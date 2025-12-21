Mới nhất
Danh sách 181 trường hợp vi phạm giao thông bị Camera AI ghi hình ngày 20/12

Chủ nhật, 11:02 21/12/2025 | Pháp luật
Trung Sơn
Trung Sơn
GĐXH - Chỉ trong vòng 24 giờ từ ngày 19/12 - 20/12, hệ thống Camera AI đã ghi nhận 123 trường hợp vượt đèn đỏ và 56 trường hợp không đội mũ bảo hiểm trên địa bàn TP Hà Nội. Bên cạnh đó một số trường hợp vi phạm khác như đi sai làn đường, không thắt giây an toàn cũng đã bị phát hiện.

Ngày 21/12, Cục CSGT (Bộ Công an) tiếp tục công bố số liệu giám sát từ hệ thống Camera AI trong khung giờ từ 12h00 ngày 19/12/2025 đến 12h00 ngày 20/12/2025.

Số liệu trích xuất từ camera thí điểm tại nút giao Phố Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi cho thấy tổng cộng đã có tới 179 trường hợp vi phạm bị phát hiện, trong đó có 123 trường hợp vượt đèn đỏ (mô tô, xe gắn máy) và 56 trường hợp người tham gia giao thông không đội mũ bảo hiểm.

Danh sách 181 trường hợp vi phạm giao thông bị Camera AI ghi hình ngày 20/12 - Ảnh 1.

Trường hợp người vi phạm vượt đèn đỏ bị camera phát hiện. Ảnh: Cục CSGT

Tại một điểm giám sát khác ở nội đô là đường Lê Văn Lương, Camera AI cũng đã ghi nhận 2 trường hợp phương tiện đi sai làn đường.

Tại khu vực ngoại thành, tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai (Km 20) ghi nhận lưu lượng phương tiện tăng mạnh, đạt 15.376 lượt xe đi qua trong 24 giờ (tăng hơn 5.000 lượt so với ngày hôm trước). Tốc độ trung bình các xe di chuyển cũng cao hơn, đạt 78 km/h.

Danh sách 181 trường hợp vi phạm giao thông bị Camera AI ghi hình ngày 20/12 - Ảnh 2.

Trường hợp vi phạm trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai bị camera AI phát hiện. Ảnh: Cục CSGT

Mặc dù lưu lượng đông, ý thức lái xe tại đây khá tốt khi không phát hiện trường hợp nào sử dụng điện thoại. Tuy nhiên, hệ thống vẫn "soi" ra 1 trường hợp tài xế hoặc người ngồi trên xe không thắt dây đai an toàn.

Hiện tại, toàn bộ dữ liệu hình ảnh, video của gần 200 trường hợp vi phạm nêu trên đã được chuyển tự động về Công an TP Hà Nội và các đơn vị chức năng.

Danh sách các phương tiện vi phạm:

