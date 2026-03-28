Mua nhà, đón bố mẹ lên ở để báo hiếu nhưng ông bà không hề hạnh phúc như tôi tưởng
GĐXH - Không ít người cho rằng mua nhà ở thành phố, đón cha mẹ lên sống cùng là cách báo hiếu trọn vẹn. Thế nhưng câu chuyện của tôi lại cho thấy một sự thật khác.
Quyết tâm học hành để sau này có điều kiện báo hiếu cha mẹ
Tôi là Lý Lâm Minh, sinh ra trong một gia đình thuần nông. Năm 2009, tôi đỗ đại học ở thành phố.
Với gia đình tôi, việc học đại học là một quyết định rất khó khăn vì thu nhập chỉ dựa vào vài sào ruộng, đủ ăn là may. Ngoài tôi, bố mẹ còn phải chăm ông bà và nuôi em gái đang học cấp 2.
Nhiều người khuyên tôi nên học nghề để giảm gánh nặng, nhưng sau nhiều đắn đo, bố mẹ vẫn quyết định cho tôi học đại học.
Tôi hiểu rằng, sự hy sinh ấy là động lực để sau này phải cố gắng thành công, kiếm tiền và báo hiếu cha mẹ.
Nỗ lực mua nhà thành phố với mong muốn báo hiếu
Sau khi tốt nghiệp năm 2012, tôi lao vào làm việc với mục tiêu rõ ràng: mua nhà ở thành phố để đón bố mẹ lên sống cùng.
Tôi tin rằng đây là cách báo hiếu tốt nhất, vừa tiện chăm sóc, vừa giúp bố mẹ hưởng cuộc sống đầy đủ hơn.
Sau nhiều năm nỗ lực, năm 2016 tôi mua được căn nhà đầu tiên. Dịp Tết, bố mẹ lên chơi, nhìn ánh mắt tự hào của họ, tôi càng tin rằng mình đang làm đúng. Nhưng chỉ vài ngày sau, họ vẫn trở về quê vì còn ruộng vườn phải chăm sóc.
Tôi nghĩ rằng chỉ cần lập gia đình, có cháu nội thì bố mẹ sẽ đồng ý lên ở lâu dài.
Đón bố mẹ lên ở để báo hiếu nhưng cuộc sống không như mong đợi
Năm 2022, tôi quyết định thuyết phục bố mẹ lên thành phố sống hẳn. Tôi nhờ hàng xóm trông ruộng vườn, chuẩn bị phòng riêng và còn biếu bố mẹ tiền tiêu hàng tháng.
Tôi tin rằng mình đang làm tròn bổn phận báo hiếu.
Thế nhưng sau vài tháng, tôi nhận ra bố mẹ sống không vui. Dù ăn uống đầy đủ, họ lại sút cân, hay ốm vặt.
Mẹ tôi mất ngủ, bố tôi không còn chăm cây, nuôi chim như trước. Hai người trở nên dè dặt, làm gì cũng hỏi ý kiến vợ chồng tôi.
Ngoài đi chợ, họ gần như không giao tiếp với ai. Phần lớn thời gian chỉ quanh quẩn trong nhà. Tôi nhận ra, môi trường sống xa lạ khiến bố mẹ cảm thấy cô đơn.
Hiểu ra báo hiếu không phải là ép cha mẹ sống theo ý mình
Một lần có người quen từ quê lên chơi, khi nhắc chuyện làng xóm, bố mẹ tôi bỗng nói cười rôm rả.
Lúc đó tôi mới hiểu, không phải họ không thích nơi đông vui, mà họ không quen cuộc sống thành phố.
Ở đây, bố mẹ không có bạn bè, không có công việc quen thuộc, lại ngại giao tiếp vì khác giọng nói. Sự báo hiếu mà tôi nghĩ là tốt nhất lại vô tình khiến họ áp lực.
Nhận ra điều đó, tôi quyết định đưa bố mẹ về quê và vẫn chu cấp tiền hàng tháng để họ sống thoải mái.
Báo hiếu đúng cách là để cha mẹ được sống nơi họ hạnh phúc
Tết năm đó tôi về quê, thấy bố mẹ khỏe mạnh, vui vẻ hơn hẳn. Bố tôi tăng cân, ngày ngày ra vườn chăm cây, trò chuyện với hàng xóm. Mẹ tôi ngủ ngon hơn, tinh thần cũng tốt hơn nhiều.
Sau câu chuyện này, tôi hiểu rằng báo hiếu không phải là cho cha mẹ sống ở nơi tiện lợi với con cái, mà là giúp họ sống ở nơi khiến họ cảm thấy hạnh phúc.
