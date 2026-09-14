Mua mía đừng chỉ ép lấy nước uống, hãy làm theo cách này vừa giúp ngon miệng, vừa giúp 'đẩy hàn'

Mía là nguyên liệu quen thuộc để sản xuất đường và cũng thường được ép lấy nước giải khát. Khi hấp chín, mía trở nên mềm hơn, dễ ăn và có vị ngọt đậm. Chính cách chế biến khá lạ này khiến món mía hấp được nhiều người quan tâm, đặc biệt trong thời điểm thời tiết thay đổi, cơ thể dễ xuất hiện các triệu chứng hô hấp.

Mía hấp có giữ được vitamin và khoáng chất?

Mía chứa chủ yếu là nước và carbohydrate, trong đó đường tự nhiên là thành phần đáng kể. Ngoài ra, mía có chứa một lượng nhất định các hợp chất thực vật và khoáng chất, nhưng không nên xem đây là nguồn cung cấp vitamin và khoáng chất vượt trội.

Quá trình hấp có thể làm thay đổi một số thành phần trong thực phẩm. Những vitamin nhạy cảm với nhiệt có thể bị hao hụt ở mức độ nhất định, trong khi các chất khoáng nhìn chung không bị phá hủy bởi nhiệt nhưng có thể thay đổi khả năng hòa tan tùy cách chế biến.

Điểm đáng chú ý của cách hấp là mía không bị hòa tan một phần thành phần vào lượng nước nấu như khi luộc. Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa món mía hấp trở thành một thực phẩm giàu vitamin hay có tác dụng đặc biệt đối với miễn dịch. Lao Động cho hay.

Ăn mía hấp có giúp phòng cảm cúm?

Hệ miễn dịch hoạt động dựa trên sự phối hợp của nhiều yếu tố, trong đó có dinh dưỡng đầy đủ, giấc ngủ, vận động, vệ sinh cá nhân và nhiều yếu tố khác. Một loại thực phẩm đơn lẻ không thể thay thế chế độ ăn cân bằng hoặc các biện pháp phòng bệnh đã được chứng minh.

Mía cung cấp carbohydrate và năng lượng, vì vậy có thể trở thành một món ăn hoặc đồ uống trong chế độ ăn nếu sử dụng với lượng phù hợp. Đặc biệt, vào thời điểm giao mùa, nguy cơ mắc các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp có thể khiến nhiều người tìm đến các món ăn được truyền miệng như một cách phòng bệnh. Tuy nhiên, thay vì kỳ vọng vào một món ăn, điều quan trọng hơn vẫn là ăn đa dạng thực phẩm, ngủ đủ, giữ vệ sinh tay, thông khí không gian sống và thực hiện các biện pháp phòng bệnh phù hợp.

Người nào nên thận trọng khi ăn mía?

Mía có vị ngọt và chứa lượng đường đáng kể. Vì vậy, người mắc đái tháo đường hoặc đang cần kiểm soát lượng carbohydrate trong khẩu phần không nên coi mía là món ăn có thể sử dụng tùy ý.

Ngay cả với người khỏe mạnh, ăn một lượng lớn mía hoặc uống nhiều nước mía cũng đồng nghĩa với việc đưa vào cơ thể một lượng đường đáng kể. Nếu sử dụng thường xuyên nhưng khẩu phần ăn tổng thể không được cân đối, điều này có thể gây bất lợi cho việc kiểm soát năng lượng và đường huyết.

Một điểm khác cần chú ý là mía khá cứng và nhiều xơ. Người có vấn đề về răng miệng hoặc khó nhai nên cân nhắc cách sử dụng phù hợp. Với nước mía, cần đặc biệt quan tâm đến vệ sinh nguyên liệu, máy ép, dụng cụ và điều kiện bảo quản.

Theo BSCK II Huỳnh Tấn Vũ, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, cơ sở 3, trong quan niệm y học cổ truyền, mía được mô tả với những đặc tính nhất định và việc sử dụng cần dựa vào thể trạng mỗi người. Tuy nhiên, những khái niệm như “tính hàn” hay “hấp chín sẽ hết tính hàn” không nên được diễn giải thành kết luận rằng mía hấp phù hợp với tất cả mọi người hoặc có khả năng phòng cảm cúm.

Dưới đây là cách làm mía hấp mang lại lợi ích cho sức khỏe được bác sĩ Huỳnh Tấn Vũ hướng dẫn trên Phụ nữ & Pháp luật:

- Bước 1: Lấy 2/3 phần gốc bỏ bớt phần ngọn. Cây mía phải thật trơn mịn, bóng láng, không có chỉ đỏ hay sần sùi. Vì như thế là mía bị ngậm nước, ruột mía cứng và hay lên men chua. Trước tiên, rửa sạch đất, phấn mía bên ngoài và các loại côn trùng, nấm ký sinh. Sau đó, chặt khúc rồi rửa sạch lần nữa.

- Bước 2: Lá dứa bỏ gốc rửa sạch xếp vào nồi đổ xâm xấp nước. Mía được chặt khúc ngắn rồi bỏ vào nồi hấp cách thủy với lá dứa đã rửa sạch.

- Bước 3: Sau đó đem mía ra bào vỏ. Dùng dao cắt mía thành những khúc nhỏ.

Mía hấp chín ngon thì lóng mía phải mềm xốp, màu vàng ngà, hơi ráo nước, vị ngọt thanh. Hương thơm của lá dứa quyện cùng vị ngọt thanh của mía tạo thành một hương vị thơm ngon hơn khi thưởng thức.

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