Tin sáng 30/1: Vẫn còn nhiều đợt rét trong tháng 2 và 3; Điều chỉnh lương cơ sở, lương hưu trong quý 1/2026

Thời tiết tháng 2, 3 còn nhiều đợt lạnh, chú ý rét đậm, rét hại

Báo Sức khỏe & Đời sống đưa tin, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khoảng đêm nay 30 và ngày 31/1, Hà Nội và nhiều địa phương ở miền Bắc sẽ đón thêm một đợt không khí lạnh có cường độ mạnh hơn. Đợt không khí lạnh này không chỉ khiến nền nhiệt giảm sâu mà còn kéo theo trạng thái thời tiết âm u, có mưa nhỏ, mưa phùn tại nhiều khu vực.

Theo bản tin Dự báo, cảnh báo khí hậu thời hạn mùa trên phạm vi quốc gia từ tháng 2 đến tháng 7/2026, Trung tâm Khí tượng thủy văn Quốc gia, thời tiết Tết Nguyên đán 2026 có thể lạnh hơn so với các năm trước.

Miền Bắc chuyển rét những ngày tới.

Theo đó, từ tháng 2/2026 là trùng với dịp nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ kéo dài 9 ngày (từ ngày 14-22/2 Dương lịch, tức từ ngày 27/1 đến ngày 6/2 Âm lịch), thời tiết trong tháng có những rủi ro và nguy hiểm đáng chú ý cần được theo dõi chặt chẽ.

Bên cạnh đó, mưa phùn và sương mù có xu hướng gia tăng trong nửa cuối tháng 2 và kéo dài sang tháng 3 tại khu vực miền Bắc, làm giảm tầm nhìn và ảnh hưởng đến giao thông. Mưa trái mùa cũng có khả năng xuất hiện tại Tây Nguyên và Nam Bộ. Ngoài ra, các hiện tượng dông, lốc, sét và mưa đá có thể xảy ra trên phạm vi cả nước, tiềm ẩn nhiều rủi ro thiên tai cần chủ động phòng tránh.

Điều chỉnh lương cơ sở, lương hưu trong quý 1/2026

Theo Báo Thanh niên, đây là nội dung điều chỉnh lương hưu, lương cơ sở được nêu tại phụ lục ban hành kèm theo Công văn số 38/TTg-QHĐP của Thủ tướng, trong đó hướng dẫn các nhiệm vụ trọng tâm giao cho các bộ, ngành để triển khai thực hiện nghị quyết đã được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

Theo đó, trong tháng 3, Chính phủ yêu cầu Bộ Nội vụ chủ trì thực hiện việc điều chỉnh một số loại phụ cấp và mức lương cơ sở. Đồng thời, phối hợp điều chỉnh lương hưu và các chế độ trợ cấp, bảo đảm thực hiện đồng bộ trong quý 1/2026.

Người dân nhận lương hưu tại ngân hàng. Ảnh: Ngọc Thắng

Hiện, Bộ Nội vụ đang hoàn thiện dự thảo nghị định sửa đổi chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, trong đó có đề xuất sửa đổi bảng phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với một số chức danh.

Bộ Nội vụ cũng đang phối hợp với Bộ Tài chính và các bộ, cơ quan liên quan tiếp tục báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định việc tăng mức lương cơ sở trong năm 2026, bảo đảm phù hợp khả năng cân đối ngân sách và yêu cầu cải cách chính sách tiền lương.

Việt Nam theo dõi sát dịch bệnh do virus Nipah, sẵn sàng các biện pháp ứng phó

VOV đưa tin, "Để chủ động ứng phó với dịch bệnh, các cơ quan chức năng của Việt Nam đang phối hợp chặt chẽ với các địa phương, tăng cường công tác giám sát, phòng, chống dịch ngay từ các cửa khẩu, các cơ sở y tế và trong cộng đồng, đồng thời sẵn sàng các biện pháp phòng, chống dịch", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho hay.

Theo bà, các cơ quan chức năng của Việt Nam sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến dịch bệnh và phối hợp chặt chẽ với Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và các quốc gia để kịp thời triển khai các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp, hiệu quả.

Nhân viên y tế theo dõi hoạt động quét thân nhiệt đối với hành khách đến từ bang Tây Bengal (Ấn Độ) tại Sân bay quốc tế Suvarnabhumi, tỉnh Samut Prakan, Thái Lan, ngày 25/1/2026. Ảnh: AP

Nipah là một loại virus lây truyền từ động vật sang người, lần đầu được xác định trong một đợt bùng phát tại Malaysia vào thập niên 1990. Virus này lây lan qua dơi ăn quả, lợn và từ động vật sang người qua tiếp xúc trực tiếp. Hiện chưa có vaccine phòng bệnh. Nipah có thể gây sốt cao dữ dội, co giật và nôn mửa. Phương pháp điều trị duy nhất hiện nay là chăm sóc hỗ trợ nhằm kiểm soát biến chứng và ổn định tình trạng người bệnh.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), tỷ lệ tử vong của virus Nipah ước tính dao động từ 40% đến 75%, khiến loại virus này nguy hiểm hơn nhiều so với virus corona gây đại dịch Covid-19. Mặc dù hiện chưa ghi nhận ca nhiễm nào bên ngoài Ấn Độ nhưng nhiều quốc gia châu Á đã chủ động áp dụng hoặc tăng cường các biện pháp sàng lọc tại sân bay nhằm phòng ngừa nguy cơ lây lan.

Các trường sẽ điều chỉnh phương thức tuyển sinh

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online sáng 29-1, nhiều trường cho biết chắc chắn sẽ điều chỉnh các phương thức xét tuyển trong mùa tuyển sinh năm 2026 cho đúng quy chế của bộ theo hướng chỉ tối đa 5 phương thức (thi tuyển, xét tuyển hoặc kết hợp giữa thi tuyển với xét tuyển), không bao gồm xét tuyển thẳng theo quy chế của bộ.

