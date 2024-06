Điểm danh những nơi sẽ có mưa rất to do không khí lạnh tác động

Dự báo diễn biến thời tiết hôm nay tại các khu vực trên cả nước

Theo dự báo thời tiết hôm nay (8/6), sau một ngày tanh ráo Bắc Bộ có mưa dông quay trở lại.

Từ chiều tối và đêm qua, mưa dông mạnh xuất hiện tại nhiều khu vực trên cả nước. Điển hình các nơi có mưa rất to như: Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hưng Yên do những khu vực này nằm ngay dưới rãnh mây dông.

Dự báo từ chiều tối và đêm nay (8/6), vùng mưa lớn mở rộng ra khắp khu vực Bắc Bộ do rãnh áp thấp bị nén bởi khối không khí lạnh yếu từ phía Bắc.

Khu vực Bắc Bộ có khả năng xảy ra mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 20 - 60mm, có nơi trên 120mm. Trong cơn dông cần đề phòng các hiện tượng tố lốc, sấm sét và gió giật mạnh. Mưa to có thể gây ngập úng ở các vùng trũng thấp, sạt lở đất diễn ra ở các sườn đồi núi.

Thời gian mưa tập trung về đêm và sáng. Buổi trưa chiều khu vực Bắc Bộ vẫn có khoảng nắng đan xen, một số nơi thời tiết oi nóng. Nhiệt độ cao nhất tại Thủ đô Hà Nội, Việt Trì, Hòa Bình, Ninh Bình, Cao Bằng là 32 độ.

Khu vực Trung Bộ từ Hà Tĩnh vào đến Quảng Ngãi và Phan Rang – Tháp Chàm thời tiết nắng nóng 35-36 độ. Các thành phố còn lại nhiệt độ phổ biến trong khoảng 33-34 độ.

Tây Nguyên và Nam Bộ buổi sáng thời tiết trời nắng mây đan xen. Nhiệt độ các thành phố Kon Tum, Pleiku, Buôn Ma Thuột, Gia Nghĩa trong khoảng 31-32 độ. TPHCM, Cần Thơ và các nơi khác nhiệt độ phổ biến trong khoảng 32-34 độ.

Dự báo đến chiều mưa dông quay trở lại hai khu vực này. Có những điểm mưa to, lượng mưa lên đến 50mm. Nguy cơ tái diễn ngập úng tại các khu đô thị, các hiện tượng thời tiết nguy hiểm cũng có thể đi kèm trong cơn dông.

Theo dự báo thời tiết hôm nay, miền Bắc có mưa dông. Ảnh minh họa: TL

Thời tiết hôm nay tại Hà Nội

Theo dự báo thời tiết hôm nay, thời tiết Hà Nội: Nhiều mây, chiều có lúc có mưa rào và dông; đêm có mưa vừa, mưa to và dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 30-32 độ.

Không khí Hà Nội hôm nay

Theo IQ Air, chất lượng không khí Hà Nội sáng nay ở mức 78 US AQI, chất lượng không khí ở mức trung bình. Chất gây ô nhiễm chính là nồng độ PM2.5.

Nồng độ PM2.5 tại Hà Nội hiện cao gấp 4.7 lần giá trị theo hướng dẫn về chất lượng không khí hàng năm của WHO.

Các nhóm đối tượng nhạy cảm (người già, trẻ em, người bị bệnh về hô hấp) nên hạn chế hoạt động ngoài trời để không ảnh hưởng đến sức khỏe.

Thời tiết phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, ngày có mưa rào và dông rải rác; đêm có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22-25 độ, có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Thời tiết phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, ngày có mưa rào và dông rải rác; đêm có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Thời tiết từ Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế: Có mây, ngày nắng, khu vực từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: Phía Bắc 32-35 độ; phía Nam 35-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Thời tiết từ Đà Nẵng – Bình Thuận: Có mây, phía Bắc ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: Phía Bắc 35-37 độ, có nơi trên 37 độ; phía Nam 32-35 độ.

Thời tiết khu vực Tây Nguyên: Nhiều mây, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Thời tiết khu vực Nam Bộ: Nhiều mây, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 31-34 độ.