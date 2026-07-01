MS 1095: Xót thương gia cảnh cô gái mắc bệnh xương thủy tinh, cha bị liệt sau tai nạn

MS 1093: Người phụ nữ nghèo '3 không' ở Ninh Bình chật vật chống chọi với bệnh tật cần sự trợ giúp GĐXH - Ở tuổi 68, khi nhiều người được quây quần bên con cháu, bà Lê Thị Mây ở xóm 1 Phú Thọ, xã Nghĩa Lâm, tỉnh Ninh Bình lại lặng lẽ sống một mình trong căn nhà đã xuống cấp. Người phụ nữ ‘3 không’ ấy đang rất cần sự trợ giúp khi mỗi ngày qua chật vật chống chọi với bệnh tật.

Căn bệnh xương thủy tinh bẩm sinh khiến xương của em Đào Thị Hà (22 tuổi, xã Yên Lạc, tỉnh Phú Thọ) rất giòn. Hai chân teo nhỏ khiến việc đi lại của Hà khó khăn. Dù không được như những người bình thường khác, nhưng Hà luôn cố gắng vươn lên chính bản thân mình. Hà hiện theo học tiếng Hàn tại Trường Cao đẳng quốc tế Hà Nội.

Thời gian gần đây, Hà thường xuyên đau vùng hông và thắt lưng trái. Ban đầu chỉ là những cơn đau âm ỉ, nhưng càng về sau càng dữ dội, gia đình đưa em đến bệnh viện Hữu nghị Việt Đức thăm khám.

Em Hà bị căn bệnh xương thủy tinh bẩm sinh

Các bác sĩ khoa Phẫu thuật Tiết niệu xác định, Hà bị teo, hẹp niệu quản trái kèm sỏi niệu quản và có chỉ định phẫu thuật. Tuy nhiên, do mắc bệnh xương thủy tinh bẩm sinh, quá trình can thiệp cho Hà được đánh giá sẽ có những khó khăn. Sau mổ, Hà cũng cần được theo dõi lâu dài để ổn định sức khỏe, tránh nguy cơ tái phát.

Điều khiến người mẹ trăn trở không chỉ là ca phẫu thuật sắp tới của con gái, mà còn là hoàn cảnh gia đình nhiều năm nay liên tiếp đối mặt với biến cố, kinh tế gia đình đã kiệt quệ.

Theo chia sẻ của bà Vũ Thị Thơ – mẹ của Hà, chồng bà từ chỗ là lao động chính trong gia đình mất đi khả năng đi lại sau tai nạn lao động mấy năm trước. Mọi sinh hoạt hiện giờ đều phải nhờ người thân chăm sóc.

Từ đó đến nay, mọi gánh nặng kinh tế gần như dồn lên vai bà Thơ. Một mình bà vừa chăm chồng, vừa chăm con gái mắc bệnh bẩm sinh. Dưới Hà còn một em trai cũng đang theo học trường Cao đẳng.

Hiện tại Hà đang rất cần kinh phí để có thể phẫu thuật

Kinh tế gia đình bà Thơ luôn ở cảnh thiếu trước hụt sau, chỉ phụ thuộc vào vài sào ruộng. Số tiền bà kiếm được chỉ đủ trang trải những chi phí tối thiểu, còn thuốc men và viện phí luôn là nỗi lo thường trực. Nhiều năm, gia đình thuộc diện hộ nghèo ở địa phương.

Lần nhập viện này của Hà, mọi chi phí điều trị, bà Thơ đều phải chạy vạy vay mượn từ người thân và hàng xóm. Trong khi đó, quá trình điều trị vẫn còn kéo dài, đồng nghĩa với việc gánh nặng tài chính chưa biết đến khi nào mới vơi bớt.

Những ngày ở bệnh viện, bà Thơ gần như không có phút nào được nghỉ. Bà tất tả chăm con, rồi lại tranh thủ lo xoay sở tiền thuốc thang cho chồng. Điều bà mong mỏi nhất lúc này là con gái có thể vượt qua ca phẫu thuật an toàn, bớt những cơn đau để cuộc sống của cả gia đình nhẹ nhõm hơn.

Gia đình bà Thơ đang rất cần sự chung tay của cộng đồng

Trước hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của cô gái xương thủy tinh Đào Thị Hà, chuyên trang Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) mong bạn đọc, nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ để cho Hà điều trị, vượt qua bệnh tật.

Mọi sự giúp đỡ gia đình em Đào Thị Hà - Mã số 1095 xin gửi về: 1. Đào Thị Hà ở xã Yên Lạc, tỉnh Phú Thọ 2. Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay nhân ái/Giadinh.suckhoedoisong.vn. Đề gửi: Mã số 1095 3. Ủng hộ trực tiếp Chương trình "Vòng tay Nhân ái" tại tòa soạn Báo Sức khỏe và Đời sống. Địa chỉ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội. Đề gửi: Mã số 1095 Mọi thắc mắc, xin gửi tới email phuongthuangdxh@gmail.com. Điện thoại: 0975839126/0328242258 4. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) CN Ba Đình – Hà Nội: Tên tài khoản - Báo Sức khỏe và Đời sống. Số tài khoản: 113.000.000.282. 5. Ủng hộ USD qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) CN Ba Đình – Hà Nội: Tên tài khoản - Báo Sức khỏe và Đời sống. Số tài khoản: 118.000.202.194 (USD) Đề gửi: Mã Số 1095