Đối với các phương thức xét tuyển học bạ THPT cũng sẽ phải điều chỉnh theo dự thảo quy chế tuyển sinh mới.

Như vậy so với năm trước, việc xét tuyển học bạ năm nay phải kèm điều kiện điểm thi tốt nghiệp THPT. Trong khi trên thực tế, hiện nay các trường đại học áp dụng linh hoạt với rất nhiều hình thức khác nhau đối với phương thức xét tuyển học bạ THPT, cụ thể:

ThS Cù Xuân Tiến - Trưởng phòng tuyển sinh và công tác sinh viên Trường đại học Kinh tế - Luật (Đại học Quốc gia TP.HCM) giải đáp thắc mắc của học sinh về xét tuyển học bạ trong chương trình Tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp 2026 do Báo Tuổi Trẻ tổ chức - Ảnh: Trần Huỳnh

- Xét tuyển học bạ THPT theo điểm trung bình cả năm lớp 12.

- Xét tuyển học bạ THPT theo tổng điểm trung bình 3 môn (trong tổ hợp xét tuyển) năm lớp 12.

- Xét tuyển kết hợp điểm thi tốt nghiệp THPT với điểm học bạ THPT.

- Xét tuyển kết hợp học bạ THPT với chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế hoặc kết quả kỳ thi SAT của Mỹ.

- Xét tuyển dựa vào học bạ THPT đối với thí sinh học tại các trường có tên trong "Danh sách các trường THPT thuộc diện ưu tiên xét tuyển của Đại học Quốc gia TP.HCM".

- Xét tuyển học bạ dựa trên kết quả học tập toàn bộ quá trình học tập cấp THPT của thí sinh (xét kết quả học tập năm lớp 10, lớp 11, lớp 12 của thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2026).

- Xét tuyển đối với các thí sinh tốt nghiệp THPT tại các trường THPT có đào tạo lớp chuyên, năng khiếu trong cả nước dựa trên học bạ THPT.

Bên cạnh đó, nhiều trường áp dụng phương thức xét tuyển kết hợp (tổng hợp), trong đó điểm học bạ THPT (trung bình cộng điểm trung bình lớp 10, 11 và 12 các môn trong tổ hợp xét tuyển) là một trong các thành phần xét tuyển.

Vụ tai nạn 4 người tử vong trên cao tốc Bắc - Nam: Bắt giam tài xế xe khách

Theo VTV, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, ngày 28/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam thời hạn 4 tháng đối với Phan Văn Trường (SN 1986, trú thôn Trại Tiểu, xã Đồng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) để điều tra về hành vi Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, quy định tại khoản 3 Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Phan Văn Trường là tài xế điều khiển xe ô tô khách gây ra vụ tai nạn giao thông làm 4 người tử vong và nhiều người khác bị thương trên cao tốc Bắc - Nam (chiều từ Nghệ An đi Hà Nội).

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục củng cố tài liệu, tiến hành các biện pháp điều tra để xử lý vụ án theo quy định của pháp luật.

Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: Công an Thanh Hóa)

Trước đó, khoảng 3h30 ngày 14/1, tại Km 334+300 cao tốc Mai Sơn - Quốc lộ 45, đoạn qua thôn Nhạ Lộc, xã Đồng Tiến (Thanh Hóa), ô tô khách mang biển kiểm soát 38C-229.33 do Phan Văn Trường điều khiển lưu thông hướng Nghệ An - Hà Nội đã đâm va vào đuôi rơ moóc biển số 35RM-005.20 của xe đầu kéo 35A-463.11 đang dừng, đỗ trên làn ngoài, sát lề đường bên phải.

Sau cú va chạm, xe khách xoay ngang trên làn trong, sát dải phân cách cứng. Ngay sau đó, xe đầu kéo biển kiểm soát 36C-111.46, kéo theo rơ moóc 36RM-001.36 đi phía sau không phanh kịp, đâm trực diện vào đuôi rơ moóc biển kiểm soát 35RM-005.20 (không va chạm với xe 16 chỗ).

Vụ tai nạn liên hoàn khiến 4 người tử vong tại chỗ, 6 người bị thương, 3 phương tiện hư hỏng nặng.

Khởi tố đối tượng người nước ngoài mua bán 8 kg cần sa tại Hà Nội

Theo Báo sức khỏe & Đời sống, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với một đối tượng người nước ngoài để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy trên địa bàn xã Vĩnh Thanh.

Trước đó, khoảng 17h30 ngày 20/1, Công an xã Vĩnh Thanh tiếp nhận phản ánh từ một nhân viên giao hàng về đơn hàng có dấu hiệu nghi vấn. Tổ công tác tiến hành kiểm tra và phát hiện bên trong gói hàng có chứa thảo mộc màu xanh, nghi là chất ma túy.

Khởi tố đối tượng người nước ngoài mua bán 8 kg cần sa tại Hà Nội. Ảnh: Công an TP Hà Nội

Qua xác minh, cơ quan công an làm rõ đối tượng liên quan là ORJI SOMTO PROSPER (sinh năm 2000, quốc tịch Nigeria, tạm trú tại xã Thiên Lộc, TP Hà Nội), có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Đối tượng khai nhận đang thuê trọ tại thôn Võng La, xã Thiên Lộc và cất giấu nhiều ma túy tại nơi ở.

Tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ thêm nhiều gói nghi là ma túy. Kết quả giám định xác định toàn bộ tang vật là cần sa, với tổng khối lượng khoảng 8 kg.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.