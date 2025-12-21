Danh sách 181 trường hợp vi phạm giao thông bị Camera AI ghi hình ngày 20/12

Ngày 21/12, Cục CSGT (Bộ Công an) tiếp tục công bố số liệu giám sát từ hệ thống Camera AI trong khung giờ từ 12h00 ngày 19/12/2025 đến 12h00 ngày 20/12/2025.

Số liệu trích xuất từ camera thí điểm tại nút giao Phố Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi cho thấy tổng cộng đã có tới 179 trường hợp vi phạm bị phát hiện, trong đó có 123 trường hợp vượt đèn đỏ (mô tô, xe gắn máy) và 56 trường hợp người tham gia giao thông không đội mũ bảo hiểm.

Trường hợp người vi phạm vượt đèn đỏ bị camera phát hiện. Ảnh: Cục CSGT

Tại một điểm giám sát khác ở nội đô là đường Lê Văn Lương, Camera AI cũng đã ghi nhận 2 trường hợp phương tiện đi sai làn đường.

Tại khu vực ngoại thành, tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai (Km 20) ghi nhận lưu lượng phương tiện tăng mạnh, đạt 15.376 lượt xe đi qua trong 24 giờ (tăng hơn 5.000 lượt so với ngày hôm trước). Tốc độ trung bình các xe di chuyển cũng cao hơn, đạt 78 km/h.

Trường hợp vi phạm trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai bị camera AI phát hiện. Ảnh: Cục CSGT

Mặc dù lưu lượng đông, ý thức lái xe tại đây khá tốt khi không phát hiện trường hợp nào sử dụng điện thoại. Tuy nhiên, hệ thống vẫn "soi" ra 1 trường hợp tài xế hoặc người ngồi trên xe không thắt dây đai an toàn.

Hiện tại, toàn bộ dữ liệu hình ảnh, video của gần 200 trường hợp vi phạm nêu trên đã được chuyển tự động về Công an TP Hà Nội và các đơn vị chức năng.

Danh sách các phương tiện vi phạm:

