Charlie Puth biểu diễn cùng Tóc Tiên, Chi Pu tại TP Hồ Chí Minh

Theo Thời báo VTV, sự trở lại lần này của nhạc sĩ, ca sĩ Charlie Puth tiếp tục thu hút sự quan tâm của người hâm mộ Việt Nam. Trong đêm nhạc, Charlie Puth sẽ trình diễn cùng các nghệ sĩ Việt Nam gồm SOOBIN, Tóc Tiên, Chi Pu, RHYDER, Phùng Khánh Linh và Grey D.

Sự kết hợp giữa nghệ sĩ quốc tế và dàn ca sĩ Việt tạo nên một trong những điểm đáng chú ý của chuỗi hoạt động diễn ra tại TP Hồ Chí Minh vào tháng 9.

Nhạc sĩ, ca sĩ Charlie Puth. (Ảnh: @CharliePuth/Instagram)

Không chỉ có đêm nhạc với sự góp mặt của Charlie Puth, sự kiện còn có các đêm diễn khác với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ như Phương Ly, (S)TRONG Trọng Hiếu, Bùi Công Nam, HIEUTHUHAI, Hoàng Thùy Linh, Trang Pháp, Quang Hùng MasterD, Dương Domic...

Chuỗi hoạt động "Từ fan thành bạn" dự kiến diễn ra từ ngày 11 đến 13/9/2026, trải dài dọc bờ sông Sài Gòn, kết nối Công viên bờ sông Sài Gòn tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm với Công viên Sáng Tạo trên đường Lương Định Của, phường An Khánh, TP Hồ Chí Minh.

Các nghệ sĩ tham gia trình diễn trong các đêm nhạc. (Ảnh: Ban tổ chức)

Charlie Puth là ca sĩ, nhạc sĩ, nhà sản xuất thu âm nổi tiếng người Mỹ. Charlie Puth được học piano từ năm 4 tuổi. Anh tốt nghiệp trường âm nhạc hàng đầu thế giới Berklee College of Music. Nghệ sĩ sinh năm 1991 này được biết đến với khả năng sáng tác, sản xuất và trình diễn, sở hữu nhiều ca khúc nổi tiếng như: See You Again, Attention, We Don't Talk Anymore và Left and Right. Với tài năng âm nhạc thiên bẩm, chàng ca sĩ Charlie Puth thu hút được sự yêu mến từ đông đảo khán giả ở Việt Nam và trên khắp thế giới.