STTThời gian phát hiệnLoại cảnh báoĐối tượngBiển số
119-12-2025 17:30:55Không đội mũXe mô tô29L531959
219-12-2025 17:18:04Không đội mũXe mô tô29AB20781
319-12-2025 16:54:15Không đội mũXe mô tô29V760587
419-12-2025 16:53:11Không đội mũXe mô tô29E106561
519-12-2025 16:50:32Không đội mũXe mô tô29C134740
619-12-2025 16:39:37Không đội mũXe mô tô29S671711
719-12-2025 16:31:34Không đội mũXe mô tô34B214404
819-12-2025 16:29:56Không đội mũXe mô tô18B232853
919-12-2025 16:28:37Không đội mũXe mô tô29X51666
1019-12-2025 16:25:07Không đội mũXe mô tô35AA02940
1119-12-2025 16:24:53Không đội mũXe mô tô29U54571
1219-12-2025 16:13:00Không đội mũXe mô tô18C129735
1319-12-2025 15:55:26Không đội mũXe mô tô51N34613
1419-12-2025 15:50:46Không đội mũXe mô tô29E175110
1519-12-2025 15:50:20Không đội mũXe mô tô19AH04173
1619-12-2025 15:50:20Không đội mũXe mô tô29BC06378
1719-12-2025 15:45:12Không đội mũXe mô tô29H58986
1819-12-2025 15:42:49Không đội mũXe mô tô99L33816
1919-12-2025 15:41:56Không đội mũXe mô tô21C123282
2019-12-2025 15:28:58Không đội mũXe mô tô29AA27150
2119-12-2025 15:28:02Không đội mũXe mô tô90B258751
2219-12-2025 15:25:44Không đội mũXe mô tô18F155745
2319-12-2025 14:55:43Không đội mũXe mô tô35N77969
2419-12-2025 14:54:26Không đội mũXe mô tô29L194780
2519-12-2025 14:43:08Không đội mũXe mô tô29S69144
2619-12-2025 14:33:42Không đội mũXe mô tô35AA80121
2719-12-2025 14:11:46Không đội mũXe mô tô29MD174577
2819-12-2025 14:11:21Không đội mũXe mô tô29E141849
2919-12-2025 14:02:56Không đội mũXe mô tô88H50165
3019-12-2025 13:48:27Không đội mũXe mô tô29K208734
3119-12-2025 13:28:06Không đội mũXe mô tô29E167055
3219-12-2025 13:16:58Không đội mũXe mô tô29H215157
3319-12-2025 13:10:07Không đội mũXe mô tô30F57988
3420-12-2025 08:51:44Không đội mũXe mô tô29Y767800
3520-12-2025 08:46:17Không đội mũXe mô tô29BC06090
3620-12-2025 08:38:55Không đội mũXe mô tô29MD170750
3720-12-2025 08:32:53Không đội mũXe mô tô19AD08959
3820-12-2025 08:29:23Không đội mũXe mô tô29Y158285
3920-12-2025 08:23:45Không đội mũXe mô tô30H69901
4020-12-2025 07:40:25Không đội mũXe mô tô30M81243
4120-12-2025 07:11:41Không đội mũXe mô tô89F23956
4220-12-2025 05:04:45Không đội mũXe mô tô29B167478
4320-12-2025 01:53:16Không đội mũXe mô tô188271038
4419-12-2025 22:26:47Không đội mũXe mô tô12H124751
4519-12-2025 22:07:40Không đội mũXe mô tô89L104753
4619-12-2025 22:07:06Không đội mũXe mô tô29X583350
4719-12-2025 17:39:30Không đội mũXe mô tô19AA30955
4819-12-2025 12:43:32Không đội mũXe mô tô29B131088
4919-12-2025 12:40:00Không đội mũXe mô tô20B164860
5020-12-2025 11:45:59Không đội mũXe mô tô29AC80794
5120-12-2025 11:01:08Không đội mũXe mô tô29Y745400
5220-12-2025 10:55:05Không đội mũXe mô tô29Y368420
5320-12-2025 10:54:36Không đội mũXe mô tô37D25760
5420-12-2025 10:44:54Không đội mũXe mô tô29X747874
5520-12-2025 10:08:07Không đội mũXe mô tô17AA52455
5620-12-2025 10:07:52Không đội mũXe mô tô29BC10801
5720-12-2025 05:54:09Vượt đèn đỏXe mô tô18F108571
5820-12-2025 05:54:01Vượt đèn đỏXe mô tô16P63009
5920-12-2025 05:50:29Vượt đèn đỏXe mô tô29Y305538
6020-12-2025 05:38:42Vượt đèn đỏXe mô tô29V501201
6120-12-2025 05:23:52Vượt đèn đỏXe mô tô29AB97356
6220-12-2025 05:14:42Vượt đèn đỏXe mô tô90B221243
