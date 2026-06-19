MS 1092: Bé gái 7 tuổi chỉ nặng hơn 12 kilogram vì bệnh tim bẩm sinh mong được điều trị

MS 1091: 'Cả đời tôi chỉ biết đầu tắt mặt tối, giờ 2 con bệnh nặng không biết lấy gì cứu con' GĐXH – Câu nói bất lực của người cha nghèo Phạm Xuân Huy ở Hải Phòng khiến người đối diện không khỏi xót xa. Hiện gia đình anh đang đứng trước cảnh cùng lúc gồng gánh chi phí điều trị cho 2 người con mắc bệnh nặng.

Đó là ước mong giản dị nhưng cũng đầy day dứt của chị Nguyễn Thị Minh Phượng (SN 1981), mẹ bé Phạm Thị Thu Thảo, cô bé 7 tuổi đang chống chọi với căn bệnh tim bẩm sinh trong hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn.

Tới làng Ngô Xá Thanh Lê, xã Triệu Cơ, tỉnh Quảng Trị hỏi tìm nhà anh Phạm Lệ và chị Nguyễn Thị Minh Phượng (SN 1981) thuộc diện hộ gia đình nghèo có con gái nhỏ bị mắc bệnh tim bẩm sinh thì được chỉ đường kèm câu nói "Nhà hai vợ chồng đó phải thuộc diện hộ đói mới đúng với tình cảnh bệnh tật liên miên và tai nạn…".

Bé Thảo bị bệnh tim bẩm sinh đang cần được phẫu thuật

Sinh năm 2019, một tuần sau khi chào đời, bé Phạm Thị Thu Thảo khóc không ra tiếng. Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị, bé được chẩn đoán xác định bị mắc bệnh tim. Các bác sĩ cho biết bé cần được theo dõi và chờ đến thời điểm đủ điều kiện về thể trạng, cân nặng và sức khỏe để có thể thực hiện phẫu thuật. Nhiều năm trôi qua, sức khỏe của bé Thảo vẫn bị căn bệnh âm thầm bào mòn.

Năm nay đã 7 tuổi nhưng bé Phạm Thị Thu Thảo có cân nặng chỉ khoảng 12 kilogram. Do ảnh hưởng của bệnh tim bẩm sinh, Thảo thường hay bị mệt và khó thở, ăn uống kém nên gầy yếu, xanh xao. Những hoạt động bình thường như ăn, học, chơi đùa cũng khiến em nhanh chóng kiệt sức.

Nhìn con gái ốm yếu, vợ chồng chị Phượng không khỏi xót xa nhưng lực bất tòng tâm vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn.

Trước đó, anh trai thứ hai của bé gặp tai nạn giao thông đã qua đời ở tuổi 18 trong năm 2018. Nỗi đau mất con chưa kịp nguôi ngoai thì một năm sau, bé Thu Thảo chào đời với căn bệnh tim bẩm sinh.

Cán bộ ngành Giáo dục và Đào tạo thăm hỏi và động viên gia đình bé Phạm Thị Thu Thảo.

Là hộ nông dân nhưng gia đình chị Phượng không có ruộng đất sản xuất. Gia đình chủ yếu sống bằng những công việc làm thuê theo thời vụ, ai thuê gì làm nấy. Thế nhưng bệnh tật triền miên khiến nguồn thu nhập vốn đã ít ỏi càng trở nên bấp bênh.

Anh Lệ thường xuyên nằm viện vì bệnh mắt, bệnh xơ gan, phẫu thuật thay đốt sống bị thoái hóa. Còn chị Phượng bị bệnh ung thư tuyến giáp.

Chị Phượng cũng đang phải điều trị về bệnh ung thư tuyến giáp (ảnh giấy chứng nhận phẫu thuật).

Éo le hơn khi trong nhà chị Phượng hiện có bà nội đã 82 tuổi cần được chăm sóc. Ngoài ra, vợ chồng anh chị còn nuôi người con trai sinh năm 2022 cùng cháu trai sinh năm 2022 - con của người con trai đã mất sau vụ tai nạn giao thông.

Từng ấy con người cùng trông chờ vào đôi vai vốn đã oằn nặng bởi bệnh tật và nghèo khó của hai vợ chồng nên điều kiện càng khốn khó.

Điều day dứt và cũng lo lắng nhất của vợ chồng anh lúc này là bệnh tim của bé Thu Thảo ngày một nặng mà chưa được điều trị dứt điểm. Vợ chồng chị Phượng rất mong qua sự kết nối của báo chí sẽ nhận được sự trợ giúp từ bạn đọc gần xa, tấm lòng hảo tâm để có điều kiện điều trị bệnh tim bẩm sinh của con gái nhỏ.

"Em ước mơ bé Thảo được chữa khỏi bệnh là khỏe mạnh, nhanh nhẹn, hoạt bát để học tốt như các bạn khác", chị Nguyễn Thị Minh Phượng nói.

Mọi sự giúp đỡ gia đình chị Phượng - Mã số 1092 xin gửi về: 1. Chị Nguyễn Thị Minh Phượng ở làng Ngô Xá Thanh Lê, xã Triệu Cơ, tỉnh Quảng Trị. 2. Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay nhân ái/Giadinh.suckhoedoisong.vn. Đề gửi: Mã số 1092 3. Ủng hộ trực tiếp Chương trình "Vòng tay Nhân ái" tại tòa soạn Báo Sức khỏe và Đời sống. Địa chỉ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội. Đề gửi: Mã số 1092 Mọi thắc mắc, xin gửi tới email phuongthuangdxh@gmail.com. Điện thoại: 0975839126/0886426135 4. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) CN Ba Đình – Hà Nội: Tên tài khoản - Báo Sức khỏe và Đời sống. Số tài khoản: 113.000.000.282. 5. Ủng hộ USD qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) CN Ba Đình – Hà Nội: Tên tài khoản - Báo Sức khỏe và Đời sống. Số tài khoản: 118.000.202.194 (USD) Đề gửi Mã Số 1092

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