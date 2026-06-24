MPV giá chỉ 340 triệu đồng của Suzuki thiết kế rộng rãi, sở hữu 6 túi khí tiêu chuẩn, rẻ ngang Kia Morning khách gia đình sẽ ưng có giá bao nhiêu ở Việt Nam?

MPV của Suzuki thiết kế rộng rãi, sở hữu 6 túi khí tiêu chuẩn

XL6 - mẫu MPV 7 chỗ với trang bị 6 túi khí của Suzuki cùng giá bán quy đổi chỉ 340 triệu. Ảnh: Tổng hợp

Maruti Suzuki vừa nâng cấp đáng kể trang bị an toàn cho mẫu MPVXL6 tại thị trường Ấn Độ khi bổ sung 6 túi khí tiêu chuẩn trên toàn bộ các phiên bản. Động thái này được thực hiện không lâu sau khi hãng áp dụng nâng cấp tương tự đối với mẫu MPV Ertiga.

Việc bổ sung thêm túi khí tiêu chuẩn khiến giá bán của XL6 tăng khoảng 0,8%.

Xe được trang bị 6 túi khí kết hợp cùng phanh ABS, EBD,... và có các điểm gắn ghế trẻ em. Ảnh: Tổng hợp

Bên cạnh 6 túi khí, XL6 tiếp tục duy trì hàng loạt tính năng an toàn tiêu chuẩn như hệ thống chống bó cứng phanh ABS kết hợp phân phối lực phanh điện tử EBD, cân bằng điện tử ESP, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cùng các điểm gắn ghế trẻ em ISOFIX.

Trên các phiên bản cao cấp, mẫu MPV này còn được trang bị camera 360 độ và hệ thống giám sát áp suất lốp TPMS.

Ngoài ra, xe sở hữu hệ thống báo động chống trộm, khóa cửa trung tâm, đèn sương mù LED phía trước, đèn phanh LED trên cao và cần gạt mưa phía sau.

Được phát triển từ nền tảng của Ertiga thế hệ mới, XL6 được định vị ở phân khúc cao cấp hơn nhờ những thay đổi đáng kể về thiết kế.

Nổi bật nhất là phần đầu xe với lưới tản nhiệt kích thước lớn, tích hợp nhiều chi tiết mạ crôm, mang đến diện mạo mạnh mẽ và sang trọng hơn. Cụm đèn pha LED cỡ lớn cũng góp phần tăng tính hiện đại cho mẫu xe.

Khoang nội thất được nâng cấp với màn hình giải trí cảm ứng mới và bảng táp-lô được tinh chỉnh. Xe sử dụng tông màu đen chủ đạo kết hợp các chi tiết trang trí màu bạc trải dài theo chiều ngang bảng điều khiển.

Ngoài ra, hệ thống thông tin giải trí Smart Play Pro đi kèm màn hình cảm ứng 7 inch, hỗ trợ kết nối không dây Android Auto và Apple CarPlay.





Liệu mẫu xe này trong thời gian tới có được bán tại Việt Nam cùng giá bán hấp dẫn hay không? Ảnh: Tổng hợp

Về vận hành, XL6 sử dụng động cơ xăng 1.5L DualJet Smart Hybrid (mã K15C), sản sinh công suất 101,6 mã lực tại 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 136,8Nm tại 4.400 vòng/phút. Động cơ kết hợp với hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động 6 cấp, thay thế cho loại tự động 4 cấp trước đây.

Nhờ mức giá cạnh tranh cùng danh sách trang bị khá phong phú, Maruti Suzuki XL6 được đánh giá là một trong những lựa chọn đáng chú ý trong phân khúc MPV tại thị trường Ấn Độ.

Giá MPV Suzuki XL6

Dù Maruti Suzuki chưa công bố mức giá mới cho từng phiên bản, giới truyền thông địa phương ước tính mức điều chỉnh dao động từ 9.500-12.000 Rupee (khoảng 2,9-3,7 triệu đồng), tùy biến thể.

Trước khi được nâng cấp, Maruti Suzuki XL6 có giá từ 1,183 triệu Rupee đến 1,483 triệu Rupee (tương đương khoảng 340-445 triệu đồng).

Tại Việt Nam, mẫu xe có cấu hình gần tương đồng với XL6 là Suzuki XL7. Đây được xem là phiên bản được điều chỉnh để phù hợp hơn với nhu cầu của khách hàng trong nước với cấu hình 7 chỗ ngồi.

