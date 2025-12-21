Một người phụ nữ bị lừa 7,6 tỷ đồng từ cuộc thi ảnh đẹp áo dài trên mạng
Tham gia cuộc thi ảnh đẹp áo dài trên mạng xã hội, một phụ nữ ở Gia Lai đã sập bẫy lừa đảo, bị chiếm đoạt 7,6 tỷ đồng.
Theo thông tin từ báo Người lao động, ngày 20/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai cho biết đang phối hợp Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao điều tra vụ lừa đảo qua mạng xã hội liên quan đến một cuộc thi ảnh áo dài với số tiền bị chiếm đoạt lên tới 7,6 tỷ đồng.
Theo trình báo, bị hại là bà T.T.T.T. (47 tuổi, trú tỉnh Gia Lai). Trước đó, bà T. lên Facebook tìm hiểu và đăng ký tham gia một cuộc thi ảnh áo dài. Sau khi đăng ký, bà được một người tự xưng là đại diện ban tổ chức liên hệ, hướng dẫn các quy định liên quan đến cuộc thi.
Người này giới thiệu, thí sinh ngoài việc tham gia các vòng thi còn có thể mua sản phẩm trên trang của cuộc thi để được tính điểm và nhận hoa hồng. Mua càng nhiều sản phẩm thì hoa hồng càng cao. Sau đó, bà T. được đưa vào một nhóm chat với danh nghĩa là các thí sinh tham gia cuộc thi.
Ban đầu, bà T. thực hiện 2 lần chuyển tiền mua hàng theo hướng dẫn và đều được hoàn trả đầy đủ cả tiền gốc lẫn tiền hoa hồng. Việc giao dịch "thành công" này khiến bà T. thêm tin tưởng vào cuộc thi và "ban tổ chức".
Không dừng lại ở đó, "ban tổ chức" tiếp tục cam đoan rằng sau khi kết thúc cuộc thi, toàn bộ số tiền mua hàng sẽ được hoàn lại và cộng thêm hoa hồng. Tin vào những lời hứa này, bà T. tiếp tục chuyển tiền với số tiền ngày càng lớn.
Khi tổng số tiền mua hàng đã vượt hơn 2 tỷ đồng, bà T. yêu cầu rút tiền thì "ban tổ chức" bắt đầu đưa ra nhiều lý do trì hoãn, liên tục tạo ra các "tình huống phát sinh" và yêu cầu bà T. nộp thêm tiền để được hoàn trả.
Lo sợ mất số tiền đã chuyển, bà T. tiếp tục làm theo yêu cầu. Trong nhóm chat, các thành viên khác (thực chất là đồng bọn của đối tượng lừa đảo) liên tục đăng tải thông tin đã nhận được tiền hoa hồng lên đến nhiều tỉ đồng, càng khiến bà T. tin rằng đây là cuộc thi có thật.
Tính đến thời điểm không còn khả năng chuyển tiền, bà T. đã thực hiện tổng cộng 35 lần chuyển khoản vào tài khoản do "ban tổ chức" cung cấp, với số tiền bị chiếm đoạt lên tới 7,6 tỷ đồng, theo báo Thanh niên.
Khi biết bà T. đã cạn tiền, không thể tiếp tục chuyển khoản, "ban tổ chức" lập tức cắt liên lạc, xóa nhóm chat và biến mất.
Công an tỉnh Gia Lai khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước các hình thức "thi online", "hoàn tiền, nhận hoa hồng" trên mạng xã hội để tránh trở thành nạn nhân của tội phạm công nghệ cao.
Rao bán pháo hoa trên mạng khi chưa được cấp phép, 2 cô gái bị công an triệu tậpXã hội - 1 giờ trước
GĐXH - Quá trình làm việc với cơ quan Công an, 2 công dân thừa nhận toàn bộ hành vi sai phạm của mình khi đăng tải các bài viết, hình ảnh rao bán pháo hoa chưa được cấp phép, kiểm định và không thộc danh mục được phép lưu hành...