6320-12-2025 04:35:14Vượt đèn đỏXe mô tô19L113932
6420-12-2025 04:08:34Vượt đèn đỏXe mô tô34B238151
6520-12-2025 03:55:05Vượt đèn đỏXe mô tô17AA05527
6620-12-2025 03:27:01Vượt đèn đỏXe mô tô60Z43421
6720-12-2025 03:04:39Vượt đèn đỏXe mô tô2291172183
6820-12-2025 02:43:45Vượt đèn đỏXe mô tô29BN01676
6920-12-2025 02:43:22Vượt đèn đỏXe mô tô62B100179
7020-12-2025 02:32:38Vượt đèn đỏXe mô tô19H132540
7120-12-2025 02:11:37Vượt đèn đỏXe mô tô18K157437
7220-12-2025 02:05:46Vượt đèn đỏXe mô tô29T150883
7320-12-2025 02:03:47Vượt đèn đỏÔ tô con90H02384
7420-12-2025 01:49:11Vượt đèn đỏXe mô tô29G191100
7520-12-2025 01:26:06Vượt đèn đỏXe mô tô29H187022
7620-12-2025 01:19:03Vượt đèn đỏXe mô tô29G100850
7720-12-2025 00:50:21Vượt đèn đỏXe mô tô30K99160
7820-12-2025 00:45:13Vượt đèn đỏXe mô tô34B439616
7920-12-2025 00:35:19Vượt đèn đỏXe mô tô29P10716
8020-12-2025 00:15:17Vượt đèn đỏXe mô tô88AE01545
8120-12-2025 00:11:32Vượt đèn đỏXe mô tô17B244349
8219-12-2025 23:39:30Vượt đèn đỏXe mô tô17AK02570
8319-12-2025 23:24:31Vượt đèn đỏXe mô tô30F33208
8419-12-2025 23:21:05Vượt đèn đỏXe mô tô29AE36586
8519-12-2025 23:15:25Vượt đèn đỏXe mô tô18H12563
8619-12-2025 23:15:08Vượt đèn đỏXe mô tô29E254936
8719-12-2025 23:11:29Vượt đèn đỏXe mô tô29BL03033
8819-12-2025 22:44:53Vượt đèn đỏXe mô tô35D286003
8919-12-2025 22:39:33Vượt đèn đỏXe mô tô880139616
9019-12-2025 22:29:55Vượt đèn đỏXe mô tô20F1700G8
9119-12-2025 22:28:05Vượt đèn đỏXe mô tô36U580715
9219-12-2025 22:20:31Vượt đèn đỏXe mô tô29F113707
9319-12-2025 22:15:26Vượt đèn đỏXe mô tô29BD09996
9419-12-2025 22:09:27Vượt đèn đỏXe mô tô29E270430
9519-12-2025 21:33:22Vượt đèn đỏXe mô tô29H130542
9619-12-2025 21:14:30Vượt đèn đỏXe mô tô25AA04997
9719-12-2025 21:03:11Vượt đèn đỏXe mô tô29T183050
9819-12-2025 20:55:42Vượt đèn đỏXe mô tô19N104624
9919-12-2025 20:50:00Vượt đèn đỏXe mô tô29AD16865
10019-12-2025 20:37:06Vượt đèn đỏXe mô tô99L61183
10119-12-2025 20:17:59Vượt đèn đỏXe mô tô19L28751
10219-12-2025 20:14:53Vượt đèn đỏXe mô tô29L173418
10319-12-2025 19:56:07Vượt đèn đỏXe mô tô22234162
10419-12-2025 19:44:32Vượt đèn đỏXe mô tô29X508447
10519-12-2025 19:35:02Vượt đèn đỏXe mô tô37E175297
10619-12-2025 19:33:10Vượt đèn đỏXe mô tô30F76040
10719-12-2025 19:29:05Vượt đèn đỏXe mô tô29P194021
10819-12-2025 19:29:02Vượt đèn đỏXe mô tô29L170121
10919-12-2025 19:17:48Vượt đèn đỏXe mô tô29E120029
11019-12-2025 19:16:09Vượt đèn đỏXe mô tô36C232174
11119-12-2025 18:51:21Vượt đèn đỏXe mô tô30X63798
11219-12-2025 18:36:18Vượt đèn đỏXe mô tô29AD26151
11319-12-2025 18:29:09Vượt đèn đỏXe mô tô29Y47612
11419-12-2025 18:04:18Vượt đèn đỏXe mô tô29P103201
11519-12-2025 17:43:41Vượt đèn đỏXe mô tô15AE12129
11619-12-2025 17:34:43Vượt đèn đỏXe mô tô35B258047
11719-12-2025 16:09:41Vượt đèn đỏXe mô tô36A55767
11819-12-2025 16:05:38Vượt đèn đỏXe mô tô18H156140
11919-12-2025 15:58:04Vượt đèn đỏXe mô tô21LA07428
12019-12-2025 15:56:15Vượt đèn đỏXe mô tô98M115599
12119-12-2025 15:50:51Vượt đèn đỏXe mô tô29E175110
12219-12-2025 15:45:18Vượt đèn đỏXe mô tô29H58986
12319-12-2025 15:45:10Vượt đèn đỏXe mô tô29X775006
12419-12-2025 15:35:47Vượt đèn đỏXe mô tô29V773157
12519-12-2025 15:30:06Vượt đèn đỏXe mô tô29T111753
