MS 1067: Người đàn ông dân tộc Nùng gặp tai nạn nghiêm trọng cần giúp đỡ
GĐXH – Vụ tai nạn nghiêm trọng khiến người đàn ông dân tộc Nùng – Nông Văn Sơn (39 tuổi) ở Cao Bằng bị chấn thương nặng, tính mạng đang bị đe dọa. Đáng lo hơn, gia đình anh hiện không còn đủ khả năng tiếp tục chạy chữa.
Vào thăm anh Nông Văn Sơn (39 tuổi), người dân tộc Nùng, quê ở Nam Lý, xã Vinh Quý, tỉnh Cao Bằng đang điều trị tại khoa Nội hồi sức Thần kinh (Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức), mọi người đều hết sức lo lắng khi anh đang trong tình trạng hôn mê sâu, cơ thể gắn chằng chịt dây của các thiết bị y tế. Tai nạn nghiêm trọng cùng gia cảnh khốn khó khiến người đàn ông dân tộc Nùng này đang rất cần sự trợ giúp của cộng đồng.
Anh Sơn là trụ cột gia đình thuộc hộ khó khăn nhiều năm nay ở địa phương. Nghiệt ngã ập đến khi anh bất ngờ bị ngã xe máy cách đây ít bữa. Do trời còn đang tối, đường vắng, vụ tai nạn khiến anh chấn thương nặng, bất tỉnh ngay tại chỗ.
Nhờ người dân đi đường phát hiện sớm, anh được đưa vào cấp cứu tại bệnh viện tuyến tỉnh. Tuy nhiên do chấn thương nghiêm trọng, chỉ sau vài giờ cấp cứu, các bác sĩ đã chuyển anh xuống Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức để tiếp tục điều trị.
Theo hồ sơ bệnh án, khi được chuyển tới bệnh viện, anh Sơn đã rơi vào trạng thái hôn mê. Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị chấn thương sọ não nặng gồm: dập não trán trái, xuất huyết dưới nhện, tụ máu quanh bể củ não và giãn não thất.
"Ở bệnh viện, chúng tôi đang tạo điều kiện hết mức, sử dụng các thiết bị và phương tiện tốt nhất để cứu tính mạng cho anh Sơn. Do bệnh nhân nằm điều trị hồi sức nên chi phí rất tốn kém, mỗi ngày khoảng 3–4 triệu đồng. Bệnh nhân cần được theo dõi sát, điều trị bằng kháng sinh, hỗ trợ hô hấp và dinh dưỡng tích cực để duy trì sự sống", bác sĩ khoa Nội hồi sức Thần kinh, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết.
Hiện bệnh nhân phải thở máy và điều trị hồi sức tích cực nên chi phí điều trị ngày càng tăng.
Chị Hoàng Thị Thái, vợ anh Sơn, túc trực ngày đêm bên giường bệnh. Người phụ nữ miền núi lặng lẽ nhìn chồng nằm bất động trên giường bệnh giữa các thiết bị y tế, thỉnh thoảng khẽ nắm tay anh như muốn truyền thêm hơi ấm.
Chị kể, trước khi tai nạn xảy ra, chồng chị khỏe mạnh và chăm chỉ làm lụng để lo cho gia đình. Mọi gánh nặng trong nhà đều do anh gánh vác. Tai nạn bất ngờ khiến cuộc sống gia đình rơi vào bế tắc.
Chị Thái nghẹn ngào: "Vợ chồng tôi quanh năm làm ruộng, tằn tiện cũng chỉ đủ trang trải qua ngày. Anh ấy là người gánh vác mọi việc trong nhà. Hai đứa con còn nhỏ, bố mẹ già yếu, giờ anh nằm một chỗ hôn mê như thế này, tôi lo lắm…", chị Thái nghẹn giọng.
Sống ở vùng quê miền núi khó khăn, gia đình anh Sơn quanh năm chỉ dựa vào vài sào ruộng. Hết mùa vụ, hai vợ chồng lại tranh thủ đi làm thuê. Công việc nặng nhọc, thu nhập bấp bênh nhưng vẫn phải lo sinh hoạt và việc học của các con.
Vợ chồng anh đang nuôi hai con nhỏ – một cháu học lớp 1, một cháu học lớp 7 cùng bố mẹ đã già yếu.
Khi tai nạn bất ngờ xảy ra, gia đình buộc phải vay mượn khắp nơi để đưa anh Sơn đi cấp cứu và điều trị. Việc điều trị trong phòng hồi sức với nhiều thiết bị hỗ trợ khiến chi phí tăng cao, cộng với sinh hoạt đắt đỏ tại Hà Nội khiến cả gia đình lâm vào cảnh khốn đốn.
Đến nay, số tiền vay mượn để đóng viện phí đã hơn 100 triệu đồng là con số quá lớn với gia đình dân tộc sống ở vùng khó khăn như gia đình anh. Người thân, họ hàng đã cố gắng giúp đỡ, nhưng khả năng hỗ trợ cũng chỉ hỗ trợ được phần nào.
Theo thông tin từ Phòng Công tác xã hội – Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, bệnh nhân Nông Văn Sơn đang trong tình trạng nặng và cần điều trị hồi sức tích cực kéo dài. Hiện gia đình bệnh nhân đã hoàn toàn kiệt quệ, không còn khả năng tiếp tục vay mượn để chi trả chi phí điều trị.
Mỗi ngày trôi qua với người vợ và hai đứa con nhỏ đang ở quê là thêm một ngày hi vọng cho người chồng, người cha có thể tỉnh lại. Trong phòng hồi sức, người vợ nghèo chỉ biết nắm chặt tay chồng, lặng lẽ chờ đợi một phép màu.
Mọi sự giúp đỡ gia đình anh Nông Văn Sơn - Mã số 1067 xin gửi về:
1. Anh Nông Văn Sơn ở Nam Lý, xã Vinh Quý, tỉnh Cao Bằng.
2. Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay nhân ái/Giadinh.suckhoedoisong.vn. Đề gửi: Mã số 1067
3. Ủng hộ trực tiếp Chương trình "Vòng tay Nhân ái" tại tòa soạn Báo Sức khỏe và Đời sống. Địa chỉ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội. Đề gửi: Mã số 1067
Mọi thắc mắc, xin gửi tới email phuongthuangdxh@gmail.com. Điện thoại: 0975839126/0915905780
4. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) CN Ba Đình – Hà Nội: Tên tài khoản - Báo Sức khỏe và Đời sống. Số tài khoản: 113.000.000.282.
5. Ủng hộ USD qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) CN Ba Đình – Hà Nội: Tên tài khoản - Báo Sức khỏe và Đời sống. Số tài khoản: 118.000.202.194 (USD)
Đề gửi Mã Số 1067