Đôi khi, căn nhà nơi quê cũ, hàng xóm thân quen và cuộc sống giản dị mới là điều cha mẹ thực sự mong muốn.
Câu chuyện của người đàn ông tên Lý Lâm Minh chia sẻ trên mạng xã hội Trung Quốc.
Chồng cũ bệnh nặng, tôi muốn đón về chăm sóc nhưng các con phản đối vì lý do nàyTâm sự - 3 giờ trước
Giờ đây, khi chồng cũ lâm bệnh nặng, tôi muốn đưa về chăm sóc vì nghĩ hết tình còn nghĩa, nhưng các con lại phản đối quyết liệt.
Một lời nói dối về lương hưu giúp tôi nhìn rõ lòng người trong gia đìnhTâm sự - 20 giờ trước
GĐXH - Lời "nói dối" về lương hưu tưởng chừng vô hại ấy lại vô tình trở thành phép thử, giúp tôi nhận ra thái độ thật của con cái khi nghĩ bố mẹ không còn khả năng hỗ trợ tài chính.
Đi hay không đi họp lớp? Quy tắc 3-3 giúp tôi tránh phiền não, kết giao đúng ngườiTâm sự - 1 ngày trước
GĐXH - Không phải buổi họp lớp nào cũng đáng tham dự. Có những cuộc gặp khiến ta vui vẻ, mở rộng mối quan hệ, nhưng cũng có những buổi chỉ mang lại sự mệt mỏi.
Không có con, tôi dồn hết cho cháu gái mong nương tựa về già, sự thật trong bệnh viện khiến tôi tỉnh ngộTâm sự - 1 ngày trước
GĐXH - Vì biết mình không có con, tôi luôn nghĩ đến cuộc sống về già và đặt nhiều hy vọng vào cháu gái.
Vừa định đoạn tuyệt tình bạn, tôi bất ngờ nhận được phong bì hơn 300 triệu đồngTâm sự - 2 ngày trước
GĐXH - Tình bạn lâu năm đôi khi không cần mâu thuẫn lớn, chỉ cần thiếu liên lạc cũng đủ khiến khoảng cách ngày càng xa.
Vay hơn 2 triệu bị con dâu bắt viết giấy nợ, con trai âm thầm ghi một điều lên đó khiến tôi òa khócTâm sự - 2 ngày trước
GĐXH - Người ta nói đàn ông hiếm khi rơi nước mắt, nhưng ở tuổi 70, tôi đã bật khóc khi cầm tờ giấy do chính con trai viết.
Từng nghĩ giúp người là tốt, cho đến khi cuộc sống dạy tôi bài học cay đắngTâm sự - 3 ngày trước
GĐXH - Có một thực tế trong cuộc sống là khi bạn quá dễ dãi, người khác sẽ xem việc nhờ vả bạn là điều hiển nhiên.
Bạn cũ mời ăn nhà hàng 5 sao, người đàn ông bỏ về sau 30 phút: Bài học đắt giá về cuộc sốngTâm sự - 3 ngày trước
GĐXH - Một cuộc gặp lại bạn cũ tưởng chừng ấm áp lại trở thành trải nghiệm khó quên, giúp người đàn ông 60 tuổi nhận ra bài học về hạnh phúc.
Em rể vỡ nợ 10 tỷ, bố mẹ muốn bán nhà trả giúp, tôi phản đối bị nói ích kỷTâm sự - 4 ngày trước
Em gái tôi lấy chồng được 10 năm và có cuộc sống khá đủ đầy. Nhưng mới đây chồng em vỡ nợ gần 10 tỷ, bố mẹ tôi có ý định bán căn nhà đang ở để giúp em, khi tôi phản đối thì bị nói là ích kỷ.
Mẹ chồng kéo họ hàng đến ép tôi bán nhà: Lựa chọn của chồng đã giúp tôi thấu hiểu chân tướng của hôn nhânTâm sự - 4 ngày trước
GĐXH - Ngày mẹ chồng kéo cả họ hàng đến ép chúng tôi bán nhà để giúp em chồng, tôi đã chuẩn bị sẵn cho tình huống xấu nhất.
Một lời nói dối về lương hưu giúp tôi nhìn rõ lòng người trong gia đìnhTâm sự
GĐXH - Lời "nói dối" về lương hưu tưởng chừng vô hại ấy lại vô tình trở thành phép thử, giúp tôi nhận ra thái độ thật của con cái khi nghĩ bố mẹ không còn khả năng hỗ trợ tài chính.