Hiện, Suzuki XL7 Hybrid đang được phân phối với giá từ 600 - 608 triệu đồng tùy phiên bản và màu sắc.

Phân khúc MPV tại Việt Nam đang chứng kiến sự cạnh tranh ngày càng gay gắt khi nhu cầu đối với các mẫu xe đa dụng phục vụ gia đình tiếp tục tăng cao.

Có thể thấy, bên cạnh những cái tên quen thuộc như Mitsubishi Xpander, Toyota Veloz Cross, Toyota Avanza Premio hay Suzuki XL7,... thị trường còn ghi nhận sự xuất hiện của nhiều mẫu xe mới đến từ các thương hiệu Trung Quốc

Với xu hướng người tiêu dùng không chỉ quan tâm đến giá bán mà còn chú trọng hơn đến các trang bị an toàn, công nghệ hỗ trợ lái và khả năng tiết kiệm nhiên liệu. Vì vậy, việc các hãng xe liên tục nâng cấp tính năng an toàn, bổ sung công nghệ hybrid hoặc gia tăng tiện nghi đang trở thành yếu tố quan trọng để nâng cao sức cạnh tranh trong phân khúc MPV phổ thông.

Xe ô tô dưới 500 triệu đồng 'bao sang', giá nhất thị trường

Xe ô tô nhỏ gọn có giá thành cực hấp dẫn và là lựa chọn hàng đầu của người dùng Việt, trong đó nhiều cái tên 'nổi trội' cũng góp mặt, được đánh giá không thua gì 'xe quốc dân' Hyundai Grand i10 hay Kia Morning.

VinFast VF 5 Plus

VinFast VF5 Plus.

Giá từ 442 triệu đồng.

VinFast VF 5 Plus nổi bật với thiết kế hiện đại, trẻ trung với dải đèn pha LED hình chữ V đặc trưng ở phía trước và phía sau. Đèn pha và đèn hậu đặt thấp hợp xu hướng mới.

Kích thước dài x rộng x cao lần lượt 3.967 x 1.723 x 1.578 mm, chiều dài cơ sở 2.514 mm, cho thấy VF 5 Plus là mẫu xe nhỏ gọn, hợp di chuyển đô thị, nhưng vẫn sở hữu không gian nội thất rộng rãi hơn các đối thủ đồng hạng.

Nội thất bên trong thiết kế theo phong cách tối giản, bao gồm các tiện nghi nổi bật như màn hình trung tâm 8 inch, bảng đồng hồ điện tử 7 inch, hệ thống lọc không khí PM2.5, cần số kiểu núm xoay.

Mẫu xe điện nhà VinFast đầy đủ các công nghệ an toàn và hỗ trợ lái hàng đầu phân khúc như 6 túi khí, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảnh báo giao thông phía sau, cảnh báo điểm mù…

Hiện tại, VinFast VF 5 Plus được phân phối với 2 phiên bản la-zăng lõi thép 16 inch và la-zăng hợp kim 17 inch. Áp dụng các ưu đãi hiện hành, khách hàng có thể nhận khoản ưu đãi tiền mặt lên tới gần 18 triệu đồng, đưa giá xe về chỉ từ 442 triệu đồng. Đây là lựa chọn số 1 với nhóm khách hàng mua ô tô lần đầu, hoặc đang có nhu cầu chuyển sang các phương tiện tiết kiệm chi phí, thân thiện với môi trường.

Giá xe Hyundai Grand i10

Hyundai Grand i10.

Từ 360 - 435 triệu đồng.

Đứng đầu trong danh sách này không thể không nhắc đến 'xe quốc dân' Hyundai Grand i10 có mức giá từ 360 đến 435 triệu đồng tùy từng phiên bản. Là một trong những mẫu xe giá rẻ bán chạy nhất phân khúc Sedan cỡ nhỏ bởi ngoại hình trẻ trung, hiện đại lại được trang bị nhiều tiện nghi.

Nội thất của Grand i10 được bố trí hài hòa, với vật liệu chủ đạo là nhựa và nỉ nhưng vẫn đem lại cảm giác cao cấp. Màn hình cảm ứng 8 inch đặt nổi, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto, mang lại trải nghiệm giải trí mượt mà cho người dùng. Không gian bên trong cũng khá rộng rãi, hàng ghế sau cho phép hành khách ngồi thoải mái ngay cả trên những hành trình dài.

