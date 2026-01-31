Lai Châu: Dùng xe chuyên dụng cứu 2 thiếu niên bất tỉnh bên đường

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Theo đó, chiều ngày 30/01, trong quá trình tuần tra, kiểm soát địa bàn dịp cận Tết, Tổ công tác Công an xã Mường Than đã kịp thời phát hiện và sử dụng xe chuyên dụng đưa 2 nạn nhân bị tai nạn giao thông nghiêm trọng đi cấp cứu.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 16h30 ngày 30/01/2026. Khi đang thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự tại khu vực bản Che Bó, xã Mường Than, Tổ công tác gồm Đại úy Phạm Ngọc Đức và Thượng úy Lò Văn Minh phát hiện một vụ tai nạn giao thông.

Công an xã Mường Than đã kịp thời đưa đi cấp cứu 2 thiếu niên bị bất tỉnh sau tai nạn giao thông.

Tại hiện trường, hai thiếu niên nằm bất động bên vệ đường, cạnh đó là chiếc xe đạp điện bị hư hỏng nặng. Nạn nhân được xác định là cháu Lò Văn Quyến (SN 2012, trú tại bản Sân Bay) và cháu Lò Việt Hùng (SN 2012, trú tại bản Nà Phái).

Nhận định tình trạng các nạn nhân nguy kịch, có dấu hiệu chấn thương nặng, cần được can thiệp y tế ngay lập tức, Tổ công tác đã nhanh chóng sơ cứu ban đầu, cố định thương tích. Ngay sau đó, lực lượng chức năng sử dụng xe ô tô chuyên dụng của Công an xã, khẩn trương đưa hai cháu đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Than Uyên để cấp cứu.

Nhờ được đưa đến bệnh viện kịp thời, hiện sức khỏe của hai cháu đã qua cơn nguy kịch và đang được các bác sĩ tiếp tục theo dõi.