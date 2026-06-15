MS 1091: 'Cả đời tôi chỉ biết đầu tắt mặt tối, giờ 2 con bệnh nặng không biết lấy gì cứu con'

MS 1090: Trên đường thăm hai con nhỏ, người cha trẻ gặp nạn nguy kịch, mẹ già bất lực trước chi phí điều trị GĐXH – Tai nạn giao thông bất ngờ đã khiến anh Nguyễn Trung Hiếu, 24 tuổi, ở Phú Thái (Hải Phòng) bị đa chấn thương. Anh đang có chỉ định phải phẫu thuật, nhưng người mẹ già đang đứng trước gánh nặng viện phí nên rất cần sự giúp đỡ của cộng đồng.

Ở một góc nhỏ của thôn Bắc Bình, xã Nguyễn Bình Khiêm, TP. Hải Phòng, nhắc đến gia đình anh Phạm Xuân Huy (SN 1983) và chị Đinh Thị Thanh Tấm (SN 1981), ai nấy đều không khỏi thương cảm. Bệnh tật liên tiếp ập xuống đã cướp đi sự bình yên vốn đã ít ỏi của tổ ấm nhỏ ấy. Gia đình anh Huy đang phải gồng mình chống chọi với cơn bão giông lớn nhất của cuộc đời.

Khi nhắc đến các con, anh Huy không giấu nổi sự mệt mỏi và bất lực trong giọng nói. Anh tâm sự, cả đời mình chỉ quanh quẩn ở quê nhà, làm đủ nghề tự do, ai thuê gì làm nấy để nuôi gia đình. Thế nhưng giờ đây, số phận trớ trêu bắt anh phải gửi đứa con cả sinh năm 2005 vào tận miền Nam điều trị.

Bé Chương đang vào đợt truyền hóa chất

Theo lời anh Huy, con gái lớn của anh phát bệnh từ cuối năm lớp 10. Cháu mắc cùng lúc bệnh tim và thần kinh, phải điều trị kéo dài. Nhiều loại thuốc nằm ngoài danh mục bảo hiểm y tế chi trả khiến gia đình nhiều năm nay chật vật.

Nhưng nỗi đau lớn nhất lúc này là bé Phạm Xuân Chương – người con út của anh chị mới 6 tuổi - cũng lâm bạo bệnh. Ngày con kết thúc mẫu giáo, chuẩn bị bước vào lớp 1 vốn phải là những ngày vui nhất thì nay lại là chuỗi ngày vật vã trên giường bệnh để giành giật sự sống.

Cuối tháng 3 vừa qua, Chương bất ngờ xuất hiện hai khối hạch lớn ở vùng cổ. Sau khi thăm khám, các bác sĩ chẩn đoán bé mắc u lympho ác tính. Vì tuổi còn quá nhỏ, bé chưa thể áp dụng một số phương pháp điều trị khác mà hiện chủ yếu được điều trị bằng hóa chất. Đến nay, con đang vào hóa trị thuốc đợt thứ ba.

Gia đình không thể cùng lúc vừa vào miền Nam chăm con lớn, vừa ở Hà Nội chăm sóc con út. Nuốt nước mắt vào trong, anh chị đành gửi người con cả nhờ họ hàng trong Nam hỗ trợ chăm sóc để san sẻ phần nào gánh nặng.

"Suốt ngày em chỉ biết đi làm đầu tắt mặt tối, có biết trong Nam thế nào đâu. Đưa con vào rồi lại phải quay về làm việc kiếm tiền. Mọi chuyện đều phải nhờ người thân giúp đỡ..." – anh Huy nghẹn ngào.

Gia đình bé Chương đang cần sự chung tay của cộng đồng

Nhìn cậu con trai mới 6 tuổi quằn quại vì những đợt hóa trị, cơ thể mệt mỏi, miệng lở loét đến mức nuốt một thìa cháo cũng khó khăn, mắt mũi sưng nề, người cha như đứt từng khúc ruột.

