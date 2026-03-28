Mua nhà, đón bố mẹ lên ở để báo hiếu nhưng ông bà không hề hạnh phúc như tôi tưởng

Quyết tâm học hành để sau này có điều kiện báo hiếu cha mẹ

Tôi là Lý Lâm Minh, sinh ra trong một gia đình thuần nông. Năm 2009, tôi đỗ đại học ở thành phố.

Với gia đình tôi, việc học đại học là một quyết định rất khó khăn vì thu nhập chỉ dựa vào vài sào ruộng, đủ ăn là may. Ngoài tôi, bố mẹ còn phải chăm ông bà và nuôi em gái đang học cấp 2.

Nhiều người khuyên tôi nên học nghề để giảm gánh nặng, nhưng sau nhiều đắn đo, bố mẹ vẫn quyết định cho tôi học đại học.

Tôi hiểu rằng, sự hy sinh ấy là động lực để sau này phải cố gắng thành công, kiếm tiền và báo hiếu cha mẹ.

Nỗ lực mua nhà thành phố với mong muốn báo hiếu

Sau khi tốt nghiệp năm 2012, tôi lao vào làm việc với mục tiêu rõ ràng: mua nhà ở thành phố để đón bố mẹ lên sống cùng.

Tôi tin rằng đây là cách báo hiếu tốt nhất, vừa tiện chăm sóc, vừa giúp bố mẹ hưởng cuộc sống đầy đủ hơn.

Sau nhiều năm nỗ lực, năm 2016 tôi mua được căn nhà đầu tiên. Dịp Tết, bố mẹ lên chơi, nhìn ánh mắt tự hào của họ, tôi càng tin rằng mình đang làm đúng. Nhưng chỉ vài ngày sau, họ vẫn trở về quê vì còn ruộng vườn phải chăm sóc.

Tôi nghĩ rằng chỉ cần lập gia đình, có cháu nội thì bố mẹ sẽ đồng ý lên ở lâu dài.

Chỉ sau vài tháng lên thành phố sống, tôi nhận ra bố mẹ sống không vui. Dù ăn uống đầy đủ, họ lại sút cân, hay ốm vặt.



Đón bố mẹ lên ở để báo hiếu nhưng cuộc sống không như mong đợi

Năm 2022, tôi quyết định thuyết phục bố mẹ lên thành phố sống hẳn. Tôi nhờ hàng xóm trông ruộng vườn, chuẩn bị phòng riêng và còn biếu bố mẹ tiền tiêu hàng tháng.

Tôi tin rằng mình đang làm tròn bổn phận báo hiếu.

Thế nhưng sau vài tháng, tôi nhận ra bố mẹ sống không vui. Dù ăn uống đầy đủ, họ lại sút cân, hay ốm vặt.

Mẹ tôi mất ngủ, bố tôi không còn chăm cây, nuôi chim như trước. Hai người trở nên dè dặt, làm gì cũng hỏi ý kiến vợ chồng tôi.

Ngoài đi chợ, họ gần như không giao tiếp với ai. Phần lớn thời gian chỉ quanh quẩn trong nhà. Tôi nhận ra, môi trường sống xa lạ khiến bố mẹ cảm thấy cô đơn.

Hiểu ra báo hiếu không phải là ép cha mẹ sống theo ý mình

Một lần có người quen từ quê lên chơi, khi nhắc chuyện làng xóm, bố mẹ tôi bỗng nói cười rôm rả.

Lúc đó tôi mới hiểu, không phải họ không thích nơi đông vui, mà họ không quen cuộc sống thành phố.

Ở đây, bố mẹ không có bạn bè, không có công việc quen thuộc, lại ngại giao tiếp vì khác giọng nói. Sự báo hiếu mà tôi nghĩ là tốt nhất lại vô tình khiến họ áp lực.

Nhận ra điều đó, tôi quyết định đưa bố mẹ về quê và vẫn chu cấp tiền hàng tháng để họ sống thoải mái.

Báo hiếu đúng cách là để cha mẹ được sống nơi họ hạnh phúc

Tết năm đó tôi về quê, thấy bố mẹ khỏe mạnh, vui vẻ hơn hẳn. Bố tôi tăng cân, ngày ngày ra vườn chăm cây, trò chuyện với hàng xóm. Mẹ tôi ngủ ngon hơn, tinh thần cũng tốt hơn nhiều.

Sau câu chuyện này, tôi hiểu rằng báo hiếu không phải là cho cha mẹ sống ở nơi tiện lợi với con cái, mà là giúp họ sống ở nơi khiến họ cảm thấy hạnh phúc.

Đôi khi, căn nhà nơi quê cũ, hàng xóm thân quen và cuộc sống giản dị mới là điều cha mẹ thực sự mong muốn.

Câu chuyện của người đàn ông tên Lý Lâm Minh chia sẻ trên mạng xã hội Trung Quốc.