Thực hư bức thư 'con mệt mỏi lắm' cùng đôi dép bỏ lại trên cầu ở Nghệ An
GĐXH - Cơ quan chức năng xác định, bức thư để lại trên cầu cùng đôi dép và chiếc khăn quàng đỏ là do nhóm học sinh dàn dựng.
Ngày 30/1, Công an xã Anh Sơn (Nghệ An) cho biết, đơn vị đang xác minh thông tin liên quan đến việc lan truyền tin một học sinh 15 tuổi nhảy cầu.
Khoảng hơn 12h ngày 29/1, một tài khoản Facebook phát trực tiếp hình ảnh hiện trường nghi có người nhảy cầu Treo, thuộc địa phận xã Anh Sơn. Trong đoạn phát trực tiếp có ghi lại hình ảnh một lá thư, đôi dép và khăn quàng đỏ để lại trên cầu.
Theo nội dung bức thư, người viết tự xưng là học sinh 15 tuổi, than phiền việc bị cha mẹ ép buộc lao động và học tập quá sức, bày tỏ tâm trạng mệt mỏi, tiêu cực.
Theo nội dung trong lá thư, một học sinh 15 tuổi "tố" mẹ bắt làm việc nặng không cho nghỉ, bố ép học đến 23h, bố mẹ nuông chiều em hơn nên "con mệt mỏi lắm rồi", "con ghét bố mẹ".
Trong thư có ghi 2 số điện thoại nhờ báo bố mẹ kèm lời xin lỗi khiến nhiều người tin đây là hiện trường một vụ tự tử.
Qua xác minh, Công an xã Anh Sơn cho hay, sáng cùng ngày, 3 học sinh gồm P.T.H., N.H.M. và V.V.S. (đều là học sinh Trường THCS Thạch - Thị) rủ nhau dàn dựng vụ việc như một trò đùa. Toàn bộ nội dung bức thư là do các em tự nghĩ và viết ra.
Đến khoảng 12h30, 3 học sinh này mang bức thư cùng đôi dép và khăn quàng đỏ đặt trên cầu Treo rồi rời đi.
Công an xã Anh Sơn đã mời 3 học sinh cùng phụ huynh và đại diện nhà trường đến làm việc. Tại buổi làm việc, công an phân tích để các em nhận thức rõ tác hại về việc làm; đồng thời, giao cho nhà trường và gia đình tiếp tục phối hợp giáo dục, nhắc nhở và răn đe các em.
Khối không khí lạnh lại sắp tràn xuống, Hà Nội có rét dưới 10 độ?Thời sự - 3 giờ trước
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, khoảng ngày 31/1 không khí lạnh tràn về sẽ khiến nhiệt độ miền Bắc giảm và có mưa. Trong đó thời tiết Hà Nội giảm khoảng 3-5 độ ở mức 13–15 độ.
Tin sáng 30/1: Vẫn còn nhiều đợt rét trong tháng 2 và 3; Điều chỉnh lương cơ sở, lương hưu trong quý 1/2026Xã hội - 4 giờ trước
GĐXH - Không khí lạnh trong tháng 2, 3 vẫn có khả năng gây ra các đợt rét đậm, rét hại; Trong tháng 3 sẽ điều chỉnh lương hưu và các chế độ trợ cấp quý 1/2026.
Cục Hàng không yêu cầu sẵn sàng phòng chống dịch bệnh vi rút Nipah tại các sân bayXã hội - 17 giờ trước
Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu sẵn sàng phòng, chống dịch bệnh do vi rút Nipah tại tất cả các cảng hàng không và sân bay trên cả nước.
Hà Nội và miền Bắc nắng mạnh trong 2 ngày, sau có sự thay đổi hình thái thời tiết vào cuối tuầnThời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, nắng ấm còn duy trì tại Hà Nội và Bắc Bộ thêm 2 ngày nữa. Đến cuối tuần trời chuyển mưa rét khi không khí lạnh tràn về.
Bộ Quốc phòng thông tin về sự cố rơi máy bay quân sự tại Đắk LắkThời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Bộ Quốc phòng đã thông tin chính thức về sự cố rơi máy bay quân sự tại Đắk Lắk.
Hà Nội và miền Bắc tái diễn điệp khúc thời tiết khó chịu kéo dài đến cuối tuầnThời sự - 2 ngày trước
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, Hà Nội và Bắc Bộ tiếp tục nhiều mây, có sương mù về đêm và sáng. Đến trưa chiều trời hửng nắng ấm dần.
Hà Nội mỗi ngày: Nhiều vi phạm trật tự đô thị gia tăng về đêm, phát hiện 302 trường hợpThời sự - 2 ngày trước
GĐXH - Chỉ trong một ngày, lực lượng chức năng Hà Nội đã phát hiện 302 trường hợp vi phạm trật tự đô thị, trật tự công cộng và vệ sinh môi trường thông qua hệ thống camera giám sát.
Chi tiết lộ trình di dời 860.000 người dân nội đô của Hà Nội để giảm tải hạ tầngThời sự - 2 ngày trước
GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa có báo cáo về các nội dung chính của Quy hoạch tổng thể Thủ đô với tầm nhìn 100 năm, trình HĐND thành phố xem xét theo thẩm quyền tại kỳ họp thứ 31. Theo đó, Hà Nội đề xuất di dời hơn 860.000 người dân nội đô, tái định cư tại Đông Anh, Gia Lâm, Hòa Lạc nhằm giảm tải hạ tầng.
Thời tiết Hà Nội 3 ngày tới: Điệp khúc thời tiết khiến người dân Thủ đô ngán ngẩm trước khi đón đợt không khí lạnh mớiThời sự - 3 ngày trước
GĐXH - Theo dự báo, thời tiết Hà Nội và khu vực Bắc Bộ tiếp tục nhiều mây, có sương mù kèm mưa nhỏ. Đến ngày 31/1-1/2, lại có sóng lạnh tràn xuống khu vực này tiếp tục mưa và rét.
Tin sáng 27/1: Những hộ gia đình nào ở Đà Nẵng được tặng 2,5 triệu đồng tiền mặt và 500 nghìn đồng hiện vật Tết Nguyên đán 2026? Miền Bắc liên tục đón không khí lạnh, Tết Nguyên đán liệu có rét đậm?Thời sự - 3 ngày trước
GĐXH - Nhằm chăm lo đời sống cho các đối tượng chính sách trong dịp Tết Nguyên đán 2026, HĐND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Nghị quyết số 39/2025/NQ-HĐND, quy định cụ thể việc thăm hỏi, tặng quà Tết trên địa bàn thành phố; Chuyên gia khí tượng đưa ra nhận định ban đầu về thời tiết dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 cũng như xác suất xảy ra rét đậm, rét hại diện rộng trong tháng 2.
Thời tiết Hà Nội 3 ngày tới: Điệp khúc thời tiết khiến người dân Thủ đô ngán ngẩm trước khi đón đợt không khí lạnh mớiThời sự
GĐXH - Theo dự báo, thời tiết Hà Nội và khu vực Bắc Bộ tiếp tục nhiều mây, có sương mù kèm mưa nhỏ. Đến ngày 31/1-1/2, lại có sóng lạnh tràn xuống khu vực này tiếp tục mưa và rét.