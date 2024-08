Một tháng nữa miền Bắc đón không khí lạnh?

Điểm danh những nơi sẽ có mưa rất to do không khí lạnh tác động GĐXH - Theo dự báo thời tiết, do tác động của không khí lạnh yếu, khu vực Bắc Bộ có mưa dông. Nhiều nơi mưa rất to với lượng mưa trên 120mm, đi kèm các hiện tượng thời tiết nguy hiểm.

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, không khí lạnh sẽ bắt đầu hoạt động từ tháng 9, tháng 10 tới và xu hướng gia tăng tần suất, cường độ mạnh dần từ tháng 11.

Dù không khí lạnh được dự báo bắt đầu xuất hiện từ tháng 9, nhưng nhiệt độ trung bình tháng 9, 10 trên cả nước phổ biến vẫn cao hơn so với trung bình nhiều năm khoảng 0,5 - 1 độ C; tháng 11 phổ biến ở mức xấp xỉ so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Không khí lạnh gia tăng cường độ, tần suất trong tháng 12/2024, tháng 1/2025. Ảnh minh họa

Trao đổi với Lao động về thông tin không khí lạnh, Tiến sĩ Hoàng Phúc Lâm - Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết: "Không khí lạnh gia tăng cường độ, tần suất trong tháng 12/2024, tháng 1/2025. Hiện tượng rét đậm, rét hại diện rộng ở Bắc Bộ có khả năng xuất hiện vào nửa cuối tháng 12/2024 (tương đương so với trung bình nhiều năm)".

Ông Hoàng Phúc Lâm còn cho biết thêm vào khoảng tháng 1 và tháng 2/2025, rét đậm rét hại tiếp tục xuất hiện trên diện rộng ở các tỉnh miền Bắc. Cần đề phòng khả năng xảy ra những đợt rét đậm, rét hại kéo dài khoảng 5 - 8 ngày, kèm theo hiện tượng sương muối, băng giá ở vùng núi khu vực Bắc Bộ.