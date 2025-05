Mưa lớn lại sắp trút xuống miền Bắc?

Dự báo diễn biến thời tiết các khu vực trên cả nước

Theo dự báo thời tiết hôm nay, ban ngày khu vực Bắc Bộ trong đó có Hà Nội trời nắng nóng, gia tăng cường độ về trưa và chiều, nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C. Riêng Hòa Bình nắng nóng mức nhiệt 35 độ.

Dự báo do ảnh hưởng của rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp phía Tây nên ngày 21 và 22/5, thời tiết Hà Nội nắng nóng, nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 độ C.

Sau thời gian trên, rãnh áp thấp bị nén bởi bộ phận không khí lạnh ở phía Bắc kết hợp với hội tụ gió trên cao từ ngày 23 - 25/5, thời tiết Hà Nội và khu vực Bắc Bộ nhiều mây, mưa rào và dông, có nơi mưa to. Gió Đông Nam mạnh cấp 2; nhiệt độ giảm, trời chuyển mát...

Tại Trung Bộ, nắng nóng lan rộng khắp các tỉnh thành từ Thanh Hóa trở vào Phú Yên. Mức nhiệt dao động từ 35-36 độ, có nơi 37 độ.

Thời tiết tại Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa dông mạnh do rãnh thấp xích đạo tiến về phía đất liền của Nam Bộ, đồng thời trên cao có nhiễu động gió Đông dồn ẩm vào đất liền. Có nhiều nơi mưa to vượt 50mm. Cần đề phòng ngập úng vùng trũng thấp và các khu đô thị; sạt lở đất vùng đồi núi và cao nguyên; lốc sét, gió giật mạnh dễ đi kèm trong cơn dông.

Từ sáng đến trưa thời tiết khu vực này vẫn đan xen những khoảng nắng, nhiệt độ cao nhất các thành phố dao động từ 30-34 độ.

Điểm danh những nơi có mưa rất to hôm nay ở khu vực miền Bắc GĐXH - Theo dự báo thời tiết, rãnh thấp kết hợp vùng hội tụ gió trên mực 3000m gây mưa dông mạnh cho vùng núi Bắc Bộ vào sáng nay, có nơi mưa to trên 70mm. Cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm đi kèm.

Theo dự báo thời tiết, cuối tuần miền Bắc có mưa rất to. Ảnh minh họa: TL

Thời tiết hôm nay tại Hà Nội

Theo dự báo thời tiết hôm nay, thời tiết Hà Nội: Nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa rào và dông, sau trời nắng. Gió Đông Nam đến Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 32-34 độ.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới các khu vực trên cả nước

Dự báo thời tiết từ đêm 20/5 đến ngày 21/5:

- Khu vực Bắc Bộ:

+ Đêm 20 và ngày 21/5: Có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực vùng núi đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

- Khu vực Trung Bộ: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi có nắng nóng, riêng khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt.

- Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ: Có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Cảnh báo: Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết từ đêm 21/5 đến ngày 29/5:

- Khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa: Từ khoảng đêm 22-25/5 có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to; từ ngày 26/5 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

- Khu vực Bắc Trung Bộ: Ngày 22/5 có nắng nóng diện rộng. Từ khoảng chiều tối ngày 22-25/5 có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; từ ngày 26/5 có mưa rào và dông rải rác.

- Trung Trung Bộ: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng ngày 22/5 có nắng nóng diện rộng.

- Nam Trung Bộ: Từ ngày 22-24/5, có mưa rào và dông rải rác (thời gian mưa tập trung vào chiều và tối).

- Tây Nguyên và Nam Bộ: Có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; riêng thời kỳ từ ngày 22-25/6 có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to.

Cảnh báo: Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh.