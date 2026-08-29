Một năm yêu kín tiếng của Đức Phạm và Vũ Thúy Quỳnh trước khi công khai tin vui

Ngày 27/8, doanh nhân Đức Phạm bất ngờ chia sẻ hình ảnh tình tứ bên Vũ Thúy Quỳnh, trong đó người đẹp để lộ bụng bầu. Đây cũng là lần đầu tiên cả hai chính thức xác nhận với công chúng về việc đang chuẩn bị đón con chung sau khoảng một năm gắn bó.

Cùng thời điểm, Đức Phạm chia sẻ thêm những hình ảnh Vũ Thúy Quỳnh thân thiết bên con riêng của anh trong một chuyến du lịch. Động thái này phần nào cho thấy mối quan hệ giữa người đẹp và gia đình bạn trai đã có bước tiến mới.

Trước khi công khai tin vui, chuyện tình của Đức Phạm và Vũ Thúy Quỳnh trải qua khoảng một năm khá kín tiếng.

Bén duyên từ sở thích chung, ngày càng gắn bó qua những trận pickleball

Tin đồn Đức Phạm và Vũ Thúy Quỳnh hẹn hò bắt đầu xuất hiện khoảng một năm trước. Cả hai thường xuyên được bắt gặp cùng tham gia các hoạt động thể thao, đặc biệt là những trận pickleball.

Không chỉ chơi cùng nhau, cặp đôi còn nhiều lần xuất hiện khá thân mật bên ngoài sân đấu. Tuy nhiên, trong giai đoạn đầu, cả hai gần như không lên tiếng xác nhận mối quan hệ.

Theo Vũ Thúy Quỳnh từng chia sẻ trên Ngôi sao, cô và Đức Phạm ban đầu có chung sở thích chơi game. Sau đó, cả hai dần trở nên thân thiết hơn khi thường xuyên cùng chơi pickleball và tham dự một số sự kiện.

Tháng 10/2025, cặp đôi cùng xuất hiện tại đêm chung kết Vietnam's Next Top Model. Trong một khoảnh khắc được khán giả chú ý, Vũ Thúy Quỳnh ngồi ở vị trí của Đức Phạm khi cả hai chụp ảnh. Sau khi chương trình gần kết thúc, họ cùng lên xe và rời đi.

Thời điểm đó, mối quan hệ giữa hai người nhanh chóng trở thành đề tài được bàn luận trên mạng xã hội.

Trong một buổi livestream sau đó, khi được hỏi về chuyện tình cảm với chồng cũ Diệp Lâm Anh, Vũ Thúy Quỳnh không trực tiếp xác nhận. Người đẹp cho biết điều cô quan tâm là những lựa chọn của bản thân không đi ngược lại pháp luật và đạo đức. VTC News đưa tin.

Cách trả lời này càng khiến khán giả tò mò về mối quan hệ giữa hai người.

Đức Phạm công khai tình cảm bằng hai chữ "Yêu em"

Ngày 11/11/2025, Đức Phạm chính thức có động thái xác nhận chuyện tình cảm khi đăng tải bức ảnh ôm và nắm tay Vũ Thúy Quỳnh trên trang cá nhân. Kèm theo hình ảnh, anh viết ngắn gọn: "Yêu em".

Đây được xem là dấu mốc công khai đầu tiên trong chuyện tình của cặp đôi.

Đến dịp đầu năm 2026, Vũ Thúy Quỳnh cũng lần đầu đăng tải loạt ảnh hẹn hò cùng bạn trai để đáp lại lời tỏ tình trước đó. Cô viết: "Yêu anh", đồng thời gọi Đức Phạm là "ngoại lệ trong suốt 27 năm".

Dù đã công khai tình cảm, cả hai vẫn không thường xuyên xuất hiện cùng nhau trên mạng xã hội. Vũ Thúy Quỳnh thỉnh thoảng mới chia sẻ những khoảnh khắc hẹn hò hoặc hình ảnh có sự xuất hiện của bạn trai.

Người đẹp từng cho biết Đức Phạm không hoạt động trong lĩnh vực giải trí nên cô muốn tôn trọng sự riêng tư của anh. Đây cũng là lý do chuyện tình của hai người không xuất hiện dày đặc trên trang cá nhân.

Có thời điểm vì quá ít chia sẻ về nhau, cặp đôi thậm chí vướng tin đồn đã chia tay. Ngày 5/6, Vũ Thúy Quỳnh đăng ảnh hẹn hò cùng bạn trai như một cách ngầm phủ nhận những đồn đoán này.

Vũ Thúy Quỳnh vẫn chủ động với sự nghiệp và tài chính

Trong khoảng thời gian yêu Đức Phạm, Vũ Thúy Quỳnh vẫn duy trì hoạt động trong lĩnh vực thời trang và giải trí. Cô tham gia các sự kiện, chụp ảnh, trình diễn thời trang, làm KOL và livestream bán hàng.

Người đẹp cũng xây dựng thương hiệu thời trang riêng và chủ động trong công việc kinh doanh.

Vũ Thúy Quỳnh sinh năm 1998 tại Điện Biên, tốt nghiệp Học viện Hành chính Quốc gia. Cô từng lọt Top 10 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, giành ngôi Á quân The New Mentor 2023, vào Top 5 Miss Cosmo Vietnam 2024 trước khi trở thành Á hậu 2 Miss Universe Vietnam 2024.

Từ khi được chú ý trong làng giải trí, người đẹp duy trì hình ảnh khá năng động. Dù bạn trai xuất thân trong một gia đình có điều kiện, Vũ Thúy Quỳnh từng khẳng định cô không phụ thuộc vào tài chính của người yêu và vẫn chủ động với công việc của mình.

Một năm nhiều sự chú ý trước khi bước vào vai trò mới

Chuyện tình của Đức Phạm và Vũ Thúy Quỳnh từ khi bắt đầu đã nhận được sự quan tâm bởi cả hai đều là những cái tên được chú ý trên mạng xã hội. Trong suốt thời gian hẹn hò, họ lựa chọn cách không chia sẻ quá nhiều về đời tư, dù thỉnh thoảng vẫn để lộ những khoảnh khắc tình cảm.

Vũ Thúy Quỳnh từng thừa nhận chuyện tình cảm này khiến cô gặp không ít sóng gió từ dư luận. Sau những phản ứng trái chiều, người đẹp cho biết cô và bạn trai sẽ cùng nhìn nhận, rút kinh nghiệm và hoàn thiện bản thân.

Việc công khai tin vui vào ngày 27/8 vì thế đánh dấu một bước chuyển quan trọng trong mối quan hệ của cả hai. Từ những trận pickleball, những lần xuất hiện chung rồi lặng lẽ hẹn hò, Đức Phạm và Vũ Thúy Quỳnh hiện chuẩn bị đón thêm thành viên mới.

Trong những hình ảnh mới nhất, thay vì giấu kín chuyện riêng tư như trước, Đức Phạm chủ động chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc bên bạn gái và con riêng. Vũ Thúy Quỳnh cũng cho thấy cô đang bước vào một vai trò mới trong cuộc sống.

Sau một năm được công chúng âm thầm theo dõi, câu chuyện tình cảm của cặp đôi cuối cùng đã có lời xác nhận rõ ràng nhất: họ đang cùng chuẩn bị cho một gia đình mới.