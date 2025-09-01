Mới nhất
'Mưa đỏ' xô đổ kỷ lục của Trấn Thành, Lý Hải

Thứ hai, 14:12 01/09/2025
Trong ngày 31/8, "Mưa đỏ" thu hơn 45 tỷ đồng từ 476.000 vé/5.333 suất chiếu. Với thành tích này, phim vượt kỷ lục phim Việt doanh thu trong ngày (43,9 tỷ đồng/ngày) của "Mai" (ra rạp tháng 2/2024). Tác phẩm cũng vượt thành tích phim Việt có doanh số cao nhất năm 2024 của "Bộ tứ báo thủ".

Tối 31/8 (ngày thứ hai của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh), Mưa đỏ thu hơn 338 tỷ đồng. Bộ phim của đạo diễn Đặng Thái Huyền phá kỷ lục của Bộ tứ báo thủ, trở thành tác phẩm có doanh thu cao nhất năm nay.

Tác phẩm do Điện ảnh Quân đội nhân dân sản xuất cũng vượt xa hai bộ phim đứng thứ 2, 3 doanh thu trong năm nay là Thám tử Kiên (248,9 tỷ đồng) của Victor Vũ và Lật mặt 8: Vòng tay nắng (232 tỷ đồng) của Lý Hải.

'Mưa đỏ' xô đổ kỷ lục của Trấn Thành, Lý Hải - Ảnh 1.

Mưa đỏ liên tục lập kỷ lục doanh thu.

Trong ngày 31/8, phim thu hơn 45 tỷ đồng từ 476.000 vé/5.333 suất chiếu. Với thành tích này, Mưa đỏ tiếp tục vượt kỷ lục phim Việt doanh thu trong ngày (43,9 tỷ đồng/ngày) của Mai (ra rạp tháng 2/2024).

Trong sáng 31/8, Mưa đỏ chạm mốc doanh thu 300 tỷ đồng. Tác phẩm của đạo diễn Đặng Thái Huyền chỉ mất 9 ngày để thu về 300 tỷ đồng, phá kỷ lục của Bộ tứ báo thủ. Phim Tết của Trấn Thành mất hơn 13 ngày để cán mốc doanh thu phòng vé.

Hiện, nhiều chuyên gia đặt Mưa đỏ lên bàn cân so sánh cùng Mai - (doanh thu hơn 551 tỷ đồng, bộ phim có doanh thu cao nhất Việt Nam mọi thời). Khán giả và giới làm phim dự đoán phim sẽ cán mốc 500-600 tỷ đồng trong những ngày tới. Mưa đỏ đang được quan tâm khi là phim chiến tranh cách mạng nhưng vẫn tạo cơn sốt doanh số không kém các tác phẩm giải trí thuần túy.

'Mưa đỏ' xô đổ kỷ lục của Trấn Thành, Lý Hải - Ảnh 2.

Làm giàu với ma 2 đứng thứ hai phòng vé.

Đứng thứ hai phòng vé là Làm giàu với ma: Cuộc chiến hột xoàn của đạo diễn Trung Lùn. Trong ngày 31/8, bộ phim thu 7 tỷ đồng từ 77.000 vé/1.822 suất chiếu.

Giữa lúc thị trường phim Việt sôi động, truyền thông xuất hiện luồng thông tin so sánh doanh thu, cho rằng Làm giàu với ma l ép vế Mưa đỏ. Tuy nhiên, khó mà so sánh hai tác phẩm, do Mưa đỏ ra rạp trong điều kiện thuận lợi, nội dung khơi gợi lòng yêu nước, hướng đến lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. Trong khi đó, Làm giàu với ma có nội dung thuần thương mại, phù hợp giải trí.

Tòa soạn Quảng cáo
Top