Hyundai Grand i10 2024 được trang bị động cơ 1.2L, sản sinh công suất 83 mã lực và mô-men xoắn 114 Nm. Hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động 4 cấp, giúp xe vận hành êm ái và tiết kiệm nhiên liệu với mức tiêu thụ khoảng 5.4 lít/100 km. Các tiện nghi phải kể đến như: Khởi động bằng nút bấm, camera lùi và cảm biến đỗ xe phía sau.

Giá xe Kia Morning

Kia Morning.

Từ 349 đến 424 triệu đồng.

Kia Morning 2022 đã có sự lột xác đáng kể trong thiết kế. Lưới tản nhiệt được tinh chỉnh mới trên hình dạng mũi hổ truyền thống chính là sự thay đổi rõ rệt nhất trên mẫu xe này.

Về tổng thể, đại kình địch của Hyundai Grand i10 và VinFast Fadil có ngoại thất không quá nổi bật và xuất sắc nhưng mẫu xe này vẫn gây được ấn tượng tốt với khách hàng nhờ thiết kế đơn giản, nhỏ gọn nhưng cũng đầy tinh tế. Điểm nhấn đáng chú ý là cụm đèn sương mù gương cầu cùng với lưới tản nhiệt hình mũi hổ tạo nên sự kết hợp đầy cá tính. Chưa dừng ở đó, ngoại hình của xe cũng mang đậm chất thể thao với cản sau và sự xuất hiện của ống pô kép mạnh mẽ.

Kia Morning vẫn sử dụng hệ thống chiếu sáng bao gồm đèn sương mù và đèn pha Halogen Projector. Tuy nhiên, nhà sản xuất đã nâng cấp đèn định vị ban ngày cùng đèn hậu của xe lên bóng LED. Ngoài ra, ngoại thất của xe còn có thêm tính năng gương chiếu hậu chỉnh điện tích hợp tính năng sấy, đèn pha tự động bật/tắt.

Giá xe Toyota Wigo

Toyota Wigo.

Từ 352 - 385 triệu đồng.

Đứng ở vị trí thứ 2 là Toyota Wigo 2024 đang được bán với giá dao động từ 352 đến 385 triệu đồng. Đây cũng là mẫu xe giá rẻ bậc nhất phân khúc hatchback đô thị nhỏ, phù hợp với nhu cầu sử dụng hàng ngày hoặc các gia đình trẻ với thiết kế đơn giản, vận hành ổn định.

Nội thất Toyota Wigo sử dụng chất liệu nhựa cứng kết hợp với các chi tiết trang trí màu đen tạo nên cảm giác bền bỉ. Màn hình cảm ứng 7 inch, hỗ trợ kết nối Bluetooth và hệ thống điều hòa cơ. Không gian nội thất khá khiêm tốn nhưng Wigo vẫn cung cấp chỗ ngồi vừa đủ cho 4 người lớn.

Về vận hành, Toyota Wigo 2024 trang bị động cơ 1.2L, công suất 87 mã lực và mô-men xoắn 113 Nm, đi kèm hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động 4 cấp. Với ưu điểm bền bỉ và tiết kiệm, mẫu xe có mức tiêu thụ nhiên liệu khá ít, chỉ khoảng 5.2 lít/100 km.

Giá xe Mitsubishi Attrage

Từ 380 – 490 triệu đồng.

Cuối cùng là Attage 2024 đến từ nhà Mitsubishi đang được bán mức giá dao động từ 380 đến 490 triệu đồng, tùy từng phiên bản. Đây là mẫu xe 'ngon - bổ - rẻ' đúng nghĩa vì giá thành khá 'mềm' so với phân khúc Sedan cỡ B, tiết kiệm nhiên liệu và có nhiều trang bị thực tế đến người dùng.

Mitsubishi Attrage mang phong cách thiết kế Dynamic Shield đặc trưng của Mitsubishi, tạo cảm giác mạnh mẽ và hiện đại. Đầu xe được trang bị lưới tản nhiệt mạ chrome sáng bóng, kết hợp đèn pha LED cho cảm giác cao cấp dù thuộc phân khúc giá rẻ. Mâm xe hợp kim 15 inch giúp tôn lên vẻ hiện đại.