STT Thời gian phát hiện Loại cảnh báo Đối tượng Biển số 1 19-12-2025 17:30:55 Không đội mũ Xe mô tô 29L531959 2 19-12-2025 17:18:04 Không đội mũ Xe mô tô 29AB20781 3 19-12-2025 16:54:15 Không đội mũ Xe mô tô 29V760587 4 19-12-2025 16:53:11 Không đội mũ Xe mô tô 29E106561 5 19-12-2025 16:50:32 Không đội mũ Xe mô tô 29C134740 6 19-12-2025 16:39:37 Không đội mũ Xe mô tô 29S671711 7 19-12-2025 16:31:34 Không đội mũ Xe mô tô 34B214404 8 19-12-2025 16:29:56 Không đội mũ Xe mô tô 18B232853 9 19-12-2025 16:28:37 Không đội mũ Xe mô tô 29X51666 10 19-12-2025 16:25:07 Không đội mũ Xe mô tô 35AA02940 11 19-12-2025 16:24:53 Không đội mũ Xe mô tô 29U54571 12 19-12-2025 16:13:00 Không đội mũ Xe mô tô 18C129735 13 19-12-2025 15:55:26 Không đội mũ Xe mô tô 51N34613 14 19-12-2025 15:50:46 Không đội mũ Xe mô tô 29E175110 15 19-12-2025 15:50:20 Không đội mũ Xe mô tô 19AH04173 16 19-12-2025 15:50:20 Không đội mũ Xe mô tô 29BC06378 17 19-12-2025 15:45:12 Không đội mũ Xe mô tô 29H58986 18 19-12-2025 15:42:49 Không đội mũ Xe mô tô 99L33816 19 19-12-2025 15:41:56 Không đội mũ Xe mô tô 21C123282 20 19-12-2025 15:28:58 Không đội mũ Xe mô tô 29AA27150 21 19-12-2025 15:28:02 Không đội mũ Xe mô tô 90B258751 22 19-12-2025 15:25:44 Không đội mũ Xe mô tô 18F155745 23 19-12-2025 14:55:43 Không đội mũ Xe mô tô 35N77969 24 19-12-2025 14:54:26 Không đội mũ Xe mô tô 29L194780 25 19-12-2025 14:43:08 Không đội mũ Xe mô tô 29S69144 26 19-12-2025 14:33:42 Không đội mũ Xe mô tô 35AA80121 27 19-12-2025 14:11:46 Không đội mũ Xe mô tô 29MD174577 28 19-12-2025 14:11:21 Không đội mũ Xe mô tô 29E141849 29 19-12-2025 14:02:56 Không đội mũ Xe mô tô 88H50165 30 19-12-2025 13:48:27 Không đội mũ Xe mô tô 29K208734 31 19-12-2025 13:28:06 Không đội mũ Xe mô tô 29E167055 32 19-12-2025 13:16:58 Không đội mũ Xe mô tô 29H215157 33 19-12-2025 13:10:07 Không đội mũ Xe mô tô 30F57988 34 20-12-2025 08:51:44 Không đội mũ Xe mô tô 29Y767800 35 20-12-2025 08:46:17 Không đội mũ Xe mô tô 29BC06090 36 20-12-2025 08:38:55 Không đội mũ Xe mô tô 29MD170750 37 20-12-2025 08:32:53 Không đội mũ Xe mô tô 19AD08959 38 20-12-2025 08:29:23 Không đội mũ Xe mô tô 29Y158285 39 20-12-2025 08:23:45 Không đội mũ Xe mô tô 30H69901 40 20-12-2025 07:40:25 Không đội mũ Xe mô tô 30M81243 41 20-12-2025 07:11:41 Không đội mũ Xe mô tô 89F23956 42 20-12-2025 05:04:45 Không đội mũ Xe mô tô 29B167478 43 20-12-2025 01:53:16 Không đội mũ Xe mô tô 188271038 44 19-12-2025 22:26:47 Không đội mũ Xe mô tô 12H124751 45 19-12-2025 22:07:40 Không đội mũ Xe mô tô 89L104753 46 19-12-2025 22:07:06 Không đội mũ Xe mô tô 29X583350 47 19-12-2025 17:39:30 Không đội mũ Xe mô tô 19AA30955 48 19-12-2025 12:43:32 Không đội mũ Xe mô tô 29B131088 49 19-12-2025 12:40:00 Không đội mũ Xe mô tô 20B164860 50 20-12-2025 11:45:59 Không đội mũ Xe mô tô 29AC80794 51 20-12-2025 11:01:08 Không đội mũ Xe mô tô 29Y745400 52 20-12-2025 10:55:05 Không đội mũ Xe mô tô 29Y368420 53 20-12-2025 10:54:36 Không đội mũ Xe mô tô 37D25760 54 20-12-2025 10:44:54 Không đội mũ Xe mô tô 29X747874 55 20-12-2025 10:08:07 Không đội mũ Xe mô tô 17AA52455 56 20-12-2025 10:07:52 Không đội mũ Xe mô tô 29BC10801 57 20-12-2025 05:54:09 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 18F108571 58 20-12-2025 05:54:01 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 16P63009 59 20-12-2025 05:50:29 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29Y305538 60 20-12-2025 05:38:42 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29V501201 61 20-12-2025 05:23:52 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29AB97356 62 20-12-2025 05:14:42 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 90B221243 63 20-12-2025 04:35:14 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 19L113932 64 20-12-2025 04:08:34 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 34B238151 65 20-12-2025 03:55:05 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 17AA05527 66 20-12-2025 03:27:01 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 60Z43421 67 20-12-2025 03:04:39 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 2291172183 68 20-12-2025 02:43:45 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29BN01676 69 20-12-2025 02:43:22 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 62B100179 70 20-12-2025 02:32:38 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 19H132540 71 20-12-2025 02:11:37 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 18K157437 72 20-12-2025 02:05:46 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29T150883 73 20-12-2025 02:03:47 Vượt đèn đỏ Ô tô con 90H02384 74 20-12-2025 01:49:11 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29G191100 75 20-12-2025 01:26:06 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29H187022 76 20-12-2025 01:19:03 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29G100850 77 20-12-2025 00:50:21 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 30K99160 78 20-12-2025 00:45:13 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 34B439616 79 20-12-2025 00:35:19 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29P10716 80 20-12-2025 00:15:17 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 88AE01545 81 20-12-2025 00:11:32 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 17B244349 82 19-12-2025 23:39:30 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 17AK02570 83 19-12-2025 23:24:31 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 30F33208 84 19-12-2025 23:21:05 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29AE36586 85 19-12-2025 23:15:25 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 18H12563 86 19-12-2025 23:15:08 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29E254936 87 19-12-2025 23:11:29 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29BL03033 88 19-12-2025 22:44:53 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 35D286003 89 19-12-2025 22:39:33 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 880139616 90 19-12-2025 22:29:55 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 20F1700G8 91 19-12-2025 22:28:05 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 36U580715 92 19-12-2025 22:20:31 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29F113707 93 19-12-2025 22:15:26 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29BD09996 94 19-12-2025 22:09:27 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29E270430 95 19-12-2025 21:33:22 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29H130542 96 19-12-2025 21:14:30 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 25AA04997 97 19-12-2025 21:03:11 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29T183050 98 19-12-2025 20:55:42 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 19N104624 99 19-12-2025 20:50:00 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29AD16865 100 19-12-2025 20:37:06 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 99L61183 101 19-12-2025 20:17:59 