Nhận được tin nhắn này, người dùng iPhone hãy xóa ngay lập tứcXã hội - 1 giờ trước
Nếu nhận được tin nhắn có nội dung này, người dùng nên cảnh giác.
Yên Tử – Vĩnh Nghiêm – Côn Sơn, Kiếp Bạc chính thức đón nhận Bằng công nhận Di sản Văn hóa Thế giớiXã hội - 2 giờ trước
GĐXH - Việc Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử – Vĩnh Nghiêm – Côn Sơn, Kiếp Bạc chính thức được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa Thế giới không chỉ khẳng định giá trị nổi bật toàn cầu của một không gian văn hóa – lịch sử – tâm linh đặc sắc, mà còn tôn vinh chiều sâu tư tưởng Phật giáo Trúc Lâm gắn với triều Trần.
Tin "trúng thưởng trên mạng", nữ sinh lớp 9 suýt sập bẫy lừa đảoPháp luật - 2 giờ trước
GĐXH - Chỉ từ một đường link "trúng thưởng trên mạng", các đối tượng lừa đảo đã dẫn dắt, đe dọa một nữ sinh lớp 9 chuyển tiền với chiêu "nộp phí, nộp phạt".
Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo giả mạo thông báo của Meta, chiếm quyền kiểm soát tài khoản FacebookXã hội - 2 giờ trước
Công an tỉnh Quảng Trị cảnh báo thủ đoạn lừa đảo mới - giả mạo email từ Meta để dụ người dùng nhấp link, cung cấp cookie/token, qua đó chiếm quyền kiểm soát tài khoản nhằm lừa đảo tài chính và phát tán thông tin độc hại.
Giải cứu 4 người trong ngôi nhà cháy giữa đêm ở Đà LạtXã hội - 3 giờ trước
Căn nhà ở phường Xuân Hương - Đà Lạt bốc cháy trong đêm, khói lửa bao trùm khiến 4 người mắc kẹt, rạng sáng 21/12.
Danh sách 181 trường hợp vi phạm giao thông bị Camera AI ghi hình ngày 20/12Pháp luật - 3 giờ trước
GĐXH - Chỉ trong vòng 24 giờ từ ngày 19/12 - 20/12, hệ thống Camera AI đã ghi nhận 123 trường hợp vượt đèn đỏ và 56 trường hợp không đội mũ bảo hiểm trên địa bàn TP Hà Nội. Bên cạnh đó một số trường hợp vi phạm khác như đi sai làn đường, không thắt giây an toàn cũng đã bị phát hiện.
Tử vi 12 con giáp năm Bính Ngọ: Tổng quan tuổi Thìn năm 2026Đời sống - 4 giờ trước
GĐXH - Năm Bính Ngọ 2026 được xem là một năm tương đối cát lành đối với người tuổi Thìn. Vận trình chung có nhiều điểm sáng, đặc biệt là trên phương diện sự nghiệp và danh tiếng.
Từ năm 2025, bằng lái xe máy bị trừ hết điểm mà vẫn chạy bị phạt bao nhiêu?Xã hội - 4 giờ trước
Mỗi bằng lái xe hiện nay có 12 điểm, nếu bị trừ hết điểm nhưng tài xế vẫn cố tình điều khiển phương tiện tham gia giao thông sẽ bị xử phạt theo quy định.
Thanh Hóa: Chốt phương án sắp xếp các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựngXã hội - 4 giờ trước
GĐXH - Tỉnh Thanh Hóa đã có quyết định chính thức về việc sắp xếp các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực.
Thanh Hóa: Cơ quan chức năng khởi tố 167 vụ, 501 bị can tội kinh tế, tham nhũng, chức vụPháp luật
GĐXH – Trong năm 2025, Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố 167 vụ, 501 bị can phạm tội về kinh tế, tham nhũng, chức vụ, môi trường.