai dần cảm mến nhau và quyết định tiến đến mối quan hệ yêu đương.



Họ yêu xa suốt nhiều năm do Vinh Nguyễn làm việc ở Úc, Diễm My thì đóng phim trong nước. Những chuyến bay bất ngờ để thăm nhau, những lần đổ vỡ rồi lại hàn gắn sau 4 tháng không liên lạc - tất cả tạo nên một chuyện tình không ồn ào nhưng đầy sự kiên định. Sau những khó khăn, Diễm My và Vinh Nguyễn lại càng hiểu và yêu thương nhau nhiều hơn.

Năm 2022, Vinh Nguyễn cầu hôn Diễm My trên khinh khí cầu tại Úc. Một năm sau, họ tổ chức hôn lễ ấm cúng tại TP.HCM với sự hiện diện của bạn bè thân thiết và dàn sao nổi tiếng. Cuối tháng 12/2023, Diễm My 9X lên xe hoa với doanh nhân Vinh Nguyễn sau 7 năm hẹn hò.

Diễm My và ông xã có cuộc sống viên mãn.

Thân thế chồng doanh nhân của Diễm My 9X

Ông xã của Diễm My là một doanh nhân thành đạt. Anh tốt nghiệp cử nhân ở Đại học Swinburne và tốt nghiệp thạc sĩ ở đại học RMIT Úc. Không chỉ vậy, Vinh Nguyễn cũng đạt được nhiều thành công trong quá trình kinh doanh lĩnh vực nhà hàng. Trong đó, có một nhà hàng được Michelin lựa chọn.

Dù là con dâu trong một gia đình kinh doanh giàu có, Diễm My khẳng định mình không sống dựa vào chồng. Cô cho biết ông xã không những không cản trở mà còn ủng hộ sự nghiệp diễn xuất của vợ. Trong mắt cô, anh là người tâm lý, biết quan tâm, chia sẻ, và cùng vợ đi từ thiện, tập thể dục giữ sức khỏe, sống rất đời thường.

Không tổ chức đám cưới hoành tráng, không phô bày của hồi môn trên truyền thông, Diễm My 9x bước vào cuộc sống hào môn một cách nền nã, kín đáo. Chỉ sau vài tháng về chung một nhà, người đẹp mới hé lộ không gian biệt thự phong cách châu Âu do bố mẹ chồng trao tặng - một món quà cưới xa xỉ nhưng cũng là minh chứng cho tình cảm đặc biệt của gia đình chồng dành cho cô.

Trong lễ gia tiên, ngoài nhẫn cưới và sính lễ kim cương "size đại", Diễm My còn được bố mẹ chồng tặng riêng một căn biệt thự sang trọng hai tầng tại khu đô thị đắc địa ở Sài Gòn. Căn nhà mang phong cách contemporary (thiết kế đương đại), có nhiều không gian mở, ánh sáng tự nhiên và hầm rượu thiết kế theo kiểu hang đá đúng "gu nghệ sĩ" của hai vợ chồng.

Sau 6 tháng về nhà chồng, Diễm My mới bắt đầu hé lộ từng góc trong biệt thự trắng sang trọng: Phòng khách rộng, gian bếp ấm cúng, nội thất toàn đồ ngoại nhập và một chiếc bàn dài giữa hầm rượu gợi cảm giác như đang ở châu Âu.

Cận cảnh căn biệt thự của vợ chồng nữ diễn viên.

Diễm My cũng tiết lộ ông xã là người chăm chỉ, chịu khó làm việc, đàng hoàng và tử tế. Nữ diễn viên khen chồng tâm lý, biết giữ sự lãng mạn trong hôn nhân, thường tặng quà và nói lời yêu thương với vợ.

Diễm My 9X tạm dừng nghệ thuật để chăm lo gia đình

Từ sau hôn lễ, Diễm My tạm dừng hoạt động nghệ thuật. Thời gian qua, nữ diễn viên không tham gia bộ phim nào. Thỉnh thoảng, cô mới tham gia sự kiện giải trí. Sự ưu tiên của người đẹp trong một năm qua là gia đình nhỏ. Diễm My dành nhiều thời gian đi du lịch cùng chồng, chăm vào bếp nấu ăn cho gia đình. Tuy vậy, Diễm My 9x khẳng định, bản thân không bao giờ mất "lửa nghề". Với cô, công việc diễn xuất luôn cháy bỏng trong mình. Không chạy theo showbiz ồn ào, cũng không dùng danh phận để "đổi vị thế", Diễm My vẫn là diễn viên có thực lực, sống đúng nhịp của mình.

Tháng 11/2024, nữ diễn viên xác nhận mang thai con đầu lòng sau thời gian dài vướng nghi vấn bầu bí. Trước đó, người đẹp thường xuyên diện đồ rộng, lộ vòng hai khá lớn.

Vào tháng 1/2025, nữ diễn viên thông báo sinh con đầu lòng, cô khoe ảnh gia đình 3 thành viên hạnh phúc. Từ khi đón thành viên mới, cô và chồng dành trọn vẹn thời gian cho con. Nữ diễn viên chia sẻ dù bận rộn với cuộc sống "bỉm sữa", cô và ông xã vẫn giữ thói quen cùng nhau xem phim, đi hẹn hò riêng để thấu hiểu nhau, giữ lửa hôn nhân.

Diễm My 9X đón con đầu lòng.

Cô cũng thổ lộ rằng kể từ khi dọn về tổ ấm này, bản thân chăm chỉ nấu nướng hơn và thực sự cảm nhận được không khí của một gia đình đúng nghĩa.

Chia sẻ về hôn nhân, Diễm My nói: "Trước đây, tôi hay suy nghĩ tiêu cực, không nhiều niềm tin vào hôn nhân do gia đình vốn không hạnh phúc, tuổi thơ nhiều nỗi buồn. Bạn bè, người thân xung quanh tôi cũng thường đổ vỡ trong tình yêu. Tôi từng dự đám cưới nhiều lần nhưng không dám nghĩ sẽ đến lượt bản thân mặc váy cưới. Khi trở thành cô dâu thật sự, tôi cảm nhận được niềm hạnh phúc".

Diễm My ngày càng xinh đẹp mặn mà.

Bên cạnh đó, Diễm My cũng có mối quan hệ rất tốt với phía gia đình chồng. Nữ diễn viên cho biết cô được bố mẹ chồng rất cưng chiều, nấu cho nhiều món ăn ngon. Nữ diễn viên từng tâm sự trên truyền thông, gia đình chồng giúp cô chữa lành những vết thương trong quá khứ.