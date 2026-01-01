Mới nhất
Vì sao Tết Dương lịch không cần cúng cơm?

Thứ năm, 06:25 01/01/2026
Huyền Trang (T/h)
Huyền Trang (T/h)
GĐXH - Vẫn có không ít người băn khoăn: “Tết Dương lịch có cần cúng cơm không?”, bởi trong văn hóa Việt Nam, những dịp lễ lớn thường gắn liền với việc thờ cúng tổ tiên. Để hiểu rõ hơn, hãy cùng tìm hiểu ý nghĩa của Tết Dương lịch qua bài viết sau.

Tết Dương lịch có cần cúng cơm không?

Tết Dương lịch không cần cúng cơm vì đây là ngày lễ theo lịch Dương vốn được du nhập từ phương Tây, không thuộc hệ thống lễ nghi truyền thống của người Việt. Theo phong tục Việt Nam, việc cúng cơm, cúng cỗ là để tưởng nhớ tổ tiên, ông bà, thường gắn liền với các ngày lễ cổ truyền như:

Tết Nguyên Đán (Tết Âm lịch): Ngày sum họp, tưởng nhớ tổ tiên, cầu mong một năm mới an lành.

Giỗ Tổ, Rằm tháng Giêng, Rằm tháng Bảy, Rằm tháng Mười: Những dịp quan trọng trong văn hóa thờ cúng Việt.

Vì sao Tết Dương lịch không cần cúng cơm? - Ảnh 1.

Tết Dương lịch không cần cúng cơm vì đây là ngày lễ theo lịch Dương vốn được du nhập từ phương Tây, không thuộc hệ thống lễ nghi truyền thống của người Việt.

Trong khi đó, Tết Dương lịch (ngày 1/1 hằng năm) chủ yếu mang ý nghĩa chào đón năm mới theo lịch quốc tế, là dịp để nghỉ ngơi, vui chơi và gửi lời chúc tốt đẹp. Vì thế, không có nghi thức cúng cơm nào được xem là bắt buộc trong ngày này.

Vì sao Tết Dương lịch không cần cúng cơm?

Để hiểu rõ hơn lý do vì sao người Việt không thực hiện nghi lễ cúng cơm vào Tết Dương lịch, chúng ta hãy nhìn vào hai khía cạnh chính sau:

Nguồn gốc và ý nghĩa của Tết Dương lịch

Tết Dương lịch bắt nguồn từ văn hóa phương Tây, đánh dấu thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới theo lịch Dương. Tại Việt Nam, ngày này được Nhà nước công nhận là ngày nghỉ lễ chính thức để mọi người có thời gian nghỉ ngơi, tụ họp và lên kế hoạch cho năm mới.

Khác với Tết Nguyên Đán mang đậm nét truyền thống và gắn liền với tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên, Tết Dương lịch thiên về yếu tố hiện đại, vui chơi, giải trí. Vì vậy, các hoạt động trong ngày này thường là: Trang trí, dọn dẹp nhà cửa. Dùng bữa tiệc nhẹ hoặc tổ chức du lịch cùng gia đình, bạn bè. Trao nhau lời chúc tốt lành, khởi đầu may mắn.

Phân biệt giữa Tết Dương lịch và Tết Nguyên Đán

Tết Dương lịch và Tết Nguyên Đán đều đánh dấu thời khắc chuyển giao năm cũ sang năm mới. Tuy nhiên, Tết Dương lịch và Tết Nguyên Đán lại mang ý nghĩa, thời gian và cách đón mừng khác nhau.

Vì sao Tết Dương lịch không cần cúng cơm? - Ảnh 2.

Tết Dương lịch và Tết Nguyên Đán đều đánh dấu thời khắc chuyển giao năm cũ sang năm mới.

Có thể thấy, việc cúng cơm trong Tết Dương lịch là không cần thiết. Nếu muốn, bạn có thể chỉ bày biện mâm trái cây tượng trưng để cầu chúc năm mới suôn sẻ, chứ không bắt buộc phải làm lễ cúng truyền thống.

Nên làm gì trong dịp Tết Dương lịch để đón năm mới may mắn?

Tuy không cần cúng cơm nhưng Tết Dương lịch vẫn là dịp ý nghĩa để bắt đầu một năm mới với tinh thần tích cực. Bạn có thể: Dọn dẹp, trang trí lại không gian sống, tạo cảm giác tươi mới.

Chuẩn bị bữa ăn ấm cúng cùng gia đình, không cần cầu kỳ nhưng nên đủ đầy, vui vẻ. Viết lời chúc, đặt mục tiêu cho năm mới giúp bản thân có thêm động lực. Tham gia hoạt động cộng đồng, đếm ngược đón giao thừa hoặc du lịch ngắn ngày.

Những hoạt động này không chỉ mang lại không khí vui tươi mà còn giúp gắn kết tình thân. Đây mới là điều quan trọng nhất trong những ngày đầu năm dương lịch.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.

Vì sao Tết Dương lịch không cần cúng cơm? - Ảnh 3.Kiêng kỵ một số điều ngày mùng 1 Tết Dương lịch để tránh vận xui

GĐXH - Theo quan niệm của người Á Đông, ngày Tết Dương lịch (1/1) cần kiêng kỵ một số điều để tránh vận xui, mang lại may mắn cho cả năm.

