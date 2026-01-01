Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Lý do cần vệ sinh máy sấy quần áo định kỳ

Giảm hiệu suất sấy và tốn điện: Xơ vải, bụi bẩn tích tụ ở bộ lọc, cảm biến nhiệt sẽ làm luồng khí nóng bị tắc nghẽn, máy sấy lâu hơn và tiêu thụ nhiều điện năng hơn.

Nguy cơ cháy nổ: Xơ vải là vật liệu dễ cháy, nếu tích tụ quá nhiều quanh bộ phận làm nóng, đặc biệt là máy sấy thông hơi, có thể dẫn đến nguy cơ quá nhiệt, thậm chí gây hỏa hoạn.

Gây mùi hôi, nấm mốc: Độ ẩm còn sót lại cùng với bụi bẩn là môi trường lý tưởng cho vi khuẩn, nấm mốc phát triển, khiến quần áo bị ám mùi sau khi sấy.

Vệ sinh máy sấy quần áo định kỳ không chỉ giữ máy luôn sạch sẽ, ngăn mùi hôi mà còn tăng hiệu suất sấy, tiết kiệm điện và kéo dài tuổi thọ của thiết bị.

Giảm tuổi thọ thiết bị: Bụi bẩn bám vào các linh kiện bên trong khiến máy phải hoạt động với công suất lớn hơn, nhanh hỏng hóc hơn.

cách vệ sinh máy sấy quần áo đơn giản tại nhà

Chuẩn bị trước khi thực hiện

Rút phích cắm điện của máy sấy ra khỏi nguồn điện trước khi bắt đầu thao tác vệ sinh để đảm bảo an toàn tuyệt đối, tránh chập điện. Nên kéo máy sấy ra khỏi tường một chút để có không gian thao tác và dễ dàng tiếp cận và làm sạch các bộ phận phía sau máy (nếu cần).

Vệ sinh bộ lọc xơ vải (lưới lọc bụi)

Tháo lưới lọc: Xác định vị trí lưới lọc (thường nằm ở cửa máy hoặc phía dưới). Kéo lưới lọc ra khỏi máy.

Loại bỏ xơ vải: Nhẹ nhàng gỡ bỏ lớp xơ vải bám trên lưới lọc.

Hút sạch khoang chứa lọc: Dùng máy hút bụi (vòi nhỏ) hoặc cọ chuyên dụng để hút sạch xơ vải, bụi bẩn còn sót lại trong khe chứa bộ lọc.

Vệ sinh lồng sấy và cửa máy

Lau lồng sấy: Dùng khăn mềm thấm nước ấm để lau sạch bên trong lồng sấy. Tuyệt đối không đổ nước trực tiếp vào lồng máy.

Dùng khăn mềm thấm nước ấm để lau sạch bên trong lồng sấy. Tuyệt đối không đổ nước trực tiếp vào lồng máy.

Lau gioăng cao su: Đặc biệt chú ý làm sạch gioăng cao su ở cửa máy vì đây là nơi nấm mốc và bụi bẩn dễ tích tụ.

Làm sạch cảm biến độ ẩm: Cảm biến độ ẩm thường là hai dải kim loại mỏng bên trong lồng sấy. Bạn có thể dùng khăn ẩm lau nhẹ nhàng để loại bỏ cặn bẩn, giúp máy đo độ ẩm chính xác hơn.

Vệ sinh bình chứa nước ngưng tụ (áp dụng cho máy sấy ngưng tụ)

Tháo bình chứa: Bình chứa nước thường nằm ở phía trên bên trái hoặc bên phải của máy.

Đổ hết nước: Đổ bỏ toàn bộ lượng nước đã ngưng tụ.

Làm sạch: Rửa sạch bình chứa bằng nước ấm. Nếu có rêu mốc, bạn có thể dùng bàn chải nhỏ chải nhẹ.

Lắp bình chứa lại vị trí cũ khi đã khô ráo. Vệ sinh bộ trao đổi nhiệt (trên máy sấy ngưng tụ và bơm nhiệt). Bộ phận này cần vệ sinh định kỳ (thường 3 - 6 tháng/lần tùy tần suất sử dụng):

Mở nắp bảo vệ: Nắp bảo vệ thường nằm ở vị trí dưới cùng của máy.

Tháo bộ trao đổi nhiệt: Kéo bộ phận trao đổi nhiệt ra (tham khảo sách hướng dẫn sử dụng máy để biết cách tháo đúng).

Vệ sinh bộ lọc xơ vải (lưới lọc bụi): Xác định vị trí lưới lọc (thường nằm ở cửa máy hoặc phía dưới). Kéo lưới lọc ra khỏi máy.

Làm sạch: Dùng vòi sen xả nước nhẹ nhàng qua các khe của bộ trao đổi nhiệt theo chiều từ trên xuống, loại bỏ xơ vải và bụi bẩn. Lưu ý không dùng vật sắc nhọn hoặc bàn chải cứng để vệ sinh.

Để khô: Đảm bảo bộ trao đổi nhiệt khô hoàn toàn trước khi lắp lại.

Vệ sinh ống thông hơi/ống thoát khí (áp dụng cho máy sấy thông hơi)

Ống thoát khí là nơi xơ vải bám nhiều nhất và gây tắc nghẽn, tăng nguy cơ cháy nổ. Bạn có thể vệ sinh bộ phận này như sau: Bạn tháo ống thoát khí khỏi máy sấy và tường.Dùng bàn chải chuyên dụng hoặc máy hút bụi để làm sạch toàn bộ xơ vải, bụi bẩn bên trong ống. Lắp ống lại đúng vị trí, đảm bảo không bị xoắn hoặc gấp khúc.