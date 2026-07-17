MS 1099: Bé trai 8 tháng tuổi bị bỏ rơi trước cổng chùa cần trợ giúp để phẫu thuật dị tật

MS 1098: Xót xa người phụ nữ đơn thân gồng gánh bệnh tật và con bị động kinh GĐXH – Vào viện vì tai nạn lao động, chị Tuyết lại nhận thêm kết quả mắc khối u lớn ở thận phải cần phẫu thuật cắt bỏ. Điều khiến người phụ nữ đơn thân này lo lắng nhất không phải là bản thân, mà là cha mẹ già và người con mắc bệnh đang chờ chị trở về chăm sóc.

Bé Hồ Văn Minh không may mắn như những đứa trẻ khác, mới 25 ngày tuổi đã bị bỏ rơi ở cổng chùa Vĩnh ở tỉnh Hà Tĩnh. Có lẽ bố mẹ bỏ em vì hình hài không bình thường như những đứa trẻ khác. Con bị hở môi, hàm ếch.

Từ đó đến nay, sư trụ trì chùa cùng các tình nguyện viên thay nhau chăm sóc, nuôi dưỡng em như con cháu trong nhà. Tuy thiếu thốn nhiều về điều kiện sống nhưng bù lại luôn ngập tràn tình yêu thương của mọi người. Các sư thầy và tình nguyện viên thay nhau pha sữa, bế bồng, chăm sóc em như một thành viên trong gia đình.

Điều khiến mọi người trăn trở là Minh mang dị tật bẩm sinh ở vùng môi và hàm của Minh ngày một nặng. Việc ăn uống của con khó khăn hơn nhiều so với những đứa trẻ khác nên ai cũng xót xa.

Bé Hồ Văn Minh bị dị tật cần phẫu thuật tạo hình môi

Mới đây, Minh được đưa tới Bệnh viện Việt Đức thăm khám. Tại Khoa Phẫu thuật Hàm mặt - Tạo hình và thẩm mỹ, bác sĩ chẩn đoán con bị khe hở môi không toàn bộ bên phải kèm khe hở cung răng không toàn bộ và được chỉ định phẫu thuật tạo hình môi.

Đây là bước điều trị đầu tiên nhằm cải thiện chức năng ăn uống cũng như hình thể, tạo điều kiện cho quá trình điều trị tiếp theo khi Minh lớn hơn.

Theo chia sẻ của cán bộ Phòng Công tác xã hội (Bệnh viện Việt Đức), Minh sống nhờ vào sự cưu mang của mọi người. Đợt nhập viện này, khoản viện phí ban đầu cũng do nhóm tình nguyện viên gắn bó với chùa đứng ra tạm ứng để bé được phẫu thuật đúng thời điểm. Tuy nhiên, chi phí điều trị của Minh khá lớn nên rất cần sự chung tay của mọi người.

Để điều trị dị tật như bé Minh đang mắc phải, theo bác sĩ cần một lộ trình dài, đôi khi kéo dài đến năm 18 tuổi, bao gồm phẫu thuật đóng khe hở, chăm sóc trước và sau mổ, tập nói, chỉnh nha nhằm giúp trẻ phát triển bình thường. Chi phí nuôi dưỡng lâu dài, cũng như điều trị dài và nhiều đợt phẫu thuật cho bé cũng rất cần sự chung tay sẻ chia của cộng đồng nhân ái.

Với hoàn cảnh đặc biệt của con không có gia đình làm chỗ dựa, sự sẻ chia của những tấm lòng hảo tâm lúc này là ‘phép màu" để con thêm cơ hội được điều trị đầy đủ, lớn lên có cuộc sống tốt hơn.

Mọi sự giúp đỡ bé Hồ Văn Minh - Mã số 1099 xin gửi về: 1. Bé Hồ Văn Minh đang điều trị tại Khoa Phẫu thuật Hàm mặt - Tạo hình và Thẩm mỹ (Bệnh viện Việt Đức). 2. Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay nhân ái/Giadinh.suckhoedoisong.vn. Đề gửi: Mã số 1099 3. Ủng hộ trực tiếp Chương trình "Vòng tay Nhân ái" tại tòa soạn Báo Sức khỏe và Đời sống. Địa chỉ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội. Đề gửi: Mã số 1099 Mọi thắc mắc, xin gửi tới email phuongthuangdxh@gmail.com. Điện thoại: 0975839126/ 4. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) CN Ba Đình – Hà Nội: Tên tài khoản - Báo Sức khỏe và Đời sống. Số tài khoản: 113.000.000.282. 5. Ủng hộ USD qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) CN Ba Đình – Hà Nội: Tên tài khoản - Báo Sức khỏe và Đời sống. Số tài khoản: 118.000.202.194 (USD) Đề gửi: Mã Số 1099

Đức Nguyễn