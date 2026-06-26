MS 1094: Chàng trai người H'Mông nghèo bị mắc bệnh hiểm nghèo cần sự trợ giúp
GĐXH - Từng mong đi làm để phụ giúp cha mẹ nuôi các em, Vàng A Sáng không ngờ mình lại trở thành gánh nặng của cả gia đình khi mắc áp xe nội sọ. Sau ca phẫu thuật, A Sáng vẫn cần điều trị dài ngày, trong khi gia đình nghèo đã kiệt quệ vì viện phí.
Hoàn cảnh mà chúng tôi nhắc đến đây là Vàng A Sáng, 20 tuổi - người dân tộc H'Mông, ở xã Hoàng Liên, khu vực Bản Hồ, tỉnh Lào Cai. Hiện Sáng đang điều trị tại Khoa Phẫu thuật Thần kinh 1, Bệnh viện Việt Đức.
Ngày rời đơn vị, Sáng chỉ có một dự định rất giản dị là tìm được một công việc ổn định, kiếm thêm chút tiền để phụ cho bố mẹ nuôi em. Thế nhưng, chưa kịp gửi đồng lương đầu tiên về nhà thì Sáng đã phải nhập viện vì những cơn đau đầu dữ dội kéo dài.
Theo các bác sĩ, A Sáng vào viện trong tình trạng đau đầu, buồn nôn liên tục. Qua thăm khám và các chỉ định cần thiết, bác sĩ cho biết Sáng bị áp xe và u hạt nội sọ - căn bệnh nguy hiểm cần can thiệp phẫu thuật khẩn cấp.
Để cứu tính mạng cho A Sáng, các bác sĩ đã thực hiện phẫu thuật và dẫn lưu ổ áp xe. Sau ca mổ, Sáng đã tỉnh nhưng vẫn phải truyền dịch, dùng kháng sinh liều cao và tiếp tục theo dõi sát vì nguy cơ tái phát còn lớn.
Ở bên cạnh giường bệnh của con, anh Vàng A Mềnh – bố của Vàng A Sáng gần như không rời nửa bước. Anh liên tục giữ lấy cơ thể con mình vì nhiều lúc A Sáng kêu đau. Mỗi khi tỉnh táo hơn sau những cơn đau ấy, Sáng lại hỏi: "Con nằm đây lâu thế này, tiền đâu để chữa". Người bố cũng chỉ biết quay đi, nén lau nước mắt.
Gia đình anh Mềnh thuộc diện khó khăn ở địa phương. Nhà đông con, không có ruộng nương cũng chẳng có trâu bò, tài sản gì đáng giá… Cả nhà anh chỉ trông vào thu nhập bấp bênh, ai thuê gì làm nấy.
Căn nhà tuềnh toàng của gia đình a Mềnh ở quê nhà. Ảnh GDCC
Là con thứ 4 trong gia đình 5 anh chị em, Sáng hiểu được nỗi vất vả của cha mẹ nên sau khi học sau khi học hết lớp 12 quyết định nhập ngũ. Những khoản phụ cấp ít ỏi trong thời gian quân ngũ, Sáng vẫn chắt chiu để gửi về nhà phụ bố mẹ nuôi em.
Hoàn thành nghĩa vụ quân sự, Sáng nhanh chóng xin đi làm với mong muốn gia đình bớt đi một miệng ăn, bố mẹ có tiền lo cho em đến trường. Thế nhưng, khi cuộc sống vừa le lói hy vọng, bệnh tật lại ập đến với chàng trai nghèo người H’Mông này.
Ban đầu là những cơn sốt, đau đầu kéo dài. Gia đình cũng chỉ nghĩ đơn giản là Sáng bị cảm thông thường, nên mua thuốc về uống và phần cũng vì nhà nghèo nên chưa muốn đi khám. Đến khi các cơn đau đến ngày nhiều hơn, Sáng mới được đưa đi viện và gia đình bàng hoàng nhận kết quả từ bác sĩ.
Cuộc sống vốn đã chật vật, luôn ở cảnh thiếu trước hụt sau, vợ chồng anh Mềnh đã phải vay mượn khắp nơi để lo cho con. Với một gia đình đông con, quanh năm làm thuê không có tích lũy, mỗi khoản tiền viện phí hay chi phí sinh hoạt đắt đỏ dưới thủ đô đều trở thành gánh nặng. Trong khi đó, theo các bác sĩ, việc điều trị của Sáng còn dài. Sáng cần theo dõi sát sao để hạn chế nguy cơ tái phát cao.
Điều gia đình Sáng lo nhất không chỉ là khoản nợ mỗi ngày một lớn dần mà là cả tương lai của cậu con trai mới sang tuổi 20. Ước mong giản đơn của Sáng là có thêm tiền phụ gia đình giờ đây phải gác lại, nhường chỗ cho cuộc chiến giành lại sức khỏe. Gia đình A Sáng thời điểm này rất cần sự chung tay của cộng đồng để việc điều trị không bị đứt quãng.
Mọi sự giúp đỡ gia đình em Vàng A Sáng - Mã số 1094 xin gửi về:
1. Vàng A Sáng ở xã Hoàng Liên, khu vực Bản Hồ, tỉnh Lào Cai
2. Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay nhân ái/Giadinh.suckhoedoisong.vn. Đề gửi: Mã số 1094
3. Ủng hộ trực tiếp Chương trình "Vòng tay Nhân ái" tại tòa soạn Báo Sức khỏe và Đời sống. Địa chỉ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội. Đề gửi: Mã số 1094
Mọi thắc mắc, xin gửi tới email phuongthuangdxh@gmail.com. Điện thoại: 0975839126/0817511058
4. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) CN Ba Đình – Hà Nội: Tên tài khoản - Báo Sức khỏe và Đời sống. Số tài khoản: 113.000.000.282.
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