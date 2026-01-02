Một nhúm muối - 9 cách 'cứu nguy' trong cuộc sống hàng ngày

Làm bát đĩa sáng bóng

Hãy cân nhắc dùng muối như một chất tẩy nhẹ để làm sạch những vết bẩn trên bát đĩa. Muối đặc biệt hiệu quả với các vết cà phê, trà, son môi trên ly hay lớp mờ trên pha lê. Bạn có thể chà từng vết bẩn bằng một chút muối và khăn ẩm, hoặc trộn muối với một ít nước tạo thành hỗn hợp sệt rồi để yên cho muối tự làm sạch. Với những vết ố cứng đầu, chẳng hạn bình pha lê bị mờ, bạn có thể ngâm trong nước ấm pha 1/4 cốc muối. Lưu ý không chà xát lên các bề mặt mỏng manh, vì muối có thể làm trầy xước.

Tẩy da chết

Đường không phải là nguyên liệu duy nhất từ thiên nhiên có thể dùng để tẩy da chết. Hãy trộn muối biển xay mịn với dầu nền (dầu ô liu cũng được) theo tỷ lệ bằng nhau để tạo thành hỗn hợp sệt, sau đó thêm vài giọt tinh dầu hoặc một ít thảo mộc xay để tạo hương thơm dễ chịu, thoa lên da để loại đi các lớp tế bào chết.

Làm dịu cơn đau họng

Súc miệng bằng nước muối ấm có thể làm dịu cơn đau họng, do muối có một số đặc tính kháng khuẩn, kháng virus, giúp ngăn chặn nguồn gốc gây đau họng. Trên thực tế, một nghiên cứu đã phát hiện ra rằng súc miệng bằng nước muối có thể giảm thời gian và mức độ nghiêm trọng của các triệu chứng bệnh đường hô hấp.

Làm sạch thớt

Chà thớt gỗ với chanh và một chút muối thô có thể giúp loại bỏ vết bẩn, khử trùng hiệu quả.

Làm lạnh đồ uống

Thả một nắm muối lớn vào nước đá, bạn sẽ có ngay bồn nước siêu lạnh để làm mát đồ uống chỉ trong vài phút. Nguyên lý khoa học cũng giống như khi rắc muối lên vỉa hè để tan băng: muối làm hạ điểm đóng băng của nước, tạo ra dung dịch siêu lạnh giúp làm lạnh nhanh đồ uống.

Ngăn quần áo mới dây màu sang đồ khác

Từ chiếc quần jean mới tinh đến chiếc áo đỏ rực rỡ, hẳn ai cũng từng gặp cảnh một món đồ giặt làm lem màu sang tất cả những thứ khác. Thay vì phải giặt riêng nhiều lần trước khi mặc hoặc giặt chung, bạn có thể ngâm quần áo trong dung dịch gồm nửa cốc muối cho mỗi 3,8 lít nước trong vài giờ. Cách này giúp cố định màu vải, hạn chế phai và lem màu khi giặt.

Xua đuổi côn trùng

K hả năng hút ẩm của muối có thể tạo hàng rào ngăn côn trùng, đặc biệt là kiến, xâm nhập vào nhà. Hãy rắc một lớp muối mỏng dọc theo cửa ra vào, bệ cửa sổ, khe tường hoặc khu vực kiến hay bò qua.

Tẩy vết rượu vang

Rắc một lớp muối dày lên vùng vải bị dính rượu vang, sau đó đổ nước sôi lên (cẩn thận tránh bị bỏng). Muối sẽ hút bớt màu và giúp vết bẩn dễ giặt sạch hơn.

Dập lửa dầu mỡ

Khi dầu mỡ bốc cháy trên bếp, tuyệt đối không được dội nước vì chỉ khiến lửa lan rộng hơn. Thay vào đó, hãy nhanh tay rắc một lượng muối lớn lên chảo để dập tắt đám cháy nhỏ an toàn.