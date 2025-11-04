MS 1044: Nam thanh niên nguy kịch vì tai nạn giao thông trên đường đi mua thuốc cho bố nằm liệt đang rất cần sự giúp đỡ
GĐXH – Trên đường đi mua thuốc cho bố bị tai biến, anh Nguyễn Đức Nghĩa không may gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng. Hiện anh vẫn đang trong tình trạng nguy kịch, rất cần sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng để có kinh phí điều trị.
Nằm lặng im trên giường bệnh, cơ thể anh Nguyễn Đức Nghĩa, 30 tuổi ở thôn Cao Xá, xã Thượng Phúc, Hà Nội vẫn gắn những ống truyền chằng chịt, hơi thở yếu ớt nhờ sự chăm sóc của người thân. Mỗi lần bác sĩ vào thăm khám, người mẹ ngồi bên chỉ biết biết gạt nước mắt, nắm chặt tay con trai cầu mong mọi thứ đều ổn.
Nghĩa được chuyển từ Khoa Hồi sức tích cực 2 (Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức) sang Khoa Tim mạch – Lồng ngực sau gần 2 tuần chiến đấu với "tử thần". Anh nhập viện trong tình trạng đa chấn thương nghiêm trọng: chấn thương bụng kín, vỡ gan độ IV, chấn thương ngực kín gây tràn khí màng phổi phải, gãy xương sườn 3–9 bên phải cùng chấn thương sọ não, xuất huyết dưới nhện. Các bác sĩ nhận định đây là một ca rất nặng, phải điều trị tích cực lâu dài và cần trải qua nhiều cuộc phẫu thuật lớn.
Tai nạn xảy ra trong một buổi chiều muộn khi Nghĩa đang trên đường đi mua thuốc cho bố. Bố của anh bị tai biến nằm một chỗ, không còn khả năng lao động. Mẹ anh tuổi đã cao nhưng vẫn phải tần tảo lo chăm sóc cho chồng.
Trước khi gặp nạn, Nghĩa là lao động chính trong gia đình, đi làm thuê để đỡ đần cha mẹ, lo thuốc men cho bố. "Nó thương bố lắm, hôm đó vừa tan ca làm là chạy đi mua thuốc cho ông, ai ngờ lại gặp nạn trên đường" – bà Trần Thị Quyến, mẹ của anh Nghĩa nghẹn ngào. Giờ đây, gia đình anh gần như không còn điểm tựa nào khi anh Nghĩa gặp tai ương.
Mẹ anh sức khỏe yếu, nhiều ngày nay vẫn túc trực bên giường bệnh. Còn anh trai ở nhà vừa chăm bố, vừa lo chạy vạy khắp nơi vay mượn tiền. Tính đến nay, gia đình đã phải vay hơn 120 triệu đồng từ họ hàng, bạn bè để đóng viện phí và mua thuốc điều trị. Nhưng với tình trạng bệnh còn kéo dài, con số ấy vẫn chỉ là khởi đầu.
Người dân thôn Cao Xá ai cũng thương cho hoàn cảnh của Nghĩa. Anh là người hiền lành, hiếu thảo, nhưng chỉ trong chốc lát, tai nạn đã cướp đi sức khỏe của anh, đẩy cả gia đình vào cảnh khốn cùng.
Theo cán bộ công tác xã hội của bệnh viện, đây là một trường hợp đặc biệt khó khăn. Gia đình bệnh nhân gần như không còn nguồn thu nhập nào. Mẹ bệnh nhân lớn tuổi, sức yếu; bố liệt giường; anh trai cũng không thể rời nhà vì phải chăm bố. Bản thân bệnh nhân lại đang trong tình trạng nguy kịch, nếu không được tiếp tục điều trị khó có thể bình phục.
Mong rằng, với sự giúp đỡ của các tấm lòng hảo tâm, anh Nguyễn Đức Nghĩa sẽ có thêm cơ hội được phẫu thuật, chữa trị kịp thời, vượt qua giai đoạn nguy nan.
Mọi sự giúp đỡ gia đình anh Nghĩa - Mã số 1044 xin gửi về:
1. Anh Nguyễn Đức Nghĩa, 30 tuổi ở thôn Cao Xá, xã Thượng Phúc, Hà Nội
2. Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay nhân ái/Giadinh.suckhoedoisong.vn. Đề gửi: Mã số 1044
3. Ủng hộ trực tiếp Chương trình "Vòng tay Nhân ái" tại tòa soạn Báo Sức khỏe và Đời sống. Địa chỉ 138A Giảng Võ, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội. Đề gửi: Mã số 1044
Mọi thắc mắc, xin gửi tới email phuongthuangdxh@gmail.com. Điện thoại: 0975839126/0368127213
4. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) CN Ba Đình – Hà Nội: Tên tài khoản - Báo Sức khỏe và Đời sống. Số tài khoản: 113.000.000.282.
5. Ủng hộ USD qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) CN Ba Đình – Hà Nội: Tên tài khoản - Báo Sức khỏe và Đời sống. Số tài khoản: 118.000.202.194 (USD)
Đề gửi Mã Số 1044
