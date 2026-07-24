MS 1101: Xót lòng trước gia cảnh bé 3 tuổi mang trong mình căn bệnh ung thư máu

MS 1100: Xót xa gia cảnh mẹ nguy kịch trong phòng hồi sức, con trai bại não mòn mỏi chờ mẹ trở về GĐXH – Đó là hoàn cảnh của bà Phạm Thị Chung, 54 tuổi, ở thôn Sông Hồng, xã Xuân Ái, tỉnh Lào Cai. Một mình gồng gánh nuôi hai con sau khi chồng mất, trong đó con lớn bị bại não. Giờ đây, bà Chung lại rơi vào tình cảnh nguy kịch vì bệnh nặng rất cần sự chung tay của cộng đồng.

Đó là hoàn cảnh của gia đình bé Tạ Thanh Vân ở thôn 2 Tân Yên, xã Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang. Từ đầu năm đến nay, căn phòng điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương gần như trở thành "ngôi nhà thứ hai" của hai mẹ con chị Đặng Thị Huế.

Vào cuối tháng 1/2026, khi Vân sốt cao kéo dài, trong khoang miệng xuất hiện nhiều vết xuất huyết, chị Huế đưa con đến khám ở bệnh viện tỉnh. Sau hai lần xét nghiệm máu, các bác sĩ phát hiện chỉ số bạch cầu và tiểu cầu giảm bất thường nên khuyên gia đình chuyển gấp bé xuống Bệnh viện Nhi Trung ương.

"Đêm hôm đó, hai mẹ con nhập viện ở Hà Nội. Các bác sĩ đã nhanh chóng cấp cứu và thực hiện các xét nghiệm, chọc tủy cho con. Nghe kết luận của bác sĩ là con bị ung thư máu mà tay chân tôi rụng rời…" – chị Huế nghẹn ngào nhớ lại.

Theo chia sẻ của chị Huế, tháng điều trị hóa chất đầu tiên, cơ thể bé Vân đáp ứng khá tốt. Cả gia đình đã rất vui mừng vì con có những tiến triển tốt về sức khỏe. Nhưng đến đợt truyền thứ 3, bệnh diễn biến phức tạp khi bé bắt đầu kháng thuốc. Các bác sĩ buộc phải thay đổi phác đồ, sử dụng nhiều loại thuốc đặc trị ngoài danh mục bảo hiểm y tế chi trả.

Đến nay, bé Vân đã trải qua 5 đợt hóa trị. Chi phí điều trị và sinh hoạt của hai mẹ con gần chạm mốc 100 triệu đồng, phần lớn phải vay mượn từ người thân, bạn bè. Trước mắt, bé còn cần 4 mũi thuốc đặc trị, mỗi mũi khoảng 47 triệu đồng, tổng chi phí gần 200 triệu đồng - khoản tiền vượt quá khả năng của gia đình.

"Tôi không biết sẽ xoay xở thế nào. Chỉ mong con có thuốc để tiếp tục điều trị" – người mẹ trẻ nghẹn giọng.

Bé Vân 3 tuổi đã phải chịu đau đớn vì căn bệnh ung thư máu

Ngồi trên lòng mẹ, cơ thể bé Vân vẫn còn đau đớn khi vừa trải qua đợt truyền thuốc tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Tóc của con đã rụng hết khi điều trị hóa trị. Thi thoảng cơn đau ập đến, cô bé 3 tuổi ấy lại kêu "Mẹ ơi! cứu con, con đau". Tiếng khóc vang lên trong phòng bệnh khiến người mẹ trẻ quặn thắt vì con chưa hiểu được bệnh mình đang mang phải. Thương con nhỏ phải chịu nhiều đau đớn, chị Huế chỉ biết ôm chặt con vào lòng.

Hoàn cảnh gia đình chị Huế trước khi con gái bị bệnh vốn đã khó khăn. Anh Tạ Văn Trung – chồng chị - thu nhập bấp bênh với công việc sửa xe máy gần nhà. Còn chị Huế làm công nhân. Từ ngày con bị bệnh, chị thường xuyên phải đưa con vào viện điều trị nên không có thu nhập.

Gia đình chị Huế mong có sự trợ giúp từ cộng đồng để con có điều kiện chạy chữa

Theo ông Đoàn Văn Hoan, Trưởng thôn 2 Tân Yên xác nhận, gia đình chị Huế là hộ có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương. Con gái chị phải đi viện điều trị thường xuyên vì bệnh ung thư máu nên càng vất vả hơn. Ông Hoan mong cộng đồng sẽ chung tay trợ giúp cho gia đình chị Huế.

Hành trình điều trị phía trước của bé Vân còn dài. Ôm con ở trong căn phòng sặc mùi thuốc sát khuẩn, hóa chất, chị Huế chỉ mong được các nhà hảo tâm, các tổ chức xã hội thương xót, giúp cho con gái chị có thêm kinh phí điều trị, để con được khỏi bệnh, được sống vui vẻ, khỏe mạnh như những đứa trẻ đồng lứa khác.

Mọi sự giúp đỡ gia đình chị Huế - Mã số 1101 xin gửi về: 1. Bà Phạm Thị Chung ở thôn Sông Hồng, xã Xuân Ái, tỉnh Lào Cai 2. Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay nhân ái/Giadinh.suckhoedoisong.vn. Đề gửi: Mã số 1101 3. Ủng hộ trực tiếp Chương trình "Vòng tay Nhân ái" tại tòa soạn Báo Sức khỏe và Đời sống. Địa chỉ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội. Đề gửi: Mã số 1101 Mọi thắc mắc, xin gửi tới email phuongthuangdxh@gmail.com. Điện thoại: 0975839126/ 0388334075. 4. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) CN Ba Đình – Hà Nội: Tên tài khoản - Báo Sức khỏe và Đời sống. Số tài khoản: 113.000.000.282. 5. Ủng hộ USD qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) CN Ba Đình – Hà Nội: Tên tài khoản - Báo Sức khỏe và Đời sống. Số tài khoản: 118.000.202.194 (USD) Đề gửi: Mã Số 1101



