MS 1098: Xót xa người phụ nữ đơn thân gồng gánh bệnh tật và con bị động kinh

MS 1097: Bé gái 7 tuổi nguy kịch vì bị tường đổ đè trúng người cần sự giúp đỡ để vượt qua ca điều trị nặng GĐXH – Một bức tường bất ngờ đổ sập khi đang chơi cùng các bạn đã khiến bé Đinh Thị Hồng Nhung, 7 tuổi, bị đa chấn thương nặng. Hiện con vẫn còn điều trị tích cực, trong khi gia đình rơi vào cảnh bế tắc cùng cực nên rất mong được giúp đỡ.

Chị Nguyễn Thị Tuyết, ở Tam Lạc 2, xã Trần Lãm, tỉnh Hưng Yên đang đối mặt với bệnh tật và ca phẫu thuật cần chi phí lớn. Gia đình chị hiện gặp khó khăn trong việc xoay xở tiền bạc để trang trải cho điều trị. Nhắc đến hoàn cảnh của chị Tuyết, chị Thanh Tâm - cán bộ Phòng CTXH (Bệnh viện Việt Đức) rất xót xa và mong rằng với sự kết nối của báo, gia đình chị sẽ nhận được sự trợ giúp của các nhà hảo tâm.

Theo các bác sĩ tại Khoa Phẫu thuật Tiết niệu, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, chị Tuyết nhập viện sau khi bị cốp pha rơi trúng người trong lúc đang đi làm thuê. Khi vào viện, bệnh nhân bị tổn thương nhiều vùng trên cơ thể, có biểu hiện thiếu máu, khó thở, bụng chướng và đau nhiều vùng hạ sườn phải.

Quá trình thăm khám, các bác sĩ phát hiện chị có khối u cơ mỡ mạch kích thước lớn ở thận phải, nguy cơ vỡ cao nên đã chỉ định thực hiện phẫu thuật cắt bên thận phải.

Chị Tuyết nhập viện khi bị cốp pha rơi trúng người và phát hiện thêm khối u ở thận

Những ngày chị Tuyết nằm viện, bố chị dù mới trải qua ca phẫu thuật tim, sức khỏe còn yếu nhưng vẫn phải đi chăm sóc chị. Ở viện, điện thoại của chị liên tục có người gọi từ nhà. Đầu dây bên kia là người thân báo tình hình của mẹ chị bị mắc bệnh Parkinson nhiều năm nay, gần như không còn khả năng đi lại.

Cùng với đó là người con trai mắc bệnh tâm thần, động kinh. Mỗi khi lên cơn, con của chị không làm chủ được hành vi, đôi khi lại phá đồ đạc khiến người thân phải thay nhau trông nom.

Từ trước đến nay, việc chăm sóc con gần như một tay chị Tuyết gánh vác. Chị cũng là trụ cột gia đình lo cho bố mẹ. Giờ chị nằm một chỗ với bệnh tật dồn dập, gia đình đối mặt với nhiều khó khăn.

Người phụ nữ đơn thân này là trụ cột của người con tâm thần cùng cha mẹ già yếu

Là mẹ đơn thân, sức khỏe của chị Tuyết vốn không tốt nhưng chị vẫn chăm chỉ làm các công việc làm thêm thời vụ để có thêm thu nhập. Khoản trợ cấp mỗi tháng 2 triệu đồng là tất cả những gì mà gia đình chị có được. Các anh chị em của chị Tuyết đều ở cảnh khó khăn nên dù đã giúp đỡ cũng chỉ được phần nào. Chi phí điều trị lần này của chị Tuyết đã vượt quá khả năng lo liệu.

Để có tiền đóng viện phí, lo phẫu thuật, gia đình chị đã phải vay mượn từ người thân và hàng xóm. Sau ca phẫu thuật, theo các bác sĩ, chị Tuyết cần phải theo dõi thêm một thời gian dài để tránh những biến chứng không đáng có. Những khoản phải chi phía trước còn nhiều, trong khi chị không biết sẽ tiếp tục xoay xở bằng cách nào.

Đơn xác nhận tình cảnh của gia đình chị Tuyết

Với chị Tuyết, điều mong mỏi nhất lúc này chỉ là sớm ổn định lại sức khỏe để trở về nhà. Bởi phía sau cánh cửa bệnh viện vẫn còn bố mẹ già, người con bệnh tật đang chờ chị chăm sóc từng ngày.

Trước hoàn cảnh của chị Nguyễn Thị Tuyết, chúng tôi mong bạn đọc và các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ để chị có điều kiện tiếp tục điều trị, sớm ổn định sức khỏe và vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Mẹ chị Tuyết nhiều năm nay nằm liệt vì bệnh tật. Ảnh GDCC

Mọi sự giúp đỡ gia đình chị Tuyết - Mã số 1098 xin gửi về: 1. Chị Nguyễn Thị Tuyết, ở Tam Lạc 2, xã Trần Lãm, tỉnh Hưng Yên 2. Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay nhân ái/Giadinh.suckhoedoisong.vn. Đề gửi: Mã số 1098 3. Ủng hộ trực tiếp Chương trình "Vòng tay Nhân ái" tại tòa soạn Báo Sức khỏe và Đời sống. Địa chỉ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội. Đề gửi: Mã số 1098 Mọi thắc mắc, xin gửi tới email phuongthuangdxh@gmail.com. Điện thoại: 0975839126/ 4. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) CN Ba Đình – Hà Nội: Tên tài khoản - Báo Sức khỏe và Đời sống. Số tài khoản: 113.000.000.282. 5. Ủng hộ USD qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) CN Ba Đình – Hà Nội: Tên tài khoản - Báo Sức khỏe và Đời sống. Số tài khoản: 118.000.202.194 (USD) Đề gửi: Mã Số 1098



