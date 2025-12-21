Yên Tử – Vĩnh Nghiêm – Côn Sơn, Kiếp Bạc chính thức đón nhận Bằng công nhận Di sản Văn hóa Thế giới
GĐXH - Việc Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử – Vĩnh Nghiêm – Côn Sơn, Kiếp Bạc chính thức được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa Thế giới không chỉ khẳng định giá trị nổi bật toàn cầu của một không gian văn hóa – lịch sử – tâm linh đặc sắc, mà còn tôn vinh chiều sâu tư tưởng Phật giáo Trúc Lâm gắn với triều Trần.
Tối 20/12, tại tỉnh Quảng Ninh diễn ra Lễ đón nhận Bằng của UNESCO ghi danh Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử – Vĩnh Nghiêm – Côn Sơn, Kiếp Bạc là Di sản Văn hóa Thế giới. Sự kiện được tổ chức trang trọng, gắn với chuỗi hoạt động tưởng niệm 717 năm ngày Phật Hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết bàn (1308–2025).
Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính nhấn mạnh, việc được UNESCO ghi danh không chỉ là niềm tự hào mà còn đặt ra trách nhiệm lớn trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cần tiếp tục chủ trì, phối hợp cùng các địa phương Quảng Ninh, Bắc Ninh và TP Hải Phòng triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm gìn giữ những giá trị nổi bật toàn cầu của di sản.
Phó Thủ tướng cũng đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát huy vai trò cơ quan quản lý nhà nước về di sản, hướng dẫn ba địa phương tập trung thực hiện hiệu quả 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp đã được Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chỉ đạo tại chương trình công bố giá trị nổi bật toàn cầu của quần thể di tích vào tháng 8/2025.
Cùng với đó, các địa phương cần xác định rõ trách nhiệm, xây dựng cơ chế phối hợp liên tỉnh thực chất, thường xuyên và hiệu quả; triển khai đầy đủ các khuyến nghị của Ủy ban Di sản Thế giới tại Kỳ họp lần thứ 47, đặc biệt là phát huy vai trò trung tâm của cộng đồng trong gìn giữ, thực hành và lan tỏa các giá trị tinh thần của Phật giáo Trúc Lâm.
Đến nay, Việt Nam đã có 6 di sản văn hóa, 2 di sản thiên nhiên và 1 di sản hỗn hợp được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa Thế giới; cùng với đó là 17 di sản văn hóa phi vật thể và 11 di sản tư liệu được ghi danh. Những con số này tiếp tục khẳng định nỗ lực bền bỉ của Việt Nam trong bảo tồn và phát huy các giá trị di sản.
Việc Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử – Vĩnh Nghiêm – Côn Sơn, Kiếp Bạc được ghi danh Di sản Văn hóa Thế giới là minh chứng rõ nét cho sự công nhận của cộng đồng quốc tế đối với một không gian văn hóa – lịch sử – tâm linh đặc sắc, gắn với Phật giáo Trúc Lâm, triều Trần và cảnh quan thiên nhiên dãy núi Yên Tử; đồng thời là kết quả của quá trình phối hợp chặt chẽ, nỗ lực không ngừng của các địa phương Quảng Ninh, Bắc Ninh và Hải Phòng trong xây dựng hồ sơ di sản.
Tiến Sinh