12619-12-2025 15:20:29Vượt đèn đỏXe mô tô29Y744274
12719-12-2025 15:13:06Vượt đèn đỏXe mô tô30F10501
12819-12-2025 15:06:00Vượt đèn đỏXe mô tô29Y770560
12919-12-2025 15:05:54Vượt đèn đỏXe mô tô17B353389
13019-12-2025 15:05:21Vượt đèn đỏXe mô tô24K94338
13119-12-2025 14:42:45Vượt đèn đỏXe mô tô89E157640
13219-12-2025 14:35:57Vượt đèn đỏXe mô tô29AV05794
13319-12-2025 14:33:19Vượt đèn đỏXe mô tô29B112352
13419-12-2025 14:31:57Vượt đèn đỏXe mô tô29B224123
13519-12-2025 14:20:42Vượt đèn đỏXe mô tô37N155383
13619-12-2025 14:20:09Vượt đèn đỏXe mô tô18H145572
13719-12-2025 13:59:55Vượt đèn đỏXe mô tô36B778859
13819-12-2025 13:50:03Vượt đèn đỏXe mô tô33P19919
13919-12-2025 13:38:46Vượt đèn đỏXe mô tô29X522964
14019-12-2025 13:37:37Vượt đèn đỏXe mô tô29G171395
14119-12-2025 13:05:25Vượt đèn đỏXe mô tô29F124151
14219-12-2025 12:46:02Vượt đèn đỏXe mô tô36B484680
14319-12-2025 12:38:26Vượt đèn đỏXe mô tô29E232370
14419-12-2025 12:25:30Vượt đèn đỏXe mô tô30K56324
14519-12-2025 12:25:30Vượt đèn đỏXe mô tô29S173741
14620-12-2025 08:39:47Vượt đèn đỏXe mô tô19AA36657
14720-12-2025 08:39:18Vượt đèn đỏXe mô tô19S70042
14820-12-2025 08:39:17Vượt đèn đỏXe mô tô36R28449
14920-12-2025 08:37:33Vượt đèn đỏXe mô tô14P48904
15020-12-2025 08:22:24Vượt đèn đỏXe mô tô38C144002
15120-12-2025 07:31:34Vượt đèn đỏXe mô tô29AT00440
15220-12-2025 07:29:49Vượt đèn đỏXe mô tô29Y759621
15320-12-2025 07:28:24Vượt đèn đỏXe mô tô36H108806
15420-12-2025 07:25:49Vượt đèn đỏXe mô tô29C132559
15520-12-2025 07:16:25Vượt đèn đỏXe mô tô34B513494
15620-12-2025 07:02:03Vượt đèn đỏXe mô tô36B341713
15720-12-2025 07:00:00Vượt đèn đỏXe mô tô30H66294
15820-12-2025 06:57:51Vượt đèn đỏXe mô tô29S90523
15920-12-2025 06:44:38Vượt đèn đỏXe mô tô29AC85761
16020-12-2025 06:40:47Vượt đèn đỏXe mô tô29X572723
16120-12-2025 06:16:13Vượt đèn đỏXe mô tô29K193734
16220-12-2025 06:14:23Vượt đèn đỏXe mô tô21B231958
16320-12-2025 11:41:59Vượt đèn đỏXe mô tô29U82851
16420-12-2025 11:25:12Vượt đèn đỏXe mô tô22S128714
16520-12-2025 11:25:06Vượt đèn đỏXe mô tô21F13448
16620-12-2025 11:21:18Vượt đèn đỏXe mô tô29G168857
16720-12-2025 11:17:59Vượt đèn đỏXe mô tô89K93028
16820-12-2025 11:08:05Vượt đèn đỏXe mô tô29L116447
16920-12-2025 11:00:37Vượt đèn đỏXe mô tô29C177861
17020-12-2025 10:47:48Vượt đèn đỏXe mô tô30K75787
17120-12-2025 10:23:31Vượt đèn đỏXe mô tô29V718584
17220-12-2025 10:09:42Vượt đèn đỏXe mô tô29P188963
17320-12-2025 10:02:44Vượt đèn đỏXe mô tô29H155111
17420-12-2025 10:00:44Vượt đèn đỏXe mô tô29BL04793
17520-12-2025 09:56:50Vượt đèn đỏXe mô tô99C145519
17620-12-2025 09:56:31Vượt đèn đỏXe mô tô35F102337
17720-12-2025 09:43:19Vượt đèn đỏXe mô tô29BC11993
17820-12-2025 09:18:52Vượt đèn đỏXe mô tô29F115453
17920-12-2025 09:09:55Vượt đèn đỏXe mô tô180162059
18020-12-2025 11:52:21Không thắt dây đai an toànÔ tô tải từ 3,5 tấn
Danh sách 181 trường hợp vi phạm giao thông bị Camera AI ghi hình ngày 20/12 - Ảnh 3.

GĐXH - Hệ thống camera AI tiếp tục chứng minh hiệu quả "không ngủ" khi tự động phát hiện hàng loạt vi phạm giao thông trong ngày 18/12. Trong đó, chỉ riêng tại nút giao Phạm Văn Bạch (TP Hà Nội), "mắt thần" đã ghi lại bằng chứng của 110 trường hợp người đi xe máy vượt đèn đỏ và không đội mũ bảo hiểm.

