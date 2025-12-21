Theo thông tin từ báo Người lao động, ngày 20/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai cho biết đang phối hợp Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao điều tra vụ lừa đảo qua mạng xã hội liên quan đến một cuộc thi ảnh áo dài với số tiền bị chiếm đoạt lên tới 7,6 tỷ đồng.

Theo trình báo, bị hại là bà T.T.T.T. (47 tuổi, trú tỉnh Gia Lai). Trước đó, bà T. lên Facebook tìm hiểu và đăng ký tham gia một cuộc thi ảnh áo dài. Sau khi đăng ký, bà được một người tự xưng là đại diện ban tổ chức liên hệ, hướng dẫn các quy định liên quan đến cuộc thi.

Người này giới thiệu, thí sinh ngoài việc tham gia các vòng thi còn có thể mua sản phẩm trên trang của cuộc thi để được tính điểm và nhận hoa hồng. Mua càng nhiều sản phẩm thì hoa hồng càng cao. Sau đó, bà T. được đưa vào một nhóm chat với danh nghĩa là các thí sinh tham gia cuộc thi.

Một người phụ nữ bị lừa 7,6 tỷ đồng từ cuộc thi ảnh đẹp áo dài trên mạng. Ảnh: Báo Người lao động.

Ban đầu, bà T. thực hiện 2 lần chuyển tiền mua hàng theo hướng dẫn và đều được hoàn trả đầy đủ cả tiền gốc lẫn tiền hoa hồng. Việc giao dịch "thành công" này khiến bà T. thêm tin tưởng vào cuộc thi và "ban tổ chức".

Không dừng lại ở đó, "ban tổ chức" tiếp tục cam đoan rằng sau khi kết thúc cuộc thi, toàn bộ số tiền mua hàng sẽ được hoàn lại và cộng thêm hoa hồng. Tin vào những lời hứa này, bà T. tiếp tục chuyển tiền với số tiền ngày càng lớn.

Khi tổng số tiền mua hàng đã vượt hơn 2 tỷ đồng, bà T. yêu cầu rút tiền thì "ban tổ chức" bắt đầu đưa ra nhiều lý do trì hoãn, liên tục tạo ra các "tình huống phát sinh" và yêu cầu bà T. nộp thêm tiền để được hoàn trả.

Lo sợ mất số tiền đã chuyển, bà T. tiếp tục làm theo yêu cầu. Trong nhóm chat, các thành viên khác (thực chất là đồng bọn của đối tượng lừa đảo) liên tục đăng tải thông tin đã nhận được tiền hoa hồng lên đến nhiều tỉ đồng, càng khiến bà T. tin rằng đây là cuộc thi có thật.

Tính đến thời điểm không còn khả năng chuyển tiền, bà T. đã thực hiện tổng cộng 35 lần chuyển khoản vào tài khoản do "ban tổ chức" cung cấp, với số tiền bị chiếm đoạt lên tới 7,6 tỷ đồng, theo báo Thanh niên.

Khi biết bà T. đã cạn tiền, không thể tiếp tục chuyển khoản, "ban tổ chức" lập tức cắt liên lạc, xóa nhóm chat và biến mất.

Công an tỉnh Gia Lai khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước các hình thức "thi online", "hoàn tiền, nhận hoa hồng" trên mạng xã hội để tránh trở thành nạn nhân của tội phạm công nghệ cao.