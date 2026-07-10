MS 1097: Bé gái 7 tuổi nguy kịch vì bị tường đổ đè trúng người cần sự giúp đỡ để vượt qua ca điều trị nặng

| Cảnh ngộ
Phương Thuận
Phương Thuận
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH – Một bức tường bất ngờ đổ sập khi đang chơi cùng các bạn đã khiến bé Đinh Thị Hồng Nhung, 7 tuổi, bị đa chấn thương nặng. Hiện con vẫn còn điều trị tích cực, trong khi gia đình rơi vào cảnh bế tắc cùng cực nên rất mong được giúp đỡ.

MS 1097: Bé gái 7 tuổi nguy kịch vì bị tường đổ đè trúng người cần sự giúp đỡ để vượt qua ca điều trị nặng - Ảnh 1.MS 1091: 'Cả đời tôi chỉ biết đầu tắt mặt tối, giờ 2 con bệnh nặng không biết lấy gì cứu con'

GĐXH – Câu nói bất lực của người cha nghèo Phạm Xuân Huy ở Hải Phòng khiến người đối diện không khỏi xót xa. Hiện gia đình anh đang đứng trước cảnh cùng lúc gồng gánh chi phí điều trị cho 2 người con mắc bệnh nặng.

Trở vào thăm bé Đinh Thị Hồng Nhung, 7 tuổi – dân tộc Mường ở xóm Chà Đáy, xã Mai Châu, tỉnh Phú Thọ, tất thảy chúng tôi ai cũng lo lắng. Tại Khoa Phẫu thuật Gan mật (Bệnh viện Việt Đức), Nhung vẫn nằm điều trị dưới sự theo dõi sát của các bác sĩ. Cơ thể còn yếu, con mới bắt đầu tập ăn trở lại sau những ngày chỉ truyền dịch và điều trị hồi sức. Những cơn đau vẫn liên tục hành hạ khiến cô bé chỉ biết ôm bụng khóc và kêu đau.

Chị Thanh Tâm - cán bộ Phòng Công tác xã hội của bệnh viện cho biết, bệnh nhi bị đa chấn thương nặng nên quá trình điều trị sẽ còn kéo dài, chi phí cũng sẽ lớn. Đến nay, số tiền điều trị đã vượt quá khả năng chi trả của gia đình, vì vậy bệnh viện mong bé nhận được sự hỗ trợ từ cộng đồng để có thêm điều kiện tiếp tục chữa trị.

Bé gái 7 tuổi nguy kịch vì bị tường đổ đè trúng người cần sự giúp đỡ để vượt qua ca điều trị nặng - Ảnh 1.

Những cơn đau thường xuyên kéo đến với cô bé Nhung

Theo người thân, chiều 23/6, Nhung đang chơi cùng các bạn thì bức tường bất ngờ đổ xuống, đè trúng người. Thời điểm xảy ra tai nạn, bố mẹ của Nhung đều đang đi làm. Nhận được tin báo, hai vợ chồng anh Đinh Công Điệp và chị Hà Thị Lượng (bố mẹ Nhung) vội trở về, đưa con đến bệnh viện tuyến tỉnh cấp cứu rồi chuyển thẳng lên Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức vì bị chấn thương nặng.

Bác sĩ Khoa Phẫu thuật Gan mật (Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức) cho biết, khi nhập viện, bệnh nhi trong tình trạng bụng chướng căng, đau toàn bộ vùng bụng. Qua thăm khám và chẩn đoán, Nhung bị chấn thương bụng kín, vỡ gan độ V, nghi tổn thương tĩnh mạch trên gan, chấn thương lách, đồng thời bị chấn thương ngực kín kèm tràn dịch màng phổi trái.

Ngay sau đó, Nhung được bác sĩ thực hiện dẫn lưu ổ bụng và dẫn lưu màng phổi. Hiện bé vẫn phải điều trị hồi sức tích cực do tình trạng còn rất nặng và theo dõi sát tránh bị biến chứng.

Bé gái 7 tuổi nguy kịch vì bị tường đổ đè trúng người cần sự giúp đỡ để vượt qua ca điều trị nặng - Ảnh 2.
Bé gái 7 tuổi nguy kịch vì bị tường đổ đè trúng người cần sự giúp đỡ để vượt qua ca điều trị nặng - Ảnh 3.

Gia đình Nhung là người dân tộc Mường. Vợ chồng anh Điệp, chị Hà quanh năm làm nương rẫy, thu nhập chỉ đủ trang trải cuộc sống. Ngoài hai con nhỏ, vợ chồng anh chị còn chăm sóc bố mẹ già nên hầu như không có khoản tích lũy. Anh chị biết tiếng Kinh nhưng cũng câu được, câu chăng và phải lắng nghe nhiều lần người nghe mới có thể hiểu hết ý anh muốn nói.

Chia sẻ về hoàn cảnh của mình, anh Điệp cho biết tai nạn xảy đến quá đột ngột khiến cả gia đình rơi vào cảnh bế tắc. Gom góp toàn bộ số tiền trong nhà vẫn không đủ, anh chị phải vay người thân 30 triệu đồng để đưa con xuống Hà Nội cấp cứu. Mới đây, anh chị lại tiếp tục vay thêm 20 triệu đồng để đóng viện phí và chi trả các khoản điều trị ban đầu.

"Hiện giờ con đã tỉnh hơn và bắt đầu ăn được cháo nên vợ chồng tôi mừng lắm. Nhưng bác sĩ nói con còn phải điều trị dài ngày, lại sắp phải phẫu thuật, trong khi gia đình không biết còn có thể vay mượn ở đâu nữa", anh Điệp nghẹn ngào.