Con đau đớn, con khóc. Còn cha mẹ chỉ biết nắm chặt tay con trong bất lực và cầu xin sự trợ giúp của cộng đồng. Bởi hiện tại, gia đình anh Huy đã khánh kiệt, trong khi con cần tiền để điều trị.

Gia đình anh Huy chỉ có vài sào ruộng để canh tác. Tuy nhiên, một phần diện tích đất sản xuất đã bị thu hồi phục vụ dự án mà tiền đền bù chưa nhận được đủ. Vợ anh trước làm công nhân lương ba cọc ba đồng, hiện đã phải nghỉ việc để đi trông con ở viện. Còn anh ai thuê gì làm nấy, thu nhập bấp bênh.

Để có tiền cho con nằm viện và mua thuốc ngoài danh mục bảo hiểm, vợ chồng anh phải vay mượn khắp nơi. Người con thứ hai sau khi học hết lớp 12, thấu hiểu hoàn cảnh khó khăn của gia đình, em đã xin nghỉ học để đi làm thuê phụ giúp bố mẹ có thêm chi phí thuốc men cho các em.

Khi được hỏi vì sao không thế chấp căn nhà đang ở để vay ngân hàng, anh Huy chỉ biết thở dài: "Vợ chồng tôi vẫn sống chung cùng với ông bà. Ông bà đều ngoài 70 tuổi, sức khỏe yếu. Ngân hàng nói không đủ điều kiện vay nên giờ gia đình chỉ còn cách đi vay mượn ở bên ngoài để lo cho con…".

Tuổi già của ông bà nội cũng chẳng được an nhàn. Hằng ngày, ông bà vẫn phải thay bố mẹ chăm sóc 2 đứa trẻ ở trên bé Chương đang ở độ tuổi ăn học để anh chị có thể đi làm và túc trực tại bệnh viện.

Kết thúc câu chuyện, anh Huy giọng nghẹn lại rồi nói: "Nhà người ta có mười thì mình cũng chỉ mong được bốn, được năm để lo cho con. Nhưng giờ gia đình em chỉ biết cố gắng hết sức. Nhiều lúc cũng mệt lắm, nhưng nhìn các con mình không thể bỏ cuộc được… Giờ em chỉ mong con được điều trị vì tiền thuốc ngoài danh mục bảo hiểm, gia đình em không thể xoay sở được nữa".

Theo xác nhận của địa phương, hoàn cảnh gia đình anh Huy thực sự rất khó khăn, thuộc diện hộ cận nghèo. Gia đình đông con, lại có 2 con bị bệnh đang điều trị cần nguồn kinh phí lớn và lâu dài. Gia đình anh Huy rất mong nhận được sự chung tay của cộng đồng, các nhà hảo tâm để có thêm điều kiện duy trì việc điều trị cho các con, vượt qua giai đoạn bế tắc này.

Mọi sự giúp đỡ gia đình anh Phạm Xuân Huy - Mã số 1091 xin gửi về: 1. Anh Phạm Xuân Huy ở thôn Bắc Bình, xã Nguyễn Bình Khiêm, Hải Phòng. SĐT: 0388218988 2. Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay nhân ái/Giadinh.suckhoedoisong.vn. Đề gửi: Mã số 1091 3. Ủng hộ trực tiếp Chương trình "Vòng tay Nhân ái" tại tòa soạn Báo Sức khỏe và Đời sống. Địa chỉ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội. Đề gửi: Mã số 1091 Mọi thắc mắc, xin gửi tới email phuongthuangdxh@gmail.com. Điện thoại: 0975839126/ 4. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) CN Ba Đình – Hà Nội: Tên tài khoản - Báo Sức khỏe và Đời sống. Số tài khoản: 113.000.000.282. 5. Ủng hộ USD qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) CN Ba Đình – Hà Nội: Tên tài khoản - Báo Sức khỏe và Đời sống. Số tài khoản: 118.000.202.194 (USD) Đề gửi Mã Số 1091



