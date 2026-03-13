MS 1068: Xót xa cảnh nam sinh lớp 9 người Dao có nguy cơ dang dở giấc mơ đến trường sau tai nạn giao thông vì nhà nghèo

MS 1067: Người đàn ông dân tộc Nùng gặp tai nạn nghiêm trọng cần giúp đỡ GĐXH – Vụ tai nạn nghiêm trọng khiến người đàn ông dân tộc Nùng – Nông Văn Sơn (39 tuổi) ở Cao Bằng bị chấn thương nặng, tính mạng đang bị đe dọa. Đáng lo hơn, gia đình anh hiện không còn đủ khả năng tiếp tục chạy chữa.

Trong căn phòng bệnh của Khoa Phẫu thuật Nhiễm khuẩn, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, cậu bé Lý A Sảng (15 tuổi) – người dân tộc Dao nằm lặng lẽ trên giường bệnh, chân trái vẫn còn cố định sau ca phẫu thuật. Sảng đang theo học tại trường nội trú và luôn nuôi hy vọng tiếp tục con đường học tập.

Nhưng ít ngày trước, trên đường từ trường nội trú về nhà, em không may gặp tai nạn giao thông. Sau khi va chạm với ô tô, Sảng được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu trong tình trạng nguy kịch.

Em A Sảng bị chấn thương nặng ở chân sau tai nạn.

Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán em bị gãy bong sụn tiếp đầu dưới xương đùi trái, kèm nguy cơ tổn thương mạch máu và thần kinh. Sau khi được cấp cứu tạm thời, Sảng được chuyển tuyến khẩn cấp xuống điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Khi tiếp nhận bệnh nhân, các bác sĩ tại bệnh viện đã nhanh chóng hội chẩn và chỉ định phẫu thuật cấp cứu xử lý tổn thương mạch máu ở chân trái. Nhờ can thiệp kịp thời, ca mổ bước đầu giúp bảo tồn chi thể cho bệnh nhân.

Theo các bác sĩ, dù đã được phẫu thuật cấp cứu, quá trình điều trị của Sảng còn dài và em có thể phải trải qua thêm nhiều ca phẫu thuật tiếp theo. TS.BS Phạm Vũ Hùng (Trưởng khoa Nhiễm khuẩn) cho biết, bệnh nhân đã được cắt bỏ xương mác, khâu kín da. Chức năng sau này của bệnh nhân hạn chế vì cắt hết cơ.

Dự kiến, Sảng sẽ được chuyển sang chuyên khoa chấn thương chỉnh hình để tiếp tục điều trị và phục hồi chức năng. Điều này khiến gia đình em gặp nhiều khó khăn khi chi phí điều trị tăng lên từng ngày do thời gian nằm viện kéo dài và cần chăm sóc hậu phẫu.

Bố con A Sảng rất cần sự giúp đỡ của cộng đồng.

Những ngày này, người luôn túc trực bên giường bệnh, ông Lý A Đạt – bố của Sảng vừa lo chăm sóc cho con trai vừa phải xoay sở tiền viện phí cho con. Theo chia sẻ của cán bộ phòng Công tác xã hội của bệnh viện, vì quá khó khăn mà người bố nông dân quanh năm làm nương rẫy ấy đã nhiều lần xin bác sĩ cho con được về nhà.

"Nhà tôi nghèo lắm, làm nương quanh năm cũng chỉ đủ ăn. Con gặp nạn, tôi chỉ biết vay mượn khắp nơi để đưa con đi viện. Giờ chi phí lớn quá, tôi thật sự không biết xoay xở thế nào nữa" - người bố ấy chia sẻ.

Gia đình em thuộc diện hộ nghèo ở vùng quê nghèo xã Nậm Tăm, tỉnh Lai Châu. Sảng là con cả của ông Đạt. Vợ chồng ông đã ly hôn từ nhiều năm trước. Hai em nhỏ sống với mẹ, còn Sảng ở cùng bố trong căn nhà nhỏ ở vùng núi. Cuộc sống chỉ trông vào vài sào nương, mùa được mùa mất nên cả nhà phải chắt chiu từng bữa. Dù khó khăn, ông Đạt vẫn cố gắng cho con đi học nội trú với hy vọng con có thể học hành đến nơi đến chốn.

"Lúc nào tôi cũng nói con cố học để sau đỡ khổ… Ai ngờ tai nạn lại xảy ra thế này", ông nói rồi quay mặt đi lau vội nước mắt.

Việc điều trị của A Sảng sẽ còn thời gian dài.

Sau khi đưa con xuống Hà Nội điều trị, ông Đạt cố gắng vay mượn khắp nơi nhưng chỉ đóng được 10 triệu đồng viện phí ban đầu. Đứng trước chi phí điều trị còn rất lớn, ông nghẹn ngào cho biết, gia đình đang tính xin dừng điều trị vì không còn khả năng xoay xở.

Cậu học trò lớp 9 vùng cao từng nuôi ước mơ tiếp tục học lên để sau này có thể giúp đỡ gia đình. Nhưng giờ đây, em phải đối diện với nguy cơ mất đi cơ hội học tập nếu không được điều trị đầy đủ.

Sự giúp đỡ lúc này, dù nhỏ thôi cũng giúp cậu học trò nghèo vùng cao Lý A Sảng tiếp tục được điều trị, phục hồi chức năng để sớm trở về lớp học và giữ lại tương lai phía trước.

Mọi sự giúp đỡ gia đình em A Sảng - Mã số 1068 xin gửi về: 1. Ông Lý A Đạt ở xã Nậm Tăm, tỉnh Lai Châu. 2. Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay nhân ái/Giadinh.suckhoedoisong.vn. Đề gửi: Mã số 1068 3. Ủng hộ trực tiếp Chương trình "Vòng tay Nhân ái" tại tòa soạn Báo Sức khỏe và Đời sống. Địa chỉ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội. Đề gửi: Mã số 1068 Mọi thắc mắc, xin gửi tới email phuongthuangdxh@gmail.com. Điện thoại: 0975839126/0362999598 4. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) CN Ba Đình – Hà Nội: Tên tài khoản - Báo Sức khỏe và Đời sống. Số tài khoản: 113.000.000.282. 5. Ủng hộ USD qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) CN Ba Đình – Hà Nội: Tên tài khoản - Báo Sức khỏe và Đời sống. Số tài khoản: 118.000.202.194 (USD) Đề gửi Mã Số 1068



