MS 1046: Xót xa hoàn cảnh của người đàn ông dân tộc Thái nằm liệt sau tai nạn cần sự trợ giúp
GĐXH – Sau tai nạn, người đàn ông dân tộc Thái này phải nằm liệt một chỗ. Không chỉ mất đi khả năng lao động, anh còn đối mặt với biến chứng nguy hiểm cần được phẫu thuật sớm, trong khi gia đình nhiều năm vẫn ở cảnh hộ nghèo.
Trong căn phòng điều trị của Khoa Phẫu thuật Tiết niệu (Bệnh viện Việt Đức), anh Hoàng Văn Kiểm, 38 tuổi - dân tộc Thái ở Bản Mường 1, xã Mường Kim, tỉnh Lai Châu dáng gầy, nằm bất động trên giường bệnh, đôi mắt trũng sâu vì những cơn đau kéo dài.
Anh chưa bao giờ có thể nghĩ được rằng, đời mình lại rơi vào cảnh ngộ như hôm nay – khi mà tất cả hy vọng, ước mơ và tương lai của các con nhỏ đều treo lơ lửng trước biến cố tai nạn lao động ập tới mình.
Sau tai nạn lao động cách đây 3 năm khi đi làm thuê, anh Kiểm bị chấn thương cột sống thắt lưng, yếu liệt hai chân. Từ một người đàn ông khỏe mạnh, gánh vác cho cả gia đình 5 người, giờ anh phải nằm một chỗ vì yếu liệt hai chân. Không chỉ mất đi khả năng lao động, anh Kiểm còn đối mặt trước những biến chứng nguy hiểm từ tai nạn.
Mới đây, khi được gia đình đưa vào Bệnh viện Việt Đức, các bác sĩ đã cho biết, anh bị ứa nước thận hai bên, đau tức hạ vị, tiểu buốt, tiểu khó. Thận và bàng quang đã tổn thương nghiêm trọng. Theo bác sĩ cho biết, nếu không phẫu thuật xử lý sỏi thận và sỏi bàng quang kịp thời, nguy cơ nhiễm trùng nặng, suy thận là rất lớn.
Ở vùng núi xa xôi, gia đình anh chỉ trông vào ít ruộng. Trước anh còn khỏe, vợ chồng anh thi thoảng làm thuê những lúc không đi làm nương, thu nhập bấp bênh. Dù chăm chỉ làm lụng, tằn tiện, gia đình vẫn chưa thoát khỏi cảnh hộ nghèo của xã Mường Kim. Từ khi anh Kiểm nằm liệt một chỗ, chị Lò Thị Thương - vợ anh - trở thành trụ cột kinh tế của cả nhà.
Mỗi khi ra đồng hay đi làm thuê, chị lại mang nỗi lo người chồng không thể tự xoay sở được cùng 4 đứa con nhỏ ở nhà. Con gái lớn của anh chị vừa mới xin đi làm, chưa đỡ đần được bố mẹ, các con còn lại vẫn trong độ tuổi ăn học. Bữa cơm, bữa cháo cũng trở nên chật vật vì không có nguồn thu, kinh tế eo hẹp thêm phần túng bấn.
Nhà anh Kiểm ở quê. Ảnh GDCC
Để có tiền đưa anh xuống bệnh viện tuyến tỉnh rồi chuyển tuyến điều trị, gia đình đã phải vay mượn khắp nơi từ họ hàng, hàng xóm đến những khoản vay nhỏ trong thôn bản. Sau nhiều lần anh Kiểm đi viện, những khoản vay của gia đình mỗi ngày một nhiều.
Nhắc đến vợ con, anh Kiểm chỉ lặng im rồi nhìn xuống đôi chân bất động của mình. Nỗi bất lực mà người đàn ông mạnh mẽ ngày nào không thể nói thành lời. "Tôi chỉ thương vợ và các con…" – anh nghẹn ngào.
Ở bên cạnh giường bệnh của chồng, đôi mắt của chị lúc nào cũng đỏ hoe. Chị chỉ cầu mong chồng sớm khỏe lại, nhưng nỗi lo chi phí điều trị có thể ‘cướp’ mất điều ước đó của chị.
Gia đình chị hiện đang rất cần sự chung tay của bạn đọc. Bởi đến hôm nay, số tiền ấy chẳng còn bao, trong khi chi phí cho ca phẫu thuật sắp tới cũng chưa biết phải xoay sở ở nơi đâu.
Theo cán bộ Phòng Công tác xã hội của bệnh viện, ca phẫu thuật của anh Kiểm cần thực hiện sớm, không thể kéo dài vì mỗi ngày trôi qua là biến chứng lại càng nặng thêm. Người đàn ông ở tuổi 38, lẽ ra đang ở giai đoạn khỏe nhất, gánh vác gia đình nhiều nhất, lại phải nằm một chỗ, phó mặc sự sống vào sự chung tay của cộng đồng.
Mỗi sự sẻ chia dù nhỏ bé cũng là một phép màu với gia đình anh Kiểm trong thời điểm gian khó này. Anh sẽ có cơ hội được phẫu thuật sớm, tránh những biến chứng nguy hiểm và có thể tiếp tục sống bên vợ con.
Mọi sự giúp đỡ gia đình anh Kiểm - Mã số 1046 xin gửi về:
1. Anh Hoàng Văn Kiểm ở Bản Mường 1, Xã Mường Kim, tỉnh Lai Châu
2. Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay nhân ái/Giadinh.suckhoedoisong.vn. Đề gửi: Mã số 1046
3. Ủng hộ trực tiếp Chương trình "Vòng tay Nhân ái" tại tòa soạn Báo Sức khỏe và Đời sống. Địa chỉ 138A Giảng Võ, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội. Đề gửi: Mã số 1046
Mọi thắc mắc, xin gửi tới email phuongthuangdxh@gmail.com. Điện thoại: 0975839126/0982242093
4. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) CN Ba Đình – Hà Nội: Tên tài khoản - Báo Sức khỏe và Đời sống. Số tài khoản: 113.000.000.282.
5. Ủng hộ USD qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) CN Ba Đình – Hà Nội: Tên tài khoản - Báo Sức khỏe và Đời sống. Số tài khoản: 118.000.202.194 (USD)
Đề gửi Mã Số 1046
