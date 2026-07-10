MS 1097: Bé gái 7 tuổi nguy kịch vì bị tường đổ đè trúng người cần sự giúp đỡ để vượt qua ca điều trị nặng

MS 1091: 'Cả đời tôi chỉ biết đầu tắt mặt tối, giờ 2 con bệnh nặng không biết lấy gì cứu con' GĐXH – Câu nói bất lực của người cha nghèo Phạm Xuân Huy ở Hải Phòng khiến người đối diện không khỏi xót xa. Hiện gia đình anh đang đứng trước cảnh cùng lúc gồng gánh chi phí điều trị cho 2 người con mắc bệnh nặng.

Trở vào thăm bé Đinh Thị Hồng Nhung, 7 tuổi – dân tộc Mường ở xóm Chà Đáy, xã Mai Châu, tỉnh Phú Thọ, tất thảy chúng tôi ai cũng lo lắng. Tại Khoa Phẫu thuật Gan mật (Bệnh viện Việt Đức), Nhung vẫn nằm điều trị dưới sự theo dõi sát của các bác sĩ. Cơ thể còn yếu, con mới bắt đầu tập ăn trở lại sau những ngày chỉ truyền dịch và điều trị hồi sức. Những cơn đau vẫn liên tục hành hạ khiến cô bé chỉ biết ôm bụng khóc và kêu đau.

Chị Thanh Tâm - cán bộ Phòng Công tác xã hội của bệnh viện cho biết, bệnh nhi bị đa chấn thương nặng nên quá trình điều trị sẽ còn kéo dài, chi phí cũng sẽ lớn. Đến nay, số tiền điều trị đã vượt quá khả năng chi trả của gia đình, vì vậy bệnh viện mong bé nhận được sự hỗ trợ từ cộng đồng để có thêm điều kiện tiếp tục chữa trị.

Những cơn đau thường xuyên kéo đến với cô bé Nhung

Theo người thân, chiều 23/6, Nhung đang chơi cùng các bạn thì bức tường bất ngờ đổ xuống, đè trúng người. Thời điểm xảy ra tai nạn, bố mẹ của Nhung đều đang đi làm. Nhận được tin báo, hai vợ chồng anh Đinh Công Điệp và chị Hà Thị Lượng (bố mẹ Nhung) vội trở về, đưa con đến bệnh viện tuyến tỉnh cấp cứu rồi chuyển thẳng lên Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức vì bị chấn thương nặng.

Bác sĩ Khoa Phẫu thuật Gan mật (Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức) cho biết, khi nhập viện, bệnh nhi trong tình trạng bụng chướng căng, đau toàn bộ vùng bụng. Qua thăm khám và chẩn đoán, Nhung bị chấn thương bụng kín, vỡ gan độ V, nghi tổn thương tĩnh mạch trên gan, chấn thương lách, đồng thời bị chấn thương ngực kín kèm tràn dịch màng phổi trái.

Ngay sau đó, Nhung được bác sĩ thực hiện dẫn lưu ổ bụng và dẫn lưu màng phổi. Hiện bé vẫn phải điều trị hồi sức tích cực do tình trạng còn rất nặng và theo dõi sát tránh bị biến chứng.

Gia đình Nhung là người dân tộc Mường. Vợ chồng anh Điệp, chị Hà quanh năm làm nương rẫy, thu nhập chỉ đủ trang trải cuộc sống. Ngoài hai con nhỏ, vợ chồng anh chị còn chăm sóc bố mẹ già nên hầu như không có khoản tích lũy. Anh chị biết tiếng Kinh nhưng cũng câu được, câu chăng và phải lắng nghe nhiều lần người nghe mới có thể hiểu hết ý anh muốn nói.

Chia sẻ về hoàn cảnh của mình, anh Điệp cho biết tai nạn xảy đến quá đột ngột khiến cả gia đình rơi vào cảnh bế tắc. Gom góp toàn bộ số tiền trong nhà vẫn không đủ, anh chị phải vay người thân 30 triệu đồng để đưa con xuống Hà Nội cấp cứu. Mới đây, anh chị lại tiếp tục vay thêm 20 triệu đồng để đóng viện phí và chi trả các khoản điều trị ban đầu.

"Hiện giờ con đã tỉnh hơn và bắt đầu ăn được cháo nên vợ chồng tôi mừng lắm. Nhưng bác sĩ nói con còn phải điều trị dài ngày, lại sắp phải phẫu thuật, trong khi gia đình không biết còn có thể vay mượn ở đâu nữa", anh Điệp nghẹn ngào.

Căn nhà tuềnh toàng của anh Điệp. Ảnh GĐCC

Theo các bác sĩ, trường hợp của Nhung có khả năng hồi phục tốt nếu được điều trị kịp thời và đúng chỉ định. Tuy nhiên, chi phí điều trị kéo dài đang trở thành gánh nặng quá lớn đối với gia đình. Bởi vậy, xin hãy dang tay cứu vớt để con có cơ hội được sống, được trở về bản làng với những dãy núi trùng điệp, nơi mà con luôn được sống trong tràn ngập tiếng cười.

Gia đình bé Nhung đang rất cần sự giúp đỡ của cộng đồng