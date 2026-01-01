8X biến góc nhà thành căn bếp cảm hứng Ghibli Nhật Bản

Trước khi cải tạo, Thanh Trúc đã được chủ nhà đồng ý cho thay đổi không gian. Dù chỉ là nơi thuê tạm, cô tin rằng "những khoảnh khắc bình yên và niềm vui nhỏ được tạo nên nơi đây sẽ vẫn ở lại thật lâu trong ký ức".