Tết Dương lịch 1/1: Những việc nên làm để khởi đầu năm mới may mắn, suôn sẻ
GĐXH - Tết Dương lịch không cần hoành tráng như Tết Âm, cũng không quá dài để đi xa cả tuần. Chỉ có 1 – 4 ngày nghỉ nên nếu biết tận dụng, đây lại là khoảng thời gian rất lý tưởng để “reset” bản thân, nạp lại năng lượng.
Du lịch ngắn ngày gần nơi sinh sống
Du lịch dịp Tết Dương lịch không nhất thiết phải đi xa. Trên thực tế, xu hướng du lịch ngắn ngày, đi gần, ít di chuyển đang ngày càng được ưa chuộng, đặc biệt với người có con nhỏ hoặc quỹ thời gian hạn chế.
Bạn có thể chọn: Một điểm đến cách thành phố 2 – 4 tiếng di chuyển. Một nơi có thiên nhiên, không khí trong lành. Một chỗ đủ yên tĩnh để nghỉ ngơi thật sự.
Một chuyến đi ngắn trong ngày 1/1 giúp bạn thay đổi không khí, cắt mạch công việc cũ và bắt đầu năm mới trong trạng thái nhẹ nhàng hơn.
Đi dạo cảm nhận không khí đầu năm
Ngày 1/1 buổi sáng thường rất đặc biệt: đường phố thưa hơn, không khí yên tĩnh hơn thường ngày. Chỉ cần dậy sớm hơn một chút, đi bộ quanh khu nhà, công viên hoặc bờ sông, bạn sẽ cảm nhận rất rõ sự chuyển giao của một năm mới.
Đây là việc đơn giản nhưng có tác dụng lớn giúp đầu óc tỉnh táo, giảm căng thẳng và tạo cảm giác bắt đầu lại từ đầu. Nhiều người bỏ qua khoảnh khắc này vì ngủ nướng trong khi nó lại là một trong những điều đáng nhớ nhất của ngày 1/1.
Viết ra điều muốn giữ lại và điều nên buông bỏ trong năm mới
Không cần phải viết mục tiêu quá lớn hay kế hoạch quá chi tiết. Chỉ cần dành 15 – 20 phút để viết ra 3 điều bạn muốn tiếp tục làm trong năm mới và 3 điều bạn muốn thay đổi hoặc buông bỏ.
Việc này giúp bạn nhìn lại bản thân một cách rõ ràng, không bước sang năm mới trong trạng thái mơ hồ và có định hướng tinh thần dù rất đơn giản. Nhiều người coi ngày 1/1 là mốc tâm lý rất mạnh và đúng là như vậy.
Thưởng thức một bữa ăn ngon chậm rãi
Ngày thường, chúng ta có thể ăn rất nhanh. Ngày 1/1 là dịp hiếm hoi để nấu một bữa ăn tử tế hoặc chọn một quán ăn yên tĩnh. Một bữa ăn đầu năm không cần sang trọng, chỉ cần trọn vẹn. Điều này tạo cảm giác bạn đang thực sự trân trọng bản thân và cuộc sống.
Ghé thăm một nơi mang lại cảm giác bình yên
Đó có thể là: Một ngôi chùa. Một nhà thờ. Một quán cà phê cũ. Một bãi biển vắng. Hoặc chỉ là một góc quen thuộc bạn từng thích.
Không cần cầu xin điều gì quá lớn. Đôi khi, chỉ cần ngồi yên, hít thở sâu và để tâm trí lắng lại cũng đã đủ cho một khởi đầu tốt.
Đi du lịch cùng gia đình hoặc người thân
Nếu có thể, hãy dành ngày 1/1 cho gia đình. Không cần đi xa, không cần chụp ảnh nhiều, chỉ cần ở bên nhau đủ lâu.
Với gia đình có con nhỏ, ngày Tết Dương lịch rất phù hợp để cho con đi chơi gần tạo ký ức đầu năm. Những khoảnh khắc này tuy nhỏ, nhưng thường được nhớ rất lâu.
Tránh xa mạng xã hội trong ít nhất nửa ngày
Ngày 1/1, mạng xã hội ngập tràn hình ảnh vui vẻ, thành công, hạnh phúc. Nếu không tỉnh táo, bạn rất dễ so sánh bản thân, cảm thấy mình "chưa đủ tốt" hoặc bị cuốn vào cảm xúc tiêu cực.
Hãy thử offline nửa ngày, chỉ tập trung vào cảm nhận thật của mình. Đây là cách rất tốt để giữ năng lượng tích cực đầu năm.
Làm một việc tốt nhỏ nhưng có ý nghĩa
Không cần phải làm điều gì to tát. Một việc tốt nhỏ cũng đủ khiến ngày đầu năm trở nên ấm áp hơn. Bạn có thể gửi một lời chúc chân thành, dọn dẹp lại không gian sống, quan tâm tới người bạn đã lâu không hỏi thăm hoặc giúp đỡ ai đó. Những hành động này giúp bạn bắt đầu năm mới trong trạng thái cho đi thay vì chỉ nhận về.
