MS 1099: Bé trai 8 tháng tuổi bị bỏ rơi trước cổng chùa cần trợ giúp để phẫu thuật dị tật

| Cảnh ngộ

GĐXH – Bé Hồ Văn Minh 7 tháng trước bị bỏ lại trước cổng chùa, không một mảnh giấy nhắn. Hiện tại con đang rất cần chi phí để phẫu thuật dị tật hở môi, hàm ếch.

Vòng tay nhân ái: Giúp bé Hồ Văn Minh vượt qua khó khăn và phẫu thuật dị tật - Ảnh 1.MS 1098: Xót xa người phụ nữ đơn thân gồng gánh bệnh tật và con bị động kinh

GĐXH – Vào viện vì tai nạn lao động, chị Tuyết lại nhận thêm kết quả mắc khối u lớn ở thận phải cần phẫu thuật cắt bỏ. Điều khiến người phụ nữ đơn thân này lo lắng nhất không phải là bản thân, mà là cha mẹ già và người con mắc bệnh đang chờ chị trở về chăm sóc.

Bé Hồ Văn Minh không may mắn như những đứa trẻ khác, mới 25 ngày tuổi đã bị bỏ rơi ở cổng chùa Vĩnh ở tỉnh Hà Tĩnh. Có lẽ bố mẹ bỏ em vì hình hài không bình thường như những đứa trẻ khác. Con bị hở môi, hàm ếch.

Từ đó đến nay, sư trụ trì chùa cùng các tình nguyện viên thay nhau chăm sóc, nuôi dưỡng em như con cháu trong nhà. Tuy thiếu thốn nhiều về điều kiện sống nhưng bù lại luôn ngập tràn tình yêu thương của mọi người. Các sư thầy và tình nguyện viên thay nhau pha sữa, bế bồng, chăm sóc em như một thành viên trong gia đình. 

Điều khiến mọi người trăn trở là Minh mang dị tật bẩm sinh ở vùng môi và hàm của Minh ngày một nặng. Việc ăn uống của con khó khăn hơn nhiều so với những đứa trẻ khác nên ai cũng xót xa.

Vòng tay nhân ái: Giúp bé Hồ Văn Minh vượt qua khó khăn và phẫu thuật dị tật - Ảnh 2.

Bé Hồ Văn Minh bị dị tật cần phẫu thuật tạo hình môi

Mới đây, Minh được đưa tới Bệnh viện Việt Đức thăm khám. Tại Khoa Phẫu thuật Hàm mặt - Tạo hình và thẩm mỹ, bác sĩ chẩn đoán con bị khe hở môi không toàn bộ bên phải kèm khe hở cung răng không toàn bộ và được chỉ định phẫu thuật tạo hình môi.

Đây là bước điều trị đầu tiên nhằm cải thiện chức năng ăn uống cũng như hình thể, tạo điều kiện cho quá trình điều trị tiếp theo khi Minh lớn hơn.

Theo chia sẻ của cán bộ Phòng Công tác xã hội (Bệnh viện Việt Đức), Minh sống nhờ vào sự cưu mang của mọi người. Đợt nhập viện này, khoản viện phí ban đầu cũng do nhóm tình nguyện viên gắn bó với chùa đứng ra tạm ứng để bé được phẫu thuật đúng thời điểm. Tuy nhiên, chi phí điều trị của Minh khá lớn nên rất cần sự chung tay của mọi người.

Để điều trị dị tật như bé Minh đang mắc phải, theo bác sĩ cần một lộ trình dài, đôi khi kéo dài đến năm 18 tuổi, bao gồm phẫu thuật đóng khe hở, chăm sóc trước và sau mổ, tập nói, chỉnh nha nhằm giúp trẻ phát triển bình thường. Chi phí nuôi dưỡng lâu dài, cũng như điều trị dài và nhiều đợt phẫu thuật cho bé cũng rất cần sự chung tay sẻ chia của cộng đồng nhân ái.

Với hoàn cảnh đặc biệt của con không có gia đình làm chỗ dựa, sự sẻ chia của những tấm lòng hảo tâm lúc này là ‘phép màu" để con thêm cơ hội được điều trị đầy đủ, lớn lên có cuộc sống tốt hơn.

