Mùa đông, ăn cam theo cách này còn tốt hơn thuốc bổ

Trong số các loại trái cây chính vụ hiện nay ở miền Bắc thì cam là loại trái cây chứa nhiều chất dinh dưỡng, có thể đáp ứng nhu cầu cơ bản của cơ thể con người, nhất là trong mùa đông lạnh.

Theo ước tính, trong mỗi 100 gr quả cam có chứa 87,6 g nước, 1.104 microgram carotene, 30 mg vitamin C, 10,9 g chất tinh bột, 93 mg kali, 26 mg canxi. Ngoài ra, với trọng lượng cam tương tự còn có chứa 9 mg magnesium, 0,3 g chất xơ, 4,5 mg natri, 7 mg chromium, 20 mg phốt pho, 0,32 mg sắt và giá trị năng lượng là 48 Kcal.

Theo lời khuyên của các chuyên gia dinh dưỡng, mỗi ngày chúng ta nên ăn một quả cam để cung cấp cho cơ thể lượng vitamin và khoáng chất cần thiết. Đặc biệt là trẻ em nên được ưu tiên uống 1 cốc nước cam để cơ thể dễ dàng hấp thụ các chất có trong đó. Chính vì thế nhiều người coi cam là loại quả thiết yếu cần được ăn hàng ngày.

Ảnh minh họa

Công dụng tuyệt vời của cam với sức khỏe

Tăng cường khả năng miễn dịch

Quả cam chứa nhiều vitamin C và chất chống oxy hóa. Do đó, thêm cam vào chế độ ăn uống mùa đông giúp thải độc tố và ngăn ngừa tác hại của các gốc tự do. Điều này giúp tăng cường khả năng miễn dịch và ngăn ngừa cảm lạnh và cảm cúm, ho và hắt hơi trong mùa đông.

Ngăn ngừa bệnh mạn tính

Cam chứa các chất chống oxy hóa flavonoid và carotenoids, giúp trung hòa các gốc tự do trong cơ thể, chống lại căng thẳng oxy hóa.

Mặt khác, nhiều yếu tố gây ra tình trạng viêm trong cơ thể, theo thời gian có thể gây ra bệnh tiểu đường, bệnh tim, viêm khớp, ung thư và bệnh Alzheimer. Cam có khả năng chống viêm, từ đó ngăn ngừa các bệnh mạn tính này.

Ảnh minh họa

Giúp giảm cholesterol

Một quả cam cỡ vừa có 3 gram chất xơ, có tác dụng giúp giảm cholesterol. Cam cũng có rất nhiều Kali có thể giúp giảm huyết áp. Cả hai lợi ích này đều giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim - vốn thường trầm trọng hơn trong mùa lạnh.

Làm sáng da

Mùa đông thường kéo theo những vấn đề về da như khô da, dị ứng làm da nhợt nhạt, xỉn màu và sần sùi. Hàm lượng vitamin C dồi dào trong quả cam giúp làn da không bị khô giữ cho da trắng sáng và mềm mịn từ bên trong.

Giúp giảm cân

Mùa đông tạo cảm giác thèm ăn, lười vận động nên dễ bị tăng cân. Quả cam rất ít calo và không chứa chất béo. Do đó cam được xem là một trong những thực phẩm lành mạnh với chế động ăn kiêng giảm cân vào mùa đông.

Ngoài ra, quả cam rất giàu nước và chất xơ, giúp tạo cảm giác no lâu, ngăn ngừa việc ăn nhiều dẫn đến tăng cân vào mùa đông.

Lưu ý khi ăn cam để tốt nhất cho sức khỏe

Quả cam có nhiều tác dụng đến vậy, nhưng không phải cứ ăn càng nhiều thì càng có lợi. Khi ăn cam, chúng ta cần có những lưu ý sau để không làm ảnh hưởng xấu đến sức khỏe:

- Không ăn quá nhiều cam: Cam thường có vị chua, nếu ăn nhiều cam một lúc sẽ xuất hiện cảm giác ghê răng do men răng bị ảnh hưởng.

Theo các nhà nghiên cứu, việc ăn quá nhiều cam sẽ khiến chúng ta dung nạp quá nhiều vitamin C và axít oxalic, dễ dẫn đến các bệnh về tiết niệu như sỏi thận, sỏi tiết niệu. Vì thế, một ngày người trưởng thành chỉ nên ăn tối đa 3 quả cam.

- Không ăn cam lúc đói: Khi ăn cam với cái dạ dày rỗng, các axit hữu cơ trong cam sẽ kích thích màng nhầy ở thành dạ dày nếu dạ dày, dễ dẫn đến đau dạ dày, loét dạ dày.

