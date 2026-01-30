Thực hư bức thư 'con mệt mỏi lắm' cùng đôi dép bỏ lại trên cầu ở Nghệ An

Ngày 30/1, Công an xã Anh Sơn (Nghệ An) cho biết, đơn vị đang xác minh thông tin liên quan đến việc lan truyền tin một học sinh 15 tuổi nhảy cầu.

Khoảng hơn 12h ngày 29/1, một tài khoản Facebook phát trực tiếp hình ảnh hiện trường nghi có người nhảy cầu Treo, thuộc địa phận xã Anh Sơn. Trong đoạn phát trực tiếp có ghi lại hình ảnh một lá thư, đôi dép và khăn quàng đỏ để lại trên cầu.

Lá thư cùng đôi dép và khăn quàng được nhóm nam sinh lớp 8 để lại trên cầu, dàn dựng như hiện trường một vụ tự tử.

Theo nội dung bức thư, người viết tự xưng là học sinh 15 tuổi, than phiền việc bị cha mẹ ép buộc lao động và học tập quá sức, bày tỏ tâm trạng mệt mỏi, tiêu cực.

Theo nội dung trong lá thư, một học sinh 15 tuổi "tố" mẹ bắt làm việc nặng không cho nghỉ, bố ép học đến 23h, bố mẹ nuông chiều em hơn nên "con mệt mỏi lắm rồi", "con ghét bố mẹ".

Trong thư có ghi 2 số điện thoại nhờ báo bố mẹ kèm lời xin lỗi khiến nhiều người tin đây là hiện trường một vụ tự tử.

Qua xác minh, Công an xã Anh Sơn cho hay, sáng cùng ngày, 3 học sinh gồm P.T.H., N.H.M. và V.V.S. (đều là học sinh Trường THCS Thạch - Thị) rủ nhau dàn dựng vụ việc như một trò đùa. Toàn bộ nội dung bức thư là do các em tự nghĩ và viết ra.

Đến khoảng 12h30, 3 học sinh này mang bức thư cùng đôi dép và khăn quàng đỏ đặt trên cầu Treo rồi rời đi.

Công an xã Anh Sơn đã mời 3 học sinh cùng phụ huynh và đại diện nhà trường đến làm việc. Tại buổi làm việc, công an phân tích để các em nhận thức rõ tác hại về việc làm; đồng thời, giao cho nhà trường và gia đình tiếp tục phối hợp giáo dục, nhắc nhở và răn đe các em.