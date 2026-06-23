MS 1093: Người phụ nữ nghèo '3 không' ở Ninh Bình chật vật chống chọi với bệnh tật cần sự trợ giúp
GĐXH - Ở tuổi 68, khi nhiều người được quây quần bên con cháu, bà Lê Thị Mây ở xóm 1 Phú Thọ, xã Nghĩa Lâm, tỉnh Ninh Bình lại lặng lẽ sống một mình trong căn nhà đã xuống cấp. Người phụ nữ ‘3 không’ ấy đang rất cần sự trợ giúp khi mỗi ngày qua chật vật chống chọi với bệnh tật.
Bà Mây không chồng, không con, không người thân cận kề thường xuyên chăm sóc. Cuộc sống của bà là những chuỗi ngày dài với nỗi lo cơm áo thường trực và chống chọi với bệnh tật.
Phía sau cánh cửa gỗ ọp ẹp đã mục theo thời gian trong căn nhà cũ kỹ, hình ảnh người phụ nữ gầy trơ xương, quằn quại đau đớn khiến những người đối diện thật xót xa.
Nhiều năm nay, bà Mây đã phải vật lộn với nhiều bệnh như suy van tim, bệnh mạch vành, thiếu máu cơ tim cục bộ, hở van tim độ 3 và tiểu đường. Những căn bệnh ấy không chỉ khiến sức khỏe của bà suy giảm nghiêm trọng mà còn đẩy cuộc sống vốn đã khó khăn của bà vào cảnh bế tắc.
"Có những ngày trái gió trở trời, cô Mây gần như không thể tự lo sinh hoạt được. Cơ thể mệt mỏi, đau nhức nhưng vẫn phải tự chăm sóc bản thân vì không có người thân bên cạnh" – chị Vũ Thị Như Hoa, Phó Chủ tịch UBMTTQVN xã, Chủ tịch Hội LHPN xã Nghĩa Lâm cho biết.
16 năm qua, bà Mây sống đơn thân trong hoàn cảnh thiếu thốn đủ bề. Khi còn sức khỏe, bà Mây luôn tảo tần để lo cho cuộc sống của mình. Tuổi ngày một cao, sức khỏe thêm suy yếu đã khiến bà không còn khả năng lao động để tạo ra thu nhập. Trong khi đó, việc điều trị bệnh phải duy trì thường xuyên với nhiều loại thuốc khác nhau, chi phí tốn kém.
Với người phụ nữ nghèo này, mỗi lần đi tái khám là một lần lo lắng. Tiền thuốc, tiền đi lại cùng những chi phí sinh hoạt hàng ngày đã trở thành gánh nặng, vượt quá khả năng lo liệu của bà.
Chia sẻ về hoàn cảnh của bà Mây, chị Vũ Thị Như Hoa cho biết thêm, bà Mây thuộc diện hộ nghèo nhiều năm tại địa phương. Những năm gần đây, cuộc sống của bà Mây chủ yếu trông chờ vào chút tiền trợ cấp từ Nhà nước và sự đùm bọc của bà con láng giềng. Thế nhưng, trước tình trạng bệnh tật kéo dài, những khoản hỗ trợ ấy vẫn chưa thể giúp bà vơi bớt đi khó khăn khi bệnh tật bủa vây.
Dù sức khỏe suy yếu, bà vẫn cố gắng vượt qua những cơn đau, chắt chiu từng đồng để mua thuốc, để được tiếp tục nhìn thấy những điều bình dị nhất của cuộc đời.
Điều bà mong mỏi nhất lúc này không có gì lớn lao mà đơn giản chỉ đủ điều kiện để tiếp tục điều trị bệnh, giữ gìn sức khỏe và sống những năm tháng tuổi già bớt nhọc nhằn hơn.
Với hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ấy, mỗi sự sẻ chia dù nhỏ bé cũng mang một ý nghĩa lớn với bà Mây. Đó không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất để có điều kiện chữa bệnh, trang trải cuộc sống mà là nguồn động viên tinh thần quý giá để người phụ nữ đơn thân ấy có thêm nghị lực vượt qua nghịch cảnh.
Mọi sự giúp đỡ gia đình bà Mây - Mã số 1093 xin gửi về:
1. Bà Lê Thị Mây ở xóm 1 Phú Thọ, xã Nghĩa Lâm, tỉnh Ninh Bình
2. Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay nhân ái/Giadinh.suckhoedoisong.vn. Đề gửi: Mã số 1093
3. Ủng hộ trực tiếp Chương trình "Vòng tay Nhân ái" tại tòa soạn Báo Sức khỏe và Đời sống. Địa chỉ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội. Đề gửi: Mã số 1093
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4. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) CN Ba Đình – Hà Nội: Tên tài khoản - Báo Sức khỏe và Đời sống. Số tài khoản: 113.000.000.282.
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