Bé gái 7 tuổi nguy kịch vì bị tường đổ đè trúng người cần sự giúp đỡ để vượt qua ca điều trị nặng - Ảnh 4.
Bé gái 7 tuổi nguy kịch vì bị tường đổ đè trúng người cần sự giúp đỡ để vượt qua ca điều trị nặng - Ảnh 5.
Bé gái 7 tuổi nguy kịch vì bị tường đổ đè trúng người cần sự giúp đỡ để vượt qua ca điều trị nặng - Ảnh 6.

Căn nhà tuềnh toàng của anh Điệp. Ảnh GĐCC

Theo các bác sĩ, trường hợp của Nhung có khả năng hồi phục tốt nếu được điều trị kịp thời và đúng chỉ định. Tuy nhiên, chi phí điều trị kéo dài đang trở thành gánh nặng quá lớn đối với gia đình. Bởi vậy, xin hãy dang tay cứu vớt để con có cơ hội được sống, được trở về bản làng với những dãy núi trùng điệp, nơi mà con luôn được sống trong tràn ngập tiếng cười.

Bé gái 7 tuổi nguy kịch vì bị tường đổ đè trúng người cần sự giúp đỡ để vượt qua ca điều trị nặng - Ảnh 7.

Gia đình bé Nhung đang rất cần sự giúp đỡ của cộng đồng

Mọi sự giúp đỡ gia đình bé Nhung - Mã số 1097 xin gửi về:

1. Anh Đinh Công Điệp ở xóm Chà Đáy, xã Mai Châu, tỉnh Phú Thọ

2. Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay nhân ái/Giadinh.suckhoedoisong.vn. Đề gửi: Mã số 1097

3. Ủng hộ trực tiếp Chương trình "Vòng tay Nhân ái" tại tòa soạn Báo Sức khỏe và Đời sống. Địa chỉ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội. Đề gửi: Mã số 1097

Mọi thắc mắc, xin gửi tới email phuongthuangdxh@gmail.com. Điện thoại: 0975839126/0355348607

4. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) CN Ba Đình – Hà Nội: Tên tài khoản - Báo Sức khỏe và Đời sống. Số tài khoản: 113.000.000.282.

5. Ủng hộ USD qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) CN Ba Đình – Hà Nội: Tên tài khoản - Báo Sức khỏe và Đời sống. Số tài khoản: 118.000.202.194 (USD)

Đề gửi: Mã Số 1097

Bé gái 7 tuổi nguy kịch vì bị tường đổ đè trúng người cần sự giúp đỡ để vượt qua ca điều trị nặng - Ảnh 8.
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

MS 1093: Người phụ nữ nghèo '3 không' ở Ninh Bình chật vật chống chọi với bệnh tật cần sự trợ giúp

MS 1093: Người phụ nữ nghèo '3 không' ở Ninh Bình chật vật chống chọi với bệnh tật cần sự trợ giúp

Cảnh ngộ -

GĐXH - Ở tuổi 68, khi nhiều người được quây quần bên con cháu, bà Lê Thị Mây ở xóm 1 Phú Thọ, xã Nghĩa Lâm, tỉnh Ninh Bình lại lặng lẽ sống một mình trong căn nhà đã xuống cấp. Người phụ nữ ‘3 không’ ấy đang rất cần sự trợ giúp khi mỗi ngày qua chật vật chống chọi với bệnh tật.

MS 1090: Trên đường thăm hai con nhỏ, người cha trẻ gặp nạn nguy kịch, mẹ già bất lực trước chi phí điều trị

MS 1090: Trên đường thăm hai con nhỏ, người cha trẻ gặp nạn nguy kịch, mẹ già bất lực trước chi phí điều trị

Vòng tay nhân ái -

GĐXH – Tai nạn giao thông bất ngờ đã khiến anh Nguyễn Trung Hiếu, 24 tuổi, ở Phú Thái (Hải Phòng) bị đa chấn thương. Anh đang có chỉ định phải phẫu thuật, nhưng người mẹ già đang đứng trước gánh nặng viện phí nên rất cần sự giúp đỡ của cộng đồng.

MS 1089: Bố câm điếc, nam sinh 16 tuổi cần phẫu thuật gấp sau tai nạn, gia đình lao đao vì không đủ tiền điều trị

MS 1089: Bố câm điếc, nam sinh 16 tuổi cần phẫu thuật gấp sau tai nạn, gia đình lao đao vì không đủ tiền điều trị

Cảnh ngộ -

GĐXH - Tai nạn giao thông bất ngờ đã khiến em Khanh bị chấn thương vùng hàm mặt, cần phải phẫu thuật. Tuy nhiên, gia cảnh của Khanh vốn khó khăn, nhiều năm nay mẹ em chật vật lo cho cả gia đình khi bố bị câm điếc bẩm sinh, nay lại thêm gánh nặng chi phí điều trị.

MS 1087: Xót xa trước thân hình ‘không trọn vẹn’ của người đàn ông dân tộc Thái, giờ lại bế tắc vì không tiền chạy chữa bệnh

MS 1087: Xót xa trước thân hình ‘không trọn vẹn’ của người đàn ông dân tộc Thái, giờ lại bế tắc vì không tiền chạy chữa bệnh

Vòng tay nhân ái -

GĐXH - Sinh ra với dị tật cột sống bẩm sinh, anh Quàng Văn Hảo, 36 tuổi, người dân tộc Thái đã phải sống chung với bệnh tật suốt nhiều năm. Sức khỏe nay anh suy yếu khi mắc thêm bệnh, trong khi gia đình khó khăn, không đủ chi phí chạy chữa.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.