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 19L28751 102 19-12-2025 20:14:53 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29L173418 103 19-12-2025 19:56:07 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 22234162 104 19-12-2025 19:44:32 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29X508447 105 19-12-2025 19:35:02 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 37E175297 106 19-12-2025 19:33:10 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 30F76040 107 19-12-2025 19:29:05 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29P194021 108 19-12-2025 19:29:02 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29L170121 109 19-12-2025 19:17:48 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29E120029 110 19-12-2025 19:16:09 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 36C232174 111 19-12-2025 18:51:21 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 30X63798 112 19-12-2025 18:36:18 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29AD26151 113 19-12-2025 18:29:09 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29Y47612 114 19-12-2025 18:04:18 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29P103201 115 19-12-2025 17:43:41 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 15AE12129 116 19-12-2025 17:34:43 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 35B258047 117 19-12-2025 16:09:41 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 36A55767 118 19-12-2025 16:05:38 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 18H156140 119 19-12-2025 15:58:04 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 21LA07428 120 19-12-2025 15:56:15 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 98M115599 121 19-12-2025 15:50:51 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29E175110 122 19-12-2025 15:45:18 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29H58986 123 19-12-2025 15:45:10 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29X775006 124 19-12-2025 15:35:47 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29V773157 125 19-12-2025 15:30:06 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29T111753 126 19-12-2025 15:20:29 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29Y744274 127 19-12-2025 15:13:06 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 30F10501 128 19-12-2025 15:06:00 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29Y770560 129 19-12-2025 15:05:54 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 17B353389 130 19-12-2025 15:05:21 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 24K94338 131 19-12-2025 14:42:45 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 89E157640 132 19-12-2025 14:35:57 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29AV05794 133 19-12-2025 14:33:19 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29B112352 134 19-12-2025 14:31:57 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29B224123 135 19-12-2025 14:20:42 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 37N155383 136 19-12-2025 14:20:09 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 18H145572 137 19-12-2025 13:59:55 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 36B778859 138 19-12-2025 13:50:03 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 33P19919 139 19-12-2025 13:38:46 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29X522964 140 19-12-2025 13:37:37 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29G171395 141 19-12-2025 13:05:25 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29F124151 142 19-12-2025 12:46:02 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 36B484680 143 19-12-2025 12:38:26 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29E232370 144 19-12-2025 12:25:30 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 30K56324 145 19-12-2025 12:25:30 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29S173741 146 20-12-2025 08:39:47 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 19AA36657 147 20-12-2025 08:39:18 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 19S70042 148 20-12-2025 08:39:17 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 36R28449 149 20-12-2025 08:37:33 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 14P48904 150 20-12-2025 08:22:24 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 38C144002 151 20-12-2025 07:31:34 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29AT00440 152 20-12-2025 07:29:49 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29Y759621 153 20-12-2025 07:28:24 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 36H108806 154 20-12-2025 07:25:49 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29C132559 155 20-12-2025 07:16:25 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 34B513494 156 20-12-2025 07:02:03 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 36B341713 157 20-12-2025 07:00:00 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 30H66294 158 20-12-2025 06:57:51 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29S90523 159 20-12-2025 06:44:38 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29AC85761 160 20-12-2025 06:40:47 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29X572723 161 20-12-2025 06:16:13 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29K193734 162 20-12-2025 06:14:23 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 21B231958 163 20-12-2025 11:41:59 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29U82851 164 20-12-2025 11:25:12 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 22S128714 165 20-12-2025 11:25:06 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 21F13448 166 20-12-2025 11:21:18 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29G168857 167 20-12-2025 11:17:59 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 89K93028 168 20-12-2025 11:08:05 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29L116447 169 20-12-2025 11:00:37 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29C177861 170 20-12-2025 10:47:48 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 30K75787 171 20-12-2025 10:23:31 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29V718584 172 20-12-2025 10:09:42 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29P188963 173 20-12-2025 10:02:44 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29H155111 174 20-12-2025 10:00:44 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29BL04793 175 20-12-2025 09:56:50 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 99C145519 176 20-12-2025 09:56:31 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 35F102337 177 20-12-2025 09:43:19 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29BC11993 178 20-12-2025 09:18:52 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29F115453 179 20-12-2025 09:09:55 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 180162059 180 20-12-2025 11:52:21 Không thắt dây đai an toàn Ô tô tải từ 3,5 tấn