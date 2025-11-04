MS 1044: Nam thanh niên nguy kịch vì tai nạn giao thông trên đường đi mua thuốc cho bố nằm liệt đang rất cần sự giúp đỡ

MS 1042: Xót xa hoàn cảnh người đàn ông đơn thân chăm mẹ già và con nhỏ gặp tai nạn nghiêm trọng cần tiền ghép sọ não GĐXH – Là trụ cột duy nhất trong gia đình nghèo, một mình anh Tuyến phải chăm mẹ già yếu và hai con nhỏ, trong đó con trai lại bị thiểu năng trí tuệ. Éo le, tai nạn giao thông đã khiến anh hiện nằm liệt một chỗ, cần phẫu thuật ghép sọ não nhưng không có tiền.

Nằm lặng im trên giường bệnh, cơ thể anh Nguyễn Đức Nghĩa, 30 tuổi ở thôn Cao Xá, xã Thượng Phúc, Hà Nội vẫn gắn những ống truyền chằng chịt, hơi thở yếu ớt nhờ sự chăm sóc của người thân. Mỗi lần bác sĩ vào thăm khám, người mẹ ngồi bên chỉ biết biết gạt nước mắt, nắm chặt tay con trai cầu mong mọi thứ đều ổn.

Anh Nghĩa khi mới vào viện bị đa chấn thương phải hồi sức tích cực

Nghĩa được chuyển từ Khoa Hồi sức tích cực 2 (Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức) sang Khoa Tim mạch – Lồng ngực sau gần 2 tuần chiến đấu với "tử thần". Anh nhập viện trong tình trạng đa chấn thương nghiêm trọng: chấn thương bụng kín, vỡ gan độ IV, chấn thương ngực kín gây tràn khí màng phổi phải, gãy xương sườn 3–9 bên phải cùng chấn thương sọ não, xuất huyết dưới nhện. Các bác sĩ nhận định đây là một ca rất nặng, phải điều trị tích cực lâu dài và cần trải qua nhiều cuộc phẫu thuật lớn.

Tai nạn xảy ra trong một buổi chiều muộn khi Nghĩa đang trên đường đi mua thuốc cho bố. Bố của anh bị tai biến nằm một chỗ, không còn khả năng lao động. Mẹ anh tuổi đã cao nhưng vẫn phải tần tảo lo chăm sóc cho chồng.

Trước khi gặp nạn, Nghĩa là lao động chính trong gia đình, đi làm thuê để đỡ đần cha mẹ, lo thuốc men cho bố. "Nó thương bố lắm, hôm đó vừa tan ca làm là chạy đi mua thuốc cho ông, ai ngờ lại gặp nạn trên đường" – bà Trần Thị Quyến, mẹ của anh Nghĩa nghẹn ngào. Giờ đây, gia đình anh gần như không còn điểm tựa nào khi anh Nghĩa gặp tai ương.

Anh Nghĩa đã tỉnh táo lại, nhưng tình trạng còn nguy kịch và cần phải phẫu thuật nên rất cần sự trợ giúp của cộng đồng.

Mẹ anh sức khỏe yếu, nhiều ngày nay vẫn túc trực bên giường bệnh. Còn anh trai ở nhà vừa chăm bố, vừa lo chạy vạy khắp nơi vay mượn tiền. Tính đến nay, gia đình đã phải vay hơn 120 triệu đồng từ họ hàng, bạn bè để đóng viện phí và mua thuốc điều trị. Nhưng với tình trạng bệnh còn kéo dài, con số ấy vẫn chỉ là khởi đầu.

Người dân thôn Cao Xá ai cũng thương cho hoàn cảnh của Nghĩa. Anh là người hiền lành, hiếu thảo, nhưng chỉ trong chốc lát, tai nạn đã cướp đi sức khỏe của anh, đẩy cả gia đình vào cảnh khốn cùng.

Theo cán bộ công tác xã hội của bệnh viện, đây là một trường hợp đặc biệt khó khăn. Gia đình bệnh nhân gần như không còn nguồn thu nhập nào. Mẹ bệnh nhân lớn tuổi, sức yếu; bố liệt giường; anh trai cũng không thể rời nhà vì phải chăm bố. Bản thân bệnh nhân lại đang trong tình trạng nguy kịch, nếu không được tiếp tục điều trị khó có thể bình phục.

Mong rằng, với sự giúp đỡ của các tấm lòng hảo tâm, anh Nguyễn Đức Nghĩa sẽ có thêm cơ hội được phẫu thuật, chữa trị kịp thời, vượt qua giai đoạn nguy nan.