Mọi sự giúp đỡ bé Hồ Văn Minh - Mã số 1099 xin gửi về:

1. Bé Hồ Văn Minh đang điều trị tại Khoa Phẫu thuật Hàm mặt - Tạo hình và Thẩm mỹ (Bệnh viện Việt Đức).

2. Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay nhân ái/Giadinh.suckhoedoisong.vn. Đề gửi: Mã số 1099

3. Ủng hộ trực tiếp Chương trình "Vòng tay Nhân ái" tại tòa soạn Báo Sức khỏe và Đời sống. Địa chỉ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội. Đề gửi: Mã số 1099

Mọi thắc mắc, xin gửi tới email phuongthuangdxh@gmail.com. Điện thoại: 0975839126/

4. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) CN Ba Đình – Hà Nội: Tên tài khoản - Báo Sức khỏe và Đời sống. Số tài khoản: 113.000.000.282.

5. Ủng hộ USD qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) CN Ba Đình – Hà Nội: Tên tài khoản - Báo Sức khỏe và Đời sống. Số tài khoản: 118.000.202.194 (USD)

Đề gửi: Mã Số 1099

Đức Nguyễn

Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

MS 1098: Xót xa người phụ nữ đơn thân gồng gánh bệnh tật và con bị động kinh

MS 1098: Xót xa người phụ nữ đơn thân gồng gánh bệnh tật và con bị động kinh

Vòng tay nhân ái -

GĐXH – Vào viện vì tai nạn lao động, chị Tuyết lại nhận thêm kết quả mắc khối u lớn ở thận phải cần phẫu thuật cắt bỏ. Điều khiến người phụ nữ đơn thân này lo lắng nhất không phải là bản thân, mà là cha mẹ già và người con mắc bệnh đang chờ chị trở về chăm sóc.

MS 1097: Bé gái 7 tuổi nguy kịch vì bị tường đổ đè trúng người cần sự giúp đỡ để vượt qua ca điều trị nặng

MS 1097: Bé gái 7 tuổi nguy kịch vì bị tường đổ đè trúng người cần sự giúp đỡ để vượt qua ca điều trị nặng

Cảnh ngộ -

GĐXH – Một bức tường bất ngờ đổ sập khi đang chơi cùng các bạn đã khiến bé Đinh Thị Hồng Nhung, 7 tuổi, bị đa chấn thương nặng. Hiện con vẫn còn điều trị tích cực, trong khi gia đình rơi vào cảnh bế tắc cùng cực nên rất mong được giúp đỡ.

MS 1093: Người phụ nữ nghèo '3 không' ở Ninh Bình chật vật chống chọi với bệnh tật cần sự trợ giúp

MS 1093: Người phụ nữ nghèo '3 không' ở Ninh Bình chật vật chống chọi với bệnh tật cần sự trợ giúp

Cảnh ngộ -

GĐXH - Ở tuổi 68, khi nhiều người được quây quần bên con cháu, bà Lê Thị Mây ở xóm 1 Phú Thọ, xã Nghĩa Lâm, tỉnh Ninh Bình lại lặng lẽ sống một mình trong căn nhà đã xuống cấp. Người phụ nữ ‘3 không’ ấy đang rất cần sự trợ giúp khi mỗi ngày qua chật vật chống chọi với bệnh tật.

MS 1090: Trên đường thăm hai con nhỏ, người cha trẻ gặp nạn nguy kịch, mẹ già bất lực trước chi phí điều trị

MS 1090: Trên đường thăm hai con nhỏ, người cha trẻ gặp nạn nguy kịch, mẹ già bất lực trước chi phí điều trị

Vòng tay nhân ái -

GĐXH – Tai nạn giao thông bất ngờ đã khiến anh Nguyễn Trung Hiếu, 24 tuổi, ở Phú Thái (Hải Phòng) bị đa chấn thương. Anh đang có chỉ định phải phẫu thuật, nhưng người mẹ già đang đứng trước gánh nặng viện phí nên rất cần sự giúp đỡ của cộng đồng.

MS 1089: Bố câm điếc, nam sinh 16 tuổi cần phẫu thuật gấp sau tai nạn, gia đình lao đao vì không đủ tiền điều trị

MS 1089: Bố câm điếc, nam sinh 16 tuổi cần phẫu thuật gấp sau tai nạn, gia đình lao đao vì không đủ tiền điều trị

Cảnh ngộ -

GĐXH - Tai nạn giao thông bất ngờ đã khiến em Khanh bị chấn thương vùng hàm mặt, cần phải phẫu thuật. Tuy nhiên, gia cảnh của Khanh vốn khó khăn, nhiều năm nay mẹ em chật vật lo cho cả gia đình khi bố bị câm điếc bẩm sinh, nay lại thêm gánh nặng chi phí điều trị.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.