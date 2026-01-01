Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt

8X biến góc nhà thành căn bếp cảm hứng Ghibli Nhật Bản

Thứ năm, 07:00 01/01/2026 |
Nguyễn Thị Thanh Loan
Nguyễn Thị Thanh Loan
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

Sống trong căn hộ thuê tại quận 4, Hứa Đặng Thanh Trúc tự tay cải tạo gian bếp hơn 3 m2 thành không gian mộc mạc, an yên mang cảm hứng Ghibli.

8X biến góc nhà 3 m2 thành căn bếp cảm hứng Ghibli Nhật Bản - Ảnh 1.

Gian bếp của Hứa Đặng Thanh Trúc có diện tích 1,6 m x 1,9 m, vốn là một góc nhỏ trong căn hộ thuê. Trước khi cải tạo, tủ bếp trên - dưới có màu không đồng nhất, phần ốp tường bằng kính xanh bơ nhạt, các ngăn tủ không có tay nắm khiến việc sử dụng bất tiện.

8X biến góc nhà 3 m2 thành căn bếp cảm hứng Ghibli Nhật Bản - Ảnh 2.

Yêu thích thế giới cổ tích trong các bộ phim của , Thanh Trúc quyết định mang hơi thở ấy vào căn bếp. Cô chọn chất liệu gỗ, màu sắc trầm ấm và những họa tiết hoa lá nhỏ nhắn gợi liên tưởng đến khung cảnh thiên nhiên trong phim hoạt hình Nhật Bản hay .

8X biến góc nhà 3 m2 thành căn bếp cảm hứng Ghibli Nhật Bản - Ảnh 3.

Việc cải tạo kéo dài khoảng ba tháng, với tổng chi phí gần 15 triệu đồng. Ngoài hạng mục cắt đá lắp chậu mới do thợ đảm nhiệm, tất cả các công đoạn còn lại như dán giấy giả gỗ cho tủ, may rèm, vẽ hoa lá, trang trí viền gỗ, gắn tay nắm tủ, dựng khung cho trầu bà leo... đều do Thanh Trúc tự làm.

8X biến góc nhà 3 m2 thành căn bếp cảm hứng Ghibli Nhật Bản - Ảnh 4.

Trước khi bắt tay vào thi công, Thanh Trúc chuẩn bị một bản thiết kế đơn giản trên ứng dụng đồ họa miễn phí. "Nhờ có bản thiết kế sẵn, mình dễ so sánh, thay đổi và tính toán để mọi thứ phù hợp với nhu cầu thực tế, tránh lãng phí vật liệu hay phát sinh ngoài dự kiến", cô cho biết.

8X biến góc nhà 3 m2 thành căn bếp cảm hứng Ghibli Nhật Bản - Ảnh 5.

Thay đổi quan trọng nhất trong lần cải tạo là bộ chậu - vòi rửa một hố. Trúc cho biết, thiết kế mới với đáy bo tròn, bề mặt chống trầy giúp việc rửa chén nhẹ nhàng hơn và khơi lại cảm giác thân thuộc từ quãng thời gian cô từng sống ở Nhật.

8X biến góc nhà 3 m2 thành căn bếp cảm hứng Ghibli Nhật Bản - Ảnh 6.

Các chậu cây nhỏ và giàn trầu bà leo phủ quanh cửa sổ mang đến cảm giác thiên nhiên len lỏi vào không gian. Ánh đèn handmade ánh vàng khiến căn bếp trở nên ấm cúng hơn vào buổi tối.

8X biến góc nhà 3 m2 thành căn bếp cảm hứng Ghibli Nhật Bản - Ảnh 7.

Yêu thích sự gọn gàng, Thanh Trúc còn tự lắp thêm kệ gỗ mở để treo xoong nồi và gia vị, giúp mọi thao tác nấu nướng diễn ra trong tầm tay.

8X biến góc nhà 3 m2 thành căn bếp cảm hứng Ghibli Nhật Bản - Ảnh 8.

"Ông xã thích nấu ăn cũng không cần phải hỏi vị trí đồ đạc ở đâu mỗi dịp cuối tuần cùng nhau vào bếp nữa, khiến niềm vui chung trong căn bếp càng thêm trọn vẹn", cô nói.

8X biến góc nhà 3 m2 thành căn bếp cảm hứng Ghibli Nhật Bản - Ảnh 9.

Toàn bộ hệ tủ bếp được dán giấy giả vân gỗ để thống nhất màu sắc.

8X biến góc nhà 3 m2 thành căn bếp cảm hứng Ghibli Nhật Bản - Ảnh 10.

Cô thêm những thanh gỗ trang trí gợn sóng và hoa văn nhỏ vẽ tay ở cánh tủ, tạo nét duyên dáng như trong truyện cổ tích.

8X biến góc nhà 3 m2 thành căn bếp cảm hứng Ghibli Nhật Bản - Ảnh 11.

"Mỗi lần bước vào bếp, nhìn thấy những họa tiết hoa lá xanh, đỏ, vàng rực rỡ ấy, mình cảm giác như gia vị trong món ăn cũng đậm đà hơn phần nào", cô kể.

8X biến góc nhà 3 m2 thành căn bếp cảm hứng Ghibli Nhật Bản - Ảnh 12.

Trước khi cải tạo, Thanh Trúc đã được chủ nhà đồng ý cho thay đổi không gian. Dù chỉ là nơi thuê tạm, cô tin rằng "những khoảnh khắc bình yên và niềm vui nhỏ được tạo nên nơi đây sẽ vẫn ở lại thật lâu trong ký ức".

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Cùng chuyên mục

Cách vệ sinh máy sấy quần áo đơn giản tại nhà

Cách vệ sinh máy sấy quần áo đơn giản tại nhà

- 8 giờ trước

GĐXH - Vệ sinh máy sấy quần áo định kỳ không chỉ giữ máy luôn sạch sẽ, ngăn mùi hôi mà còn tăng hiệu suất sấy, tiết kiệm điện và kéo dài tuổi thọ của thiết bị.

Tết Dương lịch 1/1: Những việc nên làm để khởi đầu năm mới may mắn, suôn sẻ

Tết Dương lịch 1/1: Những việc nên làm để khởi đầu năm mới may mắn, suôn sẻ

- 13 giờ trước

GĐXH - Tết Dương lịch không cần hoành tráng như Tết Âm, cũng không quá dài để đi xa cả tuần. Chỉ có 1 – 4 ngày nghỉ nên nếu biết tận dụng, đây lại là khoảng thời gian rất lý tưởng để “reset” bản thân, nạp lại năng lượng.

Vì sao Tết Dương lịch không cần cúng cơm?

Vì sao Tết Dương lịch không cần cúng cơm?

- 17 giờ trước

GĐXH - Vẫn có không ít người băn khoăn: “Tết Dương lịch có cần cúng cơm không?”, bởi trong văn hóa Việt Nam, những dịp lễ lớn thường gắn liền với việc thờ cúng tổ tiên. Để hiểu rõ hơn, hãy cùng tìm hiểu ý nghĩa của Tết Dương lịch qua bài viết sau.

Cô gái Đồng Nai biến sân thượng thành khu vườn trĩu quả

Cô gái Đồng Nai biến sân thượng thành khu vườn trĩu quả

- 1 ngày trước

Từ vài chậu cây 'trồng cho vui', Ngọc Chi, 29 tuổi, Đồng Nai đã biến sân thượng 80 m2 thành 'trang trại' cung cấp rau trái quanh năm cho gia đình.

'Nữ hoàng dọn dẹp' Anh bật mí mẹo làm sạch khay nướng chỉ với 2 nguyên liệu

'Nữ hoàng dọn dẹp' Anh bật mí mẹo làm sạch khay nướng chỉ với 2 nguyên liệu

- 1 ngày trước

Lynsey Crombie, 'nữ hoàng dọn dẹp' ở Anh, cho biết chỉ với chanh và baking soda - hai nguyên liệu nhà bếp quen thuộc - khay nướng cháy khét sẽ sạch bong.

Xu hướng 'lấy khách sạn làm nhà' ở Trung Quốc

Xu hướng 'lấy khách sạn làm nhà' ở Trung Quốc

- 2 ngày trước

Thay vì thuê nhà, nhiều người tại các đô thị lớn Trung Quốc chọn sống trong khách sạn để tận hưởng tiện ích trọn gói, an ninh và tối ưu hóa chi phí sinh hoạt.

Bramen và cách sống thông minh bắt đầu từ phòng tắm, phòng bếp

Bramen và cách sống thông minh bắt đầu từ phòng tắm, phòng bếp

- 2 ngày trước

Sống thông minh hôm nay không nằm ở công nghệ phức tạp, mà khởi nguồn từ những trải nghiệm nhẹ nhàng trong không gian quen thuộc nhất của mỗi gia đình.

Thứ quý giá trong biệt thự 21 tỷ của MC Quyền Linh

Thứ quý giá trong biệt thự 21 tỷ của MC Quyền Linh

- 2 ngày trước

GĐXH - Gia đình nam nghệ sĩ Quyền Linh dành nhiều tâm huyết cho một thứ có giá trị đặc biệt, góp phần tạo nên sự lộng lẫy cho cơ ngơi.

Nguyên liệu rẻ tiền đánh bay cặn vôi bồn cầu chỉ trong 24 tiếng

Nguyên liệu rẻ tiền đánh bay cặn vôi bồn cầu chỉ trong 24 tiếng

- 2 ngày trước

Các chuyên gia khuyên nên đổ 500 ml giấm trắng vào bồn cầu, để yên qua đêm hoặc một ngày sẽ giúp loại bỏ hoàn toàn cặn vôi.

Tại sao giới nhà giàu thường treo tranh "cửu ngư quần hội" ở phòng khách? Bí mật về sự dư dả ít người biết

Tại sao giới nhà giàu thường treo tranh "cửu ngư quần hội" ở phòng khách? Bí mật về sự dư dả ít người biết

- 3 ngày trước

Bước chân vào phòng khách sang trọng của những gia đình quyền thế hay doanh nhân thành đạt, không khó để bắt gặp bức tranh "cửu ngư quần hội" được treo ở vị trí trang trọng nhất. Nhiều người nghĩ đó đơn thuần là thú chơi tranh tao nhã, nhưng với giới tinh hoa, đằng sau chín chú cá chép ấy là cả một triết lý sâu sắc về việc "giữ tiền" và "giữ hòa khí" để tạo nên sự thịnh vượng bền lâu.

Xem nhiều

3 loại cây này dù rất đẹp nhưng không nên trồng trước nhà vì ảnh hưởng phong thủy và an toàn gia đình

3 loại cây này dù rất đẹp nhưng không nên trồng trước nhà vì ảnh hưởng phong thủy và an toàn gia đình

GĐXH – Trồng cây trước nhà vừa giúp không gian xanh và mang lại vượng khí. Tuy nhiên, có những cây sẽ không phù hợp, trong đó đây là 3 loại cây dù rất đẹp cũng nên tránh trồng trước nhà vì ảnh hưởng phong thủy và an toàn gia đình.

Top cây cảnh để bàn thờ chiêu tài lộc, may mắn cực tốt

Top cây cảnh để bàn thờ chiêu tài lộc, may mắn cực tốt

Những loại cây phong thủy có vai trò "thần giữ của", xua đuổi tà khí

Những loại cây phong thủy có vai trò "thần giữ của", xua đuổi tà khí

Kiêng kỵ một số điều ngày mùng 1 Tết Dương lịch để tránh vận xui

Kiêng kỵ một số điều ngày mùng 1 Tết Dương lịch để tránh vận xui

Cây trầu bà: Bí quyết thanh lọc, tài lộc và sự thịnh vượng cho bàn làm việc

Cây trầu bà: Bí quyết thanh lọc, tài lộc và sự thịnh vượng cho bàn làm việc

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top