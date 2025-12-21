Tin "trúng thưởng trên mạng", nữ sinh lớp 9 suýt sập bẫy lừa đảo
GĐXH - Chỉ từ một đường link "trúng thưởng trên mạng", các đối tượng lừa đảo đã dẫn dắt, đe dọa một nữ sinh lớp 9 chuyển tiền với chiêu "nộp phí, nộp phạt".
Ngày 21/12, Công an xã Kim Bảng (Nghệ An) cho biết, vừa kịp thời phối hợp với người dân ngăn chặn thành công một vụ lừa đảo nhằm vào học sinh THCS.
Trước đó, Công an xã Kim Bảng nhận được cuộc gọi của anh Nguyễn Thế Trường - chủ tiệm Studio 2K2 (thôn Minh Đức) phản ánh việc tại tiệm có một nữ sinh khoảng 15 tuổi nhờ chuyển tiền vào tài khoản người lạ để "nhận thưởng".
Nhận thấy dấu hiệu bất thường, anh Trường đã hỏi han, giải thích và khuyên em không chuyển tiền. Tuy nhiên, nữ sinh vẫn kiên quyết yêu cầu thực hiện giao dịch nên anh Trường lập tức báo Công an xã.
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Kim Bảng nhanh chóng xác minh. Qua làm việc, xác định em H.T.N. (SN 2011), học sinh lớp 9. Em N. cho biết trong quá trình sử dụng mạng xã hội đã bấm vào đường link "quay thưởng" và được thông báo trúng thưởng một chiếc iPhone 15 cùng 10 triệu đồng tiền mặt.
Sau đó, đối tượng lừa đảo tiếp tục dựng chuyện cho rằng hàng hóa và tiền thưởng bị công an giữ do chưa nộp phí VAT, yêu cầu em N. chuyển tiền để "nộp phạt", đồng thời đe dọa sẽ có giấy triệu tập Công an và xử phạt về hành vi "trốn thuế". Do hoảng sợ, em N. đã chuyển gần 2 triệu đồng. Khi đối tượng yêu cầu chuyển thêm 5 triệu đồng, em mới đến tiệm Studio 2K2 nhờ chuyển tiền và được anh Trường kịp thời phát hiện, ngăn chặn.
Sau khi được cán bộ công an xã kiên trì giải thích, phân tích rõ thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo trên không gian mạng, em N. đã bình tĩnh, nhận thức được việc mình bị lừa và không tiếp tục chuyển tiền, an toàn trở về với gia đình.
Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân, đặc biệt là thanh thiếu niên, cần nâng cao cảnh giác khi tham gia các hoạt động trên không gian mạng; tuyệt đối không tin vào các thông báo trúng thưởng, yêu cầu chuyển tiền từ người